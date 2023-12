La violencia se impone en General Villamil Playas

En Playas ya nadie siente paz. La ciudadanía se siente intranquila apenas cruza la puerta de su casa y estando en la calle, no confían ya en nadie. No lo hacen ni siquiera los jóvenes, que ahora permanecen alertas a que una explosión o balacera pueda darse en el territorio. No importa dónde ni cuándo, el miedo -alegan- lo sienten siempre.

El pasado 16 de diciembre, en la avenida Zenón Macías y calle Alexander, centro de la ciudad y cerca de un colegio, desde una moto en la que se movilizaban dos sujetos, descargaron varias ráfagas de balas en la puerta del garaje de una pensión y contra un local comercial que está junto a un sitio de hospedaje.

Este hecho puso alerta a los padres, que por el temor a que una bala perdida alcance a sus hijos los acompañan de ida y de regreso al colegio.

“Yo ya no dejo ni que vaya a comprar el pan y peor aún que salga los sábados con sus amigos a la playa o al malecón. Todos son sanos, pero la violencia aquí ha llegado a su tope. Estamos viviendo entre 4 paredes, sin obtener nada de ayuda. Me quiero ir de General Villamil, quiero irme a la Sierra, donde creo, a veces, que la situación está mejor”, señaló Lupe Cáceres, habitante del balneario.

La madrugada del 21 de diciembre, en el malecón, un grupo de antisociales le disparó a otro grupo de personas que por el lugar circulaba; y aunque no hubo muertes, sí hubo indignación y sentimiento de terror.

74 asesinatos se han registrado en el balneario de enero al 2 diciembre de este año.



“Cada vez que sentimos que una moto está a nuestras espaldas, nos llenamos de terror porque parece que ya van a matar a alguien”, dijo una mujer, quien fue testigo de un crimen registrado en la calle Asisclo Garay y Alexander, centro de la ciudad, el pasado 30 de noviembre.

“Los motorizados pasaron junto a mí, rozándome prácticamente, y cinco metros más adelante mataron a un hombre. Desde entonces le tengo terror a las motos, sobre todo a las que circulan sin placas, que son muchísimas, al igual que los carros. La Comisión de Tránsito no controla nada”, cuestionó la ciudadana.

Lorena Melquiades desde hace un mes dejó de llevar a sus niños al parque. Luego de que en noviembre asesinaran a dos personas en un parque infantil, mientras veían un partido de fútbol, se le acabó las ganas de salir. “No quiero exponerlos”, menciona.

Control. En el balneario hay operativos, que resultan nulos ante la falta de personas, motos y camionetas para patrullar. Exigen respuestas a la Policía. EXPRESO

En la plaza gastronómica, ‘Los agachaditos’, la clientela ha disminuido porque la gente sale poco a comer en familia, cuenta la dueña de uno de los comedores. Recuerda que antes atendían hasta la medianoche y ahora máximo hasta las 22:00.

“Cada quincena iba a comer con mi familia a ese lugar porque la comida es buena. Lamentablemente, cerca del espacio balearon un almacén; más adelante colocaron un explosivo. Así no hay forma de ir a ningún lado. Al turismo y al comercio la delincuencia los está matando”, sentenció Gustavo Escalante, jefe de hogar.

La inseguridad, sin embargo, no está solo en la calle. Pasó también a la transportación intercantonal, donde prevalecen las denuncias por extorsiones.

Decenas de servidores turísticos y comerciantes prefieren no pronunciarse sobre el tema porque, reconocen, eso espanta al turista. Sin embargo, hay empresarios como Luigi Quezada que sugieren hablar, para que así las autoridades se comprometan a aplicar acciones.

Sobré el tema, el alcalde Gabriel Balladares dijo que en el mes de junio se realizó una mesa de trabajo sobre la seguridad, con el Consejo de la Judicatura, representantes de la Fiscalía, las Fuerzas Armadas y demás autoridades; donde se firmó un convenio para ayudar en materia de seguridad al territorio. Pero que nada se ha dado, alega.

EXPRESO dialoga con el alcalde de Playas Gabriel Balladares sobre la inseguridad, la crisis que atraviesa el cantón y sobre qué heredó de la administración anterior.



Las promesas que hizo el exministro del Interior, Juan Zapata, sobre llevar 8 patrulleros y 40 policías al cantón, quedaron en palabras. “Todo fue mentira, no se cumplió con nada”, señaló el alcalde.

Según Balladares, desde la Municipalidad se han hecho todos los requerimientos para que haya un plan de acción inmediata, pero no hay repuestas.

Escena. En este último mes, a causa de la inseguridad algunos negocios han cerrado sus puertas. Expreso

“Se han olvidado de Playas. La Policía hace un esfuerzo para dar seguridad con los pocos agentes (70) que tiene, pero no es suficiente”, afirmó Balladares, al hacer hincapié en que están trabajando contra el reloj para terminar de crear la Empresa Pública de Seguridad. “No tengo temor, porque si tiemblo, jamás vamos a lograr que Playas cambie. Pese a las dificultades, estamos trabajando. Queremos salvar al entorno”, argumentó.

Para la ciudadanía, no obstante, desde el Municipio se podría hacer más. “¿Por qué no iluminar bien al balneario? ¿Por qué no tener más personal municipal custodiando? Tenemos un malecón apagado, que no atrae a nadie... Es deber del Cabildo recuperar al menos la vida en el barrio”, precisó Ana Loayza, residente.

