Playas: los gremios exigen atención y no más promesas a sus históricos problemas

Larga fue la lista de los problemas que experimentan los servidores turísticos en Playas. Esta vez, tras una serie de quejas, finalmente fueron escuchados por el alcalde Gabriel Balladares, que los convocó para dar solución a las quejas, también denunciadas por los turistas.

Los representantes de los 32 gremios turísticos asistieron a la cita. Pablo Mite Mazzini, de la Asociación de Carperos, denunció que uno de los males que afecta al balneario y pone en riesgo a los bañistas es la palizada que flota sobre el mar y que, como ha publicado ya EXPRESO, ha causado accidentes e incluso la muerte de ciudadanos. Que nadie nunca limpia el mar y tampoco los troncos que permanecen sobre la arena, sentenció.

Otro de los problemas expuestos giró en torno a la presencia de los caballos que son utilizados para paseos turísticos; y que, como ha denunciado también la ciudadanía, son maltratados por sus cuidadores.

@GADPlayas a pesar de tener conocimiento del maltrato hacia caballos usados en paseos de playa permite que esto siga sucediendo. Las ONG exigimos una reunión urgente y atención a este tema. #PlayasSinCrueldad @RescateAnimalEC @mingasporelmar @MANimalistas @pacificolibreEC pic.twitter.com/RraSygT4uY — Pepe Castro V. (@pepecastrov) September 1, 2022

Adán Laurido, representante de la Asociación de Comedores 2 de Mayo, exigió que se dote de servicios básicos y baños a los módulos destinados a comedores y construidos hace apenas un par de años. “Los baños son colectivos para todos los comedores y turistas que están ubicados en diferentes bloques a lo largo del malecón. Resultan insuficientes”, argumentó Laurido; que detalló que tiene un proyecto para construir comedores dúplex, que no ha sido tomado en cuenta por ninguna administración.

Para los agremiados, que no se regule a los vendedores informales ha generado ya un problema que afecta al peatón. A eso se suma que no haya los suficientes salvavidas, que falle la iluminación en los puntos turísticos y que no se norme tampoco las construcciones.

Frente a estos reclamos, Balladares se comprometió a analizar cada problema y a darles solución a corto plazo. Sin dar fecha de cuándo hará las gestiones, dijo que construirá nuevos baños para los comedores y pondrá agua y alcantarillado en los mismos; construirá canchas en los balnearios, áreas de recreación y una zona rosa.

Para la ciudadanía, sin embargo, sin fechas anunciadas simplemente no hay proyecto. “El alcalde puede decir que hará de General Villamil un Disney World, pero todo queda en palabras si no fija tiempos, montos y detalles de las obras. Yo simplemente no le creo”, denunció Lisete Romano, habitante que exhorta a los agremiados a exigir que esa hoja de ruta “a medias fijada” se cumpla y no en dos años, “sino ahora, con o sin la llegada de El Niño”, alegó.

