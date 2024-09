Guayaquil: Una treintena de parquímetros se instalaron sin documentos

Treintaiún parquímetros se instalaron sin contar con las autorizaciones del Concejo Municipal de Guayaquil: 15 en la calle Crotos, de la ciudadela Alborada, y los otros 16 en la avenida Jorge Pérez Concha, en Urdesa. Operaron desde el 1 de enero de 2019. Así lo ha determinado un equipo auditor de la Contraloría General del Estado (CGE) en un informe elaborado a la Empresa Pública Municipal de Tránsito y Movilidad, también conocida como ATM, en el tiempo comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2023, y que fue ya aprobado en junio de este 2024.

Anomalías en la ATM: agentes sin licencia y traslados sin permisos Leer más

Es decir, incluyó la administración municipal de Cynthia Viteri y una parte de la actual, liderada por Aquiles Álvarez.

El examen especial fue al cumplimiento del contrato de alianza estratégica para la provisión, implementación, mantenimiento y administración del servicio de estacionamiento de vehículos con parquímetro en las avenidas Víctor Emilio Estrada, Rodolfo Baquerizo Nazur, Luis Orrantía, Justino Cornejo, Nahim Isaías, y en el sector del Puerto Santa Ana, otorgado a favor de la empresa Technotent S.A., en la Empresa Pública Municipal de Tránsito y Movilidad de Guayaquil EP.

EXPRESO revisó este informe de 68 páginas, en el que se establecieron 11 recomendaciones, y que fue entregado a quien figuró como gerente general de la ATM en junio de este año.

En la primera conclusión, del apartado de parquímetros instalados, se detalla que el aliado estratégico instaló los 31 parquímetros sin contar con documentos que demuestren que los puestos en la calle Crotos y Jorge Pérez estuvieron debidamente incluidos como parte de los sectores que conformaron el plan piloto; lo que se debió a que -algunos cargos citados- no verificaron la existencia de documentos que legalicen la operatividad de los parquímetros...

Te invitamos a leer: Municipio destina más de medio millón para reubicar parada de Metrovía

En cuanto a la señalización informativa de los días gratuitos por feriado se especifica que, hasta el corte del examen, se han instalado 961 parquímetros distribuidos en los sectores de Puerto Santa Ana, Alborada, Urdesa, Miraflores y Kennedy Norte; pero que no se instalaron señalizaciones del no pago en los días feriados. “Al no estar instalada la señalética informativa, los usuarios no tuvieron conocimiento de la exención del pago en los días feriados”, se lee en una de las conclusiones.

Caso agentes sin licencia: ATM anuncia que iniciará proceso de profesionalización Leer más

La CGE también señala en otro de sus resultados, en torno a la recolección de dinero de las alcancías, conteo físico y fiscalización, que no estuvieron presentes el delegado de la ATM y que, además, se evidenció que no se realizó el acto administrativo de fiscalización de todos los parquímetros al menos una vez al año.

Otro punto que llama la atención de este examen es el de multas a usuarios del servicio de estacionamiento de vehículos parquímetros.

En la calle Crotos se encuentran parquímetros. FRANCISCO FLORES

La conclusión de este tema es que 78 multas fueron canceladas al aliado estratégico en dos ocasiones y 161 fueron emitidas posterior a la fecha permitida para el uso del servicio de parquímetro, además 35 procesos de pago no se cancelaron al prestador del servicio de manera mensual y desde junio a noviembre de 2023, el administrador de contrato no solicitó a la Dirección Financiera el pago correspondiente.

Otras conclusiones de la Contraloría establecidas en el examen

La conclusión final de la Contraloría determina que el aliado estratégico, durante el periodo analizado, no contó con todo el personal requerido para la operación del servicio de estacionamiento de vehículos con parquímetros requeridos en los términos de referencia y pliego.

Concejal Montaño: "Me utilizaron; quedó abandonado el centro de rehabilitación" Leer más

“Los administradores de contrato autorizaron la disminución de personal por motivos de pandemia de la COVID-19, por la adquisición de vehículos para la movilización del personal y la creación del aplicativo móvil para el cobro del servicio, sin considerar el plazo en el que el prestador de servicio recuperaría lo invertido restando el gasto de personal no contratado”, puntualiza.

