Playas: Rescatar a La Victoria, solo una promesa

Es la primera ciudadela de Playas, está cerca del mar, limita con el malecón y apenas una calle la separa del condominio Las Carabelas de Colón, el edificio más emblemático del cantón, pero La Victoria continúa abandonada pese a las promesas que las autoridades de turno, una y otra vez, han lanzado asegurando que la van a regenerar.

Juan Ramón Segovia, quien heredó las casas de sus padres en este vecindario hoy carente de servicios como alcantarillado y rodeado de calles repletas de huecos y fango en época lluviosa; asegura que desde que Playas pasó a ser cantón en el año 1989, la ciudadela quedó en el olvido. Apenas se dio forma a la avenida Miramar que rodea el vecindario y se construyó uno que otro bordillo. “Y ojo que eso no fue en la administración pasada ni en esta, que es donde más hemos exigido, reclamado y estamos dispuestos a hacer la bulla que sea necesaria para que nos atiendan”, advierte Nelson Romero, residente.

Pese a la cantidad de oficios enviados a al menos seis alcaldes, incluidos el de la administración anterior, Dany Mite; y el actual, Gabriel Balladares, para que asfalte las vías, retire la maleza e instale de una vez por todas las servicios básicos; en el sitio no se ha hecho nada, como ha venido reportando EXPRESO, que ha seguido de cerca los reclamos de los residentes.

Que todos han sido indiferentes a las carencias, advierten los habitantes, que anualmente pagan valores altos en los predios, incluso más que los que cancelan por sus viviendas en Guayaquil o Cuenca, de donde son algunos residentes.

“Todos nos han prometido hacer las obras solicitadas, nos hemos reunido con las autoridades, los directores municipales de Obras Públicas; nos han enseñado los planos con los que prometen se harán determinadas obras; nos dicen que están haciendo estudios y mediciones, pero todo queda en palabras”, lamenta la residente Patricia Rendón, quien se siente no solo engañada por la Alcaldía, sino que marginada.

La ciudadanía denuncia que en la alcaldía de Dany Mite no se hizo nada. Hoy denuncian que Balladares, pese a que se ha comprometido a regenerar La Victoria, no ejecuta obras.

David Roldán tiene 40 años viviendo en la ciudadela y con pesar ha puesto en venta su casa porque se va a vivir a Ballenita, en Santa Elena, por el olvido en que viven en Playas. “Aquí pagamos entre 200 y 300 dólares anuales solo en impuestos, con estos valores nuestras calles deberían ser de concreto, pero no, son tierra y polvo en el verano, y lodo en el invierno”, reclamó. En el vecindario al menos unas diez casas tienen ya el letrero de ‘Se vende’.

Jéssica Muñoz cuenta que lo que deberían ser las aceras es monte. “Ya pronto llegará el invierno y las calles se inundan como todos los años, tanto que ni los taxis quieren entrar”, señaló esta residente que ha vivido toda su vida en La Victoria; un sector que, a su juicio, debería ser incluso declarado patrimonio porque tiene ya un siglo de vida.

El alcalde Gabriel Balladares, que en una entrevista anterior con EXPRESO aseguró que en el segundo semestre de 2023 intervendría el lugar y no cumplió, asegura ahora que en el primer semestre de este año va a restaurar la ciudadela. Que todo está dentro de un cronograma de trabajo planificado, alega. Y que La Victoria, agrega sin precisar fechas ni explicar por qué no se cumplió con lo antes prometido, tendrá sus calles asfaltadas porque está consciente de que sus residentes pagan sus impuesto, siempre.

“Estamos a la víspera de un invierno y no estamos seguros si se dará el fenómeno de El Niño, por eso estamos trabajando hoy en los sectores más vulnerables para evitar inundaciones. Hemos iniciado en barrios que no tienen sus calles lastradas. La Victoria en su momento tendrá sus calles asfaltadas. Es mi compromiso y lo haré en esta administración”, argumenta.

Maleza. En varios solares del sector es evidente la maleza crecida. Néstor Mendoza

Una fuente de la Dirección de Obras Públicas de la administración anterior, que pidió la reserva de su nombre, detalla a este Diario que las obras de La Victoria quedaron en el presupuesto de regeneración urbana, pero como se terminó el periodo quedaron como parte de las obras pendientes que Balladares debe ejecutar.

Sin embargo, la respuesta del primer edil no convence a ciudadanos como Norman Aguirre que exige que el vecindario sea intervenido ahora y no tras el invierno. “Mite no hizo nada por nosotros, absolutamente nada. No movió un dedo. Y el alcalde actual va por el mismo camino. A nosotros nos han llenado de promesas que jamás se cumplen. Creen que vivimos de palabras. En La Victoria, ahora hasta insegura, hay aguas negras desbordadas, agujeros que dañan los vehículos y hacen caer al adulto mayor y a los niños. Aquí todo está mal. Yo no creo en esa promesa, ni me parece justo que digan que hay otros vecindarios que deben priorizarse. Todos, escúcheme bien señor alcalde, todos deben priorizarse. Lo que necesitan otros barrios o los asentamientos irregulares, nos urge también a nosotros. Este vecindario carece de todo. Haga obras para todos, por igual. No nos haga el daño que su antecesor ya nos hizo”, sentencia.

