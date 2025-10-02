Padres, alarmados por amenazas de extorsión en un centro educativo de Daule

Un panfleto amenaza a estudiantes y docentes mientras la comunidad aún llora el asesinato de un maestro en el cantón

Hace cuatro días fue asesinado Glubi Pita Decimavilla, docente de 32 años, cerca de su domicilio en Daule.

Un panfleto que circuló este 1 de octubre en redes sociales encendió nuevas alertas entre los padres de familia de una Unidad Educativa del cantón Daule, ya que integrantes de una banda delictiva presuntamente exigen dinero a cambio de no atentar contra la vida de los estudiantes.

Amenazas en redes generan miedo entre padres y estudiantes

Este comunicado mantiene en mayor zozobra a los pobladores, profesores y estudiantes de este cantón del Guayas, pues hace apenas cuatro días fue asesinado a balazos, cerca de su domicilio, Glubi Pita Decimavilla, docente de un colegio del sur de la localidad.

En medio del dolor de sus familiares y amigos, la tarde del miércoles 1 de octubre se realizó, en el cementerio general del recinto El Mate, cantón Santa Lucía, el sepelio de Pita, de 32 años, quien durante su trayectoria como docente recibió varios reconocimientos como formador de juventudes y amante del deporte en su natal Daule.

Las bandas ya controlan hasta el agua potable en Guayaquil Leer más

Daule llora la muerte del docente Glubi Pita

Antes de ingresar el féretro a uno de los nichos del camposanto de El Mate, sus estudiantes y amigos hicieron un llamado a la Fiscalía y a la Policía para que continúen las investigaciones y se capture a los delincuentes que acabaron con su vida.

(Le puede interesar leer: Instalación de rejas en Guayaquil: ¿Hay que pagar para obtener los permisos?)

“Daule está de luto por la partida de nuestro profesor. El pueblo le rindió homenaje póstumo y asistió masivamente para despedir a Glubi en su casa eterna”, detalló Gina Mora, amiga de la víctima.

Sicariatos recientes afectan la vida cotidiana y los negocios

Los tres sicariatos registrados en menos de 48 horas en Daule han provocado que, desde el domingo hasta el pasado miércoles (1 de octubre), más de 10 negocios no abrieran sus puertas al público por temor a nuevos hechos violentos.

Durán no quiere tener más un alcalde virtual Leer más

En el panfleto amenazante que circuló en las últimas horas, la banda delictiva exige que la directora de una Unidad Educativa se comunique a un número de teléfono, lo cual ya está siendo investigado por las autoridades.

(Lo invitamos a leer: Violencia en Daule: asesinan a docente y otros dos hombres en Santa Lucía y Palestina)

“Por esta situación no he mandado a mi hijo al colegio. Daule sigue siendo tierra de nadie”, señaló Carmen, madre de familia de la localidad.

EXPRESO solicitó una entrevista con el jefe policial del cantón, pero un vocero indicó que se encontraba en un operativo.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!