Las once recomendaciones del informe fueron hechas al director de Planificación de la Movilidad, al administrador de contrato y al director de Planificación Institucional.

Al respecto, EXPRESO buscó a la ATM para que responda sobre este caso. El funcionario que atendió a este medio fue Carlos Ponce, coordinador de la Dirección de Gestión de Tránsito.

Carlos Ponce, coordinador de la Dirección de Gestión de Tránsito de la ATM dialoga con EXPRESO. FRANCISCO FLORES

¿Por qué se instalaron estos 31 parquímetros sin documentos o la venia del Concejo?

Esos 31 parquímetros fueron autorizados en su momento por el administrador de contrato y delegado de la máxima autoridad. Contaban con autorización de él por lo cual ese instrumento jurídico para que sigan efectuando la recaudación.

¿Cuántos recursos desde 2019 se registraron?

En esos parquímetros con detalle específico podemos determinar luego el valor. Las recaudaciones desde 2019 hasta la fecha la tenemos por valores globales.

¿Esos valores no se pueden devolver a la ciudadanía?

No se pueden devolver porque existió una autorización de parte del administrador del contrato y también conocimiento del gerente general. Una vez que como administración, ingresamos en mayo de 2023, detectamos que no estaban dentro del contrato, hicimos una adenda al contrato para que lo determine, aún así en 2020 en estas calles se hizo una reforma a la ordenanza en el cual lo agregaron.

Entonces durante un año no estuvieron legales estos parquímetros en Guayaquil.

Aproximadamente, pero existía la autorización de parte del administrador del contrato y del gerente de ese momento.

Pero no del Concejo.

Así es.

¿Entonces tampoco se puede devolver lo que se recaudó ese año?

Lo que pasa es que la Ley de Contratación Pública es clara, indica que hay un administrador de contrato que vela por el cumplimiento de este, que autoriza y aprueba ciertas condiciones que hace el tema de contratista.

José Franco deja la ATM de Guayaquil y Manuel Salvatierra la asumiría Leer más

¿Desde 2020 para acá ya están legales?

Están en la reforma de ordenanza y cuentan en el contrato de la alianza estratégica.

¿Además de esto, qué otra sanción se evidenció?

En el informe, la Contraloría no emite ningún tipo de sanción al aliado ni devolución al ciudadano porque todo esto se basó en instrumentos jurídicos. No están indicando que efectuemos ninguna sanción al aliado estratégico. En tanto, la auditoría finalizó a inicios de 2024 y nos da un plazo para nosotros hacer un cumplimiento total, actualmente tenemos un 90 % de lo que indica en recomendaciones, de todo el examen especial, es decir nos falta un estudio técnico para cumplir el 100 %.

Hablemos de las multas que se cancelaron dos veces, 78, según el informe. ¿Fue la ATM que pasó dos veces?

Sí, bueno, sabe que somos seres humanos y hay errores. Qué es lo que pasó ahí, que el administrador de contrato de momento mandó a cancelarle al aliado dos veces la misma multa. Estos pagos se duplicaron en ciertos meses, lo detectó la Contraloría y el aliado le tocó devolver el recurso económico que ya fue devuelto en el mes de marzo de este año.

Otro hallazgo fue que en la señalización no estaba especificado el no pago en los días de feriados. ¿Actualmente todos tienen ya este tipo de información?

Sí, en todo caso, como ATM lo estamos promocionando a través de redes sociales, pero no se había instalado. Evidenciamos actualmente que el 100 % de los parquímetros cuenta con esa señalización informativa.

Sobre el personal que no estaba físicamente en la recaudación, ¿cómo se está trabajando en esto?

Desde que nosotros iniciamos con la administración hemos delegado a cuatro técnicos para que estén presentes en los cuatro sectores que inician la recaudación y un técnico presente en el conteo de monedas. Actualmente tenemos cinco personas trabajando que se dividen en los sectores.

¿Quieres leer sin límites? ¡Suscríbete!