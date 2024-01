Playas: El Municipio baja el valor a pagar en impuestos en zonas donde no hay obras

Reducir el valor a pagar en los impuestos en las zonas donde la obra pública no ha llegado en Playas, que son varias, es la medida que fue aprobada en la Sesión de Concejo. El alcalde Gabriel Balladares aseguró que durante este y el próximo año no se cobrará los valores de manera equitativa.

Los sectores que tengan servicios básicos como alcantarillado sanitario, agua potable, calles asfaltadas y alumbrado pagarán los impuestos que tienen que pagar; pero los que no tienen algunos de estos servicios cancelarán lo mínimo, aseguró Balladares, sin precisar el costo de los valores.

“Con la rebaja de los impuestos en los lugares donde no hay servicios básicos, la autoridad se verá obligada a trabajar haciendo obras y una vez listas, se cobrará los impuestos con los valores correspondientes por las mejoras, pero solo ahí”, explicó el primer edil.

El Municipio dice que las obras que ahora está haciendo son con recursos propios y no con créditos. Nestor Mendoza

Con respecto a las quejas que surgen en el cantón precisamente por la falta de obras públicas, Balladares pidió que le tengan “un poquito de paciencia”. “Apenas tengo 8 meses en la Alcaldía, otras administraciones municipales los han hecho esperar 8 años y más, y no ha hecho nada. Aún estamos solucionando los problemas que dejó la administración anterior, entre ellos una infraestructura caótica, con nueve créditos por obras inconclusas que suman más de $ 11 millones. Apenas tenemos un cupo de crédito de $ 600.000 en el BED. Por eso las obras en barrios como Playas 2 y Tiwintza, además de reparación de calles se están haciendo con recursos propios”, defendió; al hacer hincapié en que todas las arterias del balneario quedarán asfaltadas.

Amelia Fuentes, habitante de Bellavista, aseguró que en su vecindario los valores a pagar son altos, pero que no tendría problemas en cancelarlos si las calles dejan de ser de tierra y lodo, y al fin tienen alcantarillado.

Clotilde Miranda, residente de La Victoria, vecindario que carece prácticamente de todo y donde la ayuda no ha llegado pese a las decenas de reclamos por años, opinó lo mismo. “Aquí falta todo, queremos ayudar pagando nuestro impuesto, pero que nos los devuelvan en obras, pero de inmediato. Hemos esperado tanto y no estamos dispuestos a hacerlo más”, señaló; al coincidir como Delia Cajamarca, también residente, que no espera que le digan que les bajen los impuestos y ya. “Yo lo que quiero es vivir bien. Que el alcalde no crea que porque ahora dizque nos reducirán los impuestos, no tenemos derecho a reclamar. Lo seguiremos haciendo”, sentenció.

