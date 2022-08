Omar Jijón todos los fines de semana que llega a Playas tiene la esperanza de que la situación de olvido que vive la ciudadela La Victoria, donde tiene su residencia para vacacionar, haya cambiado; pero a medida que se va acercando a la urbanización se topa con las mismas nubes de polvo, charcos, maleza, lodo, zonas carentes de sombra y aceras que dificultan el paso.

No hay un plan de obras para esta ciudadela, usamos pozos sépticos en pleno siglo XXI, estamos llenos de problemas, polvo, basura y delincuencia.



Omar Jijón,

residente

“Es una decepción que la ciudadela continúe en este estado deprimente”, se queja. Esto, aun luego de que el alcalde de Playas, Dany Mite, ante las repetidas críticas y quejas ciudadanas en torno al tema, todas publicadas por EXPRESO, haya dicho que los trabajos de regeneración empezarían entre abril y mayo pasado.

“Nos han mentido. El alcalde de Playas, otra vez, nos ha mentido y se ha burlado de La Victoria. Qué decepción de gobernante”, sentenció la residente Lourdes Cárdenas.

Juan Carlos Medina, también residente, asegura que lleva 20 años viviendo en esta ciudadela, ubicada a escasos metros del malecón y el mar; y cada rincón -advierte- permanece estancado en el tiempo. “Está todo igual a cuando me cambié a este sitio”, aseguró, al confesar que hasta hace unos meses sí pensó que el alcalde cumpliría con su palabra.

“Nos amagan enviando ingenieros y topógrafos a tomar medidas en las vías y de ahí no pasan. Se supone que nos iban a poner alcantarillado y que luego las vías serían reparadas, pero nada de eso ha pasado” señaló el habitante Paúl Andrade.

Alfonso Andreu, otro residente, dice que él ya perdió las esperanzas de que el primer edil haga algo. “No lo hará porque aquí no tiene votos, vivimos pocas familias en relación con las zonas populares y, claro, esa es su prioridad. Aquí los impuestos que pagamos son altísimos, pero el Cabildo solo sirve para cobrar. Que sepa hoy que La Victoria no le dará ni un solo voto. Ni uno, nunca”, agregó molesto.

Las calles. Están en pésimo estado, son de tierra y con un poco de agua se convierten en lodo. Además, no hay parterres, ni veredas. Néstor Mendoza

Frente a esta situación, Omar Granados, director municipal de Obras Públicas, aseguró a EXPRESO que existe un cronograma de trabajo que contempla La Victoria, “pero que se está buscando financiamiento”. Granados estima que en seis meses tentativamente podrían comenzar a ejecutar las obras, pero estas afirmaciones para la ciudadanía no son otra cosa que más mentiras.

“Ahora me vengo a enterar que lo que dijo Mite la vez anterior fueron entonces palabras al viento. Si no había financiamiento, por qué habló, por qué prometió. ¿Somos su juego? ¿Somos los votantes con los que acaso usted se divierte, alcalde? Venga y dé la cara y hable con la gente”, le cuestionó el residente Álvaro Rodríguez, quien como el resto se ha hartado de convivir con el mal olor que emanan las aguas negras que atraviesan el vecindario.

La ciudadana Teresa Gutiérrez asegura que Mite los ha engañado 2 veces. La primera vez -dijo- fue en 2019, cuando estuvo en el lugar y les prometió que las obras para La Victoria las iba a poner en el presupuesto de 2022; y la segunda, la de hace unos meses.

En La Victoria no hay votos para el alcalde, quizá por eso no atiende a esta ciudadela. Estoy decepcionado de su administración, es la peor que hemos tenido.





Alfonso Andreu,

residente

“Recuerdo que la primera vez nos llenamos de entusiasmo, pero empezamos a ver las obras en otros vecindarios, a darle seguimiento a estas, a los planes del trabajo municipal, ingresábamos al Portal de Compras Públicas y de La Victoria nunca había nada. Había de otros barrios, y en buena hora, pero de nosotros nada. Todo sigue igual”, lamentó.

La comunidad. Critica la falta de palabra y respeto por parte de Mite, quien no ha intervenido el vecindario en toda su gestión. Néstor Mendoza

La Victoria, un vecindario atrapado en el tiempo Leer más

En vista de esta situación, Jaime Pozo, residente, ha colocado piedra chispa frente a su casa para evitar al menos el ingreso del polvo cada vez que un vehículo pasa. No obstante, le afecta y le duele vivir así. “Somos el punto olvidado de todo Playas...”, sentenció.

Por eso los vecinos se están organizando para hacer un plantón frente al Municipio. Están coordinando fechas, a fin de que la mayor cantidad de residentes se encuentre en el lugar y, así, en masa puedan alzar su voz de reclamo y fijar ya fecha a las reparaciones y obras pendientes.