Concejal Montaño: "Me utilizaron; quedó abandonado el centro de rehabilitación"

"Anda busca quien te trajo", recuerda la edil ante el proyecto ubicado en el Guasmo que, dijo, no se realizó. Pide atención

"Anda busca quien te trajo; yo no te traje". Esas palabras no las olvida la concejal Mayra Montaño, quien llegó al Cuerpo Edilicio arropada por el Partido Social Cristiano (PSC), pero que actualmente ya no forma parte de las filas de esa organización política.

Aunque no dio el nombre de quién le dijo aquella frase, la conocida edil la recordó en la sesión del Concejo de este miércoles 25 de septiembre, efectuada en el sector de la Playita del Guasmo, tras referirse a un proyecto de rehabilitación de jóvenes que, acotó, nunca se realizó.

"Me utilizaron y no sé donde quedó la primera piedra porque yo ni la vi. ¡Todavía no hacen los centros! ¡Eso quedó abandonado, nunca lo hicieron!", manifestó la concejal ante sus compañeros ediles, el alcalde, Aquiles Álvarez, y decenas de personas que llegaron a dicha sesión.

Citó, además, que las madres del sector "le pedían" con lágrimas ese centro debido al problema de drogas. "No estoy mintiendo. Señores, hay que recuperar estos espacios abandonados, destruidos", añadió, al precisar que en el Guasmo hay mucho trabajo por hacer porque aquel sector del sur, argumentó, "quedó abandonado".

El Municipio, que se quedó sin padre, solo con unos padrastros que le daban como enemigos

Cabe recordar que la concejal Montaño también estuvo en el Cuerpo Edilicio en la gestión de Cynthia Viteri (2019-2023).

El caso de familiares de ediles en el Municipio

En abril de 2024 Montaño se pronunció en torno al presunto caso de ediles que empleaban a familiares.

Indicó que su condición de edil es realizar una gestión diferente a contratar. "Como concejal, no contrato, pero de todas maneras si consideran que tengo injerencia en esto, Contraloría en su debido caso tendrá de discernir y aplicar toda la respuesta", argumentó.

Acotó que hace menos de un mes la entidad de control "sacó un documento" en el que, detalló, se la "excluye de ese tipo de investigaciones".

"Por el caso de que yo no soy autoridad nominadora, así vaya y me pare de cabeza a que contraten a mi hija, hermano, no pueden contratar... Estaba viendo que son 168 funcionarios inmersos en este tipo de notificaciones, pero ponen a 'la Bombón'; alguien está interesado en que 'la Bombón' salga del camino", recalcó en aquel entonces.

