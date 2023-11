Playas: la maleza deja al turista sin arena en los balnearios

Aunque parezca mentira, en ciertos sectores de General Villamil el turista tiene que transitar por caminos rodeados de maleza hasta llegar las riberas del mar. Esta escena, que generalmente se ve solo en el campo, en las cercanías de los ríos, es común en los balnearios que integran a Playas.

“Y es que en Playas uno ya no camina sobre arena, lo hace sobre el monte. De aquí a unos meses, veremos ya a las vacas pastando”, comenta el dauleño Enrique Suárez, quien vive en el balneario desde hace tres años.

Las manchas verdes de vegetación, que crecen en una extensión de cuatro kilómetros, en algunos sectores parten desde el malecón hacia la playa y limita con las líneas de carpas, donde reposan los turistas; situación que se agrava cuando llueve porque se forman lagunas que, además, terminan convirtiéndose en criaderos de mosquitos.

Rosa Yagual, quien alquila carpas, al igual que otros servidores turísticos y visitantes, responsabilizan al Ministerio del Ambiente por no dejar sacar la maleza, con el argumento de que la zona donde ha crecido el monte es un área protegida del Estado, declarada área nacional de recreación, donde anidan y ponen huevos las tortugas y otras especies rastreras.

Queja. La ciudadanía asegura que hay personas en situación de calle que incluso llevan colchonetas que colocan sobre el monte para pasar allí la noche. Néstor Mendoza

Pedro Yagual, otro servidor turístico, dice que se han enviado comunicaciones al director municipal de Medio Ambiente para que les permita sacar la maleza, pero les han contestado que no procede.

Hace 15 años, según reconoce la ciudadanía, sí se encontraban huevos de tortugas en el entorno, pero ya se han alejado y lo que hay ahora son ratas y basura. “En las noches se vuelven puntos inseguros por la delincuencia y los mosquitos abundan. En varias ocasiones hemos realizado mingas arrancando el monte con nuestras manos o alquilado maquinaria, pero Medio Ambiente lo impide. Aquí no hay huevos de tortuga. Si lo hubiera, no tocaríamos el lugar. Nosotros somos los primeros en proteger nuestro entorno. Sabemos la importancia de la anidación”, señala Marjorie Berzosa, ciudadana.

Karen Lindao, jefe municipal del área protegida, asegura que la zona que los habitantes exigen intervenir inicia en el rompeolas hasta el kilómetro 10 de la vía a Data de Villamil, donde hay limitaciones para realizar ciertas actividades que están vigiladas por los guardasparques del Ministerio del Ambiente (MAE).

“Esto, sin embargo, no impide que el Municipio dentro de sus competencias haga la limpieza. El 31 de octubre pasado, de hecho, ya coordinamos con Ambiente que quitaríamos el césped marino, que es una especie invasora que no es original de la playa”, detalla la funcionaria, quien reconoce que son al menos 4 los kilómetros afectados, en los que se levantan, entre otros espacios, comedores y hosterías.

“Para la limpieza hay que emplear métodos técnicos. Las raíces superan los 30 centímetros de profundidad, por eso hay que complonear (arar) la arena y usar químicos no tóxicos. La tarea no es fácil. No obstante, tenemos previsto iniciarla la primera semana de diciembre, antes de que llegue El Niño”, afirma Lindao.

Un servidor turistico recoge la basura acumulada en la playa. Néstor Mendoza

En una reunión que tuvo esta semana el alcalde Gabriel Balladares con los servidores turísticos, para tratar la problemática de la organización y regulación de las actividades que ejecuta el personal, se comprometió a enviar un comunicado al MAE para que este organismo deje de tener competencias en el cantón, pues “lejos de aportar con el desarrollo, lo que ha hecho es poner tal limitaciones”, que se ha vuelto casi imposible hallar soluciones a una serie de problemas, reconoció el primer edil.

“El área protegida es una limitante para el balneario, ya se han hecho los estudios y hemos comprobado que en esos kilómetros afectados, los cuatro de los que hablamos, no hay anidaciones de tortugas. Este estudio sustentará la iniciativa para pedirle al MAE que salga del plan de manejo de la playa”, argumentó Balladares ante 32 gremios turísticos que participaron del encuentro.

Desde el MAE, el administrador del área protegida, Carlos Méndez, quien defendió que nunca se han opuesto a que realicen trabajos de limpieza técnicos y bien hechos, que no vulneren el entorno; aseguró que el Cabildo deberá demostrar que en efecto no hay ningún tipo de anidación.

“Que nos lo demuestren con documentos (...). Y sobre lo de que el MAE ya no esté aquí a cargo, pues tendrán que pedirlo al ministerio exponiendo las razones. Yo solo soy un administrador que trabajo en territorio”, dijo.

En el cantón, turistas como Noé Santiesteban y Doménica Róbalo hacen un llamando a que el sitio quede libre de matorrales. “Playas está desordenadísimo. Sus playas no nos ofrecen ya paz, sino que están sucias y entre tanto monte ves muchísimos desechos. Si realmente no hay anidación de huevos, entonces den luz verde al aseo... No sé cómo Ambiente está orgulloso de decir que el área es protegida cuando está sucia. Vergüenza les debería dar. Pero ya nada me sorprende. Ojalá que con el nuevo Gobierno, estos ‘detalles’ puedan resolverse. Todo ayuda a vivir mejor o peor. Así de fácil”, piensa Róbalo.

HECTÁREAS PROTEGIDAS

La zona donde crece la maleza en los balnearios de General Villamil, a decir del Ministerio del Ambiente, fue declarada patrimonio nacional de áreas protegidas del Estado. En Playas, un total de 2.478,12 hectáreas son consideradas protegidas por su biodiversidad.

