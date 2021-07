Pescadores de Santa Elena: “Hasta que el Gobierno no actúe, no vamos a trabajar”

Cumplieron con lo anunciado el viernes anterior. Decenas de pescadores de los puertos pesqueros Santa Rosa y Anconcito, ambos ubicados en la provincia de Santa Elena, paralizaron sus actividades en señal de hartazgo. “No podemos más luchar contra los piratas. ¡Muerte a los piratas! Estamos en la miseria”, gritaron.

Cansados de los robos en el mar, una problemática que EXPRESO ha venido contando de cerca, ayer los artesanos se ubicaron en la parte céntrica de la población de Santa Rosa (Salinas) y exigieron a las autoridades navales y policiales frenar los atracos que sufren en el agua.

“Ya solo falta que nos roben a la familia. La lacra de piratas debe terminarse”, dijo el pescador Carlos Mejillones, quien se encadenó ante la multitud.

Mejillones ha sido víctima de los asaltos, al menos, cuatro ocasiones y aseguró estar arruinado. “Ya no tengo cómo trabajar. Se me robaron la lancha, el motor, todo. Estoy desesperado”, dijo el pescador; cuya acción fue apoyada por decenas de afectados y sus familias, quienes llegaron al sitio con ollas, carteles y silbatos.

En la protesta, la primera de cientos que -advierten- harán, los pescadores colocaron una red en la vía que conduce al área pesquera y así evitaron el ingreso y salida de los vehículos que transportan pescado hacia los mercados de Guayaquil y la Sierra.

“Nadie trabaja hoy, sabemos que esto representa grandes pérdidas económicas, pero este sacrificio es por el bien de todos. El paro lo terminaremos solo cuando seamos escuchados por el Gobierno. De lo contrario, todo continuará cerrado”, relató el dirigente Ramón González.

Oswaldo Bermúdez, uno de los comerciantes que llegó al lugar para adquirir los mariscos que luego entregaría en Guayaquil, se quejó de lo sucedido. “No puedo estar mucho tiempo aquí, ya le he avisado a mis jefes. Con esta acción he perdido 800 dólares, solo hoy. Será muchísimo si la acción, como pretenden, se mantiene”, precisó.

Según las estadísticas de la cooperativa pesquera de Santa Rosa, solo en este puerto han sido sustraídos, en lo que va de este año, 300 motores. La cifra no coincide con las denuncias presentadas en la Fiscalía de Espacios Acuáticos que hasta junio registra 42. “Hay un subregistro de denuncias tremendo. Lo que estamos viviendo es gravísimo y nadie, ni la Capitanía del Puerto, ni la Policía, ni el alcalde de Salinas hace algo al respecto. Aquí dejan que nos desvalijen”, se quejó Ronald Tigrero, también pescador.

A decir de González, el control naval en los puertos de la Península es insuficiente y como los resultados no son satisfactorios, los pescadores optan por no denunciar los robos. “Pedimos que el Gobierno declare en emergencia al sector pesquero, además que nos autorice portar armas para así defendernos”, señaló.

2.000 pescadores artesanales laboran en Santa Rosa. Ayer, sus lanchas permanecieron apagadas.

Frente a esta situación, Iván Córdova Echeverría, el capitán del Puerto de Salinas, sitio al que -ante la falta de respuestas- llegaron los pescadores; solicitó a la dirigencia dialogar a fin de explicarles las acciones que los retenes navales efectúan. “Los operativos son constantes, esta no es una tarea fácil. Ya se han desarticulado bandas y estamos tras las pistas de otras organizaciones criminales”, manifestó el oficial; quien hasta el cierre de esta edición mantenía una reunión con los representantes del gremio.

En otros países ya no hay robos en el mar porque la flota modernizó sus embarcaciones, aquí le corresponde al Gobierno la ayuda directa y similar para terminar con el problema.

“Somos víctimas de extorsión, si pagas no te roban. Ya nos cansamos de esto. Si no llegamos a una solución ahora, la medida será indefinida”, advirtió Julio Balón, otro de los dirigentes.

Ya no tengo cómo trabajar. Se me robaron la lancha, el motor y todos los materiales de pesca. No tengo ya qué hacer en el mar, realmente estoy desesperado.



Carlos Mejillones,

pescador