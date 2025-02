Pantallas digitales y vallas ahora se trepan a los pasos a desnivel de Guayaquil

En una Guayaquil donde decenas de vallas se plantaron con irregularidades, donde apenas el 5 % contaba con permisos, y millones de dólares no ingresaron a las arcas municipales; una valla LED en la 9 de Octubre capturó la atención, sorpresa y agrado de miles de ciudadanos. Sí, está aprobado que se instalen pantallas publicitarias, pero tras la reciente reforma a la ordenanza se lucen en pasos a desnivel o propiedades privadas.

La ATM destina $ 4,9 millones para ampliar semáforos en 55 intersecciones Leer más

En una revisión en la normativa actual, que regula la publicidad exterior en Guayaquil y publicada precisamente a finales de 2024, se lee que estas deberán contar con informes técnicos de Obras Públicas, de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM). Al tener en cuenta que se requieren de estos documentos, pólizas, y que la publicación de la normativa tiene escasas semanas subida en el Registro Oficial, empresarios dedicados a esta actividad, como Gabriel Muñoz, se cuestionan: ¿se cumplió con el debido proceso?

“Me niego a creer de lo que sale en redes sociales sea verdad, pero me parece extraño que de un momento a otro se publicó la ordenanza e invadieron la ciudad. Nosotros como empresa sí quisiéramos pedir un puente, ya no hay; todo se instaló. Aquí lo importante es saber si se llevó el debido proceso o qué fue lo que pasó”, manifiesta.

Elemento. Las pantallas tienen un denominador común: muestran información municipal, como el pago de impuestos. FRANCISCO FLORES

Este Diario, que ha seguido de cerca la situación de las vallas y cuyo caso, de acuerdo con la Contraloría determinó que no hubo coordinación ni supervisión para reconocer quiénes colocaron más de 200 rótulos publicitarios que no tenían el permiso municipal, lo que ocasionó que no se recauden $ 2’3 millones; realizó un recorrido por donde figuran estas pantallas.

Caso Vallas: el perjuicio a la ciudad es de $ 2,3 millones Leer más

Solo en la avenida Plaza Dañín, por ejemplo, hay cuatro. Son rectangulares, están en la intersección de la Pedro Menéndez, de la Francisco de Orellana y de la avenida de las Américas. En este último punto hay dos, situadas en cada lado del paso a desnivel, mientras que en la de la transitada Francisco de Orellana, está una, pero no enciende.

Otra pantalla se encuentra en el paso a desnivel de la Carlos Julio Arosemena y Las Monjas y, algo que comparten todas las estructuras, es que además de difundir publicidad de empresas privadas, o alertar la temperatura u hora, es que también se visualiza un ‘llamado’ municipal: el de pagar el impuesto predial. En estas no se visibiliza algún distintivo o el nombre de cuál es la empresa propietaria o a quién pertenece la estructura, ya que si ocurre alguna desgracia y cae sobre un vehículo, que es lo que le preocupa al ciudadano, este debería saber a quién hacer el reclamo.

¿El Municipio de Guayaquil ha respondido a EXPRESO?

Es por esto que, por más de una ocasión EXPRESO ha solicitado una entrevista con el Municipio, pero ni por WhatsApp ni haciendo la solicitud formal a los correos oficiales, se da la confirmación para hacerla y así poder conocer si una sola empresa está a cargo de estas pantallas, de si se cumple el debido proceso, y saber qué pasó con las estructuras irregulares.

¿Qué pasa con el urbanismo? El arquitecto y urbanista Brick Reyes, reconoce que las pantallas luminosas son efectivas para la publicidad, pero subraya la importancia de equilibrar sus beneficios con los posibles efectivos negativos en torno a la seguridad, la calidad de vida y el medio ambiente.

“Puede alterar la imagen urbana y estética de una zona; es necesario regularizarlas y que se apliquen leyes, en ubicación, tamaño y brillo, y hasta distancia de vallas”, comenta, al sugerir que se deben realizar estudios de impacto ambiental y social antes de la instalación de nuevas vallas a fin de mitigar posibles efectos negativos y que se involucre a la comunidad en la toma de decisiones y escuchar las preocupaciones de residentes aledaños.

Caso. En el cruce de la Plaza Dañín con la Francisco de Orellana, se encuentra una de las pantallas; sin embargo, está apagada. FRANCISCO FLORES

Para Carlos Pazmiño, arquitecto y docente de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la universidad de Guayaquil, en algunos casos, estas pantallas pueden generar una saturación visual que afecta la armonía del paisaje urbano, especialmente en zonas de gran carga visual, como la Plaza Dañín. El brillo constante y el movimiento de las pantallas pueden resultar disruptivos en espacios que buscan una atmósfera más tranquila o histórica, explica. “Por otro lado, si se diseñan e implementan de manera cuidadosa, considerando la integración con el contexto arquitectónico y urbano, las pantallas LED pueden aportar una estética moderna y funcional”.

Guayaquil: Una treintena de parquímetros se instalaron sin documentos Leer más

En cuanto a los efectos negativos, uno de los más relevantes, dice el académico, es el riesgo de distracción visual para los conductores, especialmente en pasos a desnivel o zonas de alto flujo vehicular. “El brillo y el movimiento constante de las pantallas pueden desviar la atención de los conductores, aumentando el riesgo de accidentes”, agrega Pazmiño.

Te invitamos a leer: Ciudadanía: “La inoperancia en las vallas causa saturación y contaminación”

"Es fundamental lograr un balance adecuado entre tecnología, sostenibilidad y respeto por el entorno urbano para mitigar estos efectos negativos", recalca el arquitecto con especialidad en Arquitectura Medioambiental y Eficiencia Energética.

Criterios de conductores

Al conductor Miguel González, quien hace expreso a trabajadores de un conocido centro comercial, le sorprendió que inicie el 2025 con pantallas cerca a los semáforos. A él le disgusta que haya “mucha luz”. “Es molestoso porque encandila cuando uno pasa o espera ver el cambio de luz del semáforo. Aunque si es para difundir cosas positivas lo apruebo, pero que regulen la iluminación y claro que todo esté en regla”, recalca.

Vallas: lectura de informe arroja falta de vigilancia del Municipio Leer más

A Roberto Rendón, ingeniero civil guayaquileño, la ubicada en la 9 de Octubre, le pareció adecuada, pero no el resto. “La de la 9 de Octubre está en un edificio y en el centro, que carece de vida. Eso hasta ilumina el área; pero en los puentes te genera confusión. Ni siquiera las señaléticas se logran distinguir”, se quejó; al hacer hincapié en que “Guayaquil debe trabajar planificadamente, a fin de que no se cometan los errores e irregularidades del pasado”.

Una pantalla en un paso a desnivel. CARLOS KLINGER

En torno a los cambios en la norma, era diciembre de 2024 cuando en una sesión el edil Terry Álvarez indicó que se “han introducido mejoras técnicas”, como la instalación de vallas tridimensionales. EXPRESO se ha contactado con el concejal vía WhatsApp para profundizar esta situación, pero no responde.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!