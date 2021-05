Pescadores del golfo de Guayaquil transan con los piratas

Fernando Velasco nadó por más de una hora en las aguas del golfo de Guayaquil para salvar su vida. Cada brazada iba acompañada del desesperado deseo de ayuda en la inmensidad de este estuario, de unos 230 kilómetros de extensión y que tiene 13 islas y un centenar de islotes.

No era para menos. Él y otros tres tripulantes de su bote fueron asaltados cuando salieron a pescar. “Cuando estábamos en uno de los esteros se acercó una embarcación pequeña. Y cuando ya estuvo mucho más cerca, salieron varias personas armadas, que nos amenazaron”, relató Velasco.

Bajo intimidaciones, los piratas los obligaron a navegar por unos 30 minutos. Luego los pasaron a la embarcación pequeña e ingresaron a uno de los ramales de los esteros, donde los abandonaron en medio del manglar, despojados de sus pertenencias y su bote.

“Desde donde nos dejaron botados nadé hasta llegar a un estero más amplio. Por ese lugar pasaba un pescador que me reconoció y me ayudó”, recordó Velasco.

Uno de los problemas principales en el golfo es que no existe señal de teléfono. Por ello, cuando ocurren los robos no se puede dar aviso, no se puede hacer nada.



