Violencia en Daule: asesinan a docente y otros dos hombres en Santa Lucía y Palestina

El crimen del profesor atemorizó en el centro de Daule, por lo que una decena de comerciantes optó por no abrir sus negocios

El crimen del profesor Glubi Michell Pita Decimavilla aumentó el temor entre comerciantes y habitantes de Daule.

En menos de 48 horas se registró un tercer asesinato en Daule. Esta vez, la víctima fue Glubi Michell Pita Decimavilla, docente de una unidad educativa del sur de este cantón del Guayas.

El crimen mantiene atemorizados a los comerciantes del centro de la localidad, tanto que una decena de negocios no abrieron sus puertas al público.

Pita, de 32 años, fue atacado alrededor de las 18:00 del lunes 29 de septiembre, cuando conducía una motocicleta, vestido con ropa deportiva, por la calle Antonio Parra, en el barrio El Seguro, noroeste de Daule.

Dos sujetos en otra motocicleta le cerraron el paso e intentaron, aparentemente, robarle el vehículo. El docente presuntamente opuso resistencia, lo que provocó que uno de los antisociales le disparara en varias ocasiones, dejándolo gravemente herido en plena vía pública.

Los desconocidos huyeron a gran velocidad en dirección a la vía Perimetral. El tiroteo alarmó a los vecinos, ya que ocurrió a una cuadra de la vivienda de Pita. El docente fue trasladado al hospital Vicente Pino Morán, donde solo se confirmó su fallecimiento.

“Los familiares de Pita nos confirmaron que la motocicleta que conducía fue puesta a buen recaudo. Seguimos con las investigaciones para dar con los implicados”, recalcó el oficial.

Familiares de la víctima evitaron dar declaraciones a los medios tras retirar el cadáver de la morgue.

El teniente coronel Luis Obando, jefe encargado del distrito policial de Daule, informó a EXPRESO que el profesor asesinado habría intentado resistirse al robo, momento en el cual recibió los disparos.

“Nuestro cantón está de luto por el asesinato del licenciado Pita, quien durante varios años formó a muchos jóvenes que hoy son profesionales. Los sicariatos desde el fin de semana nos tienen con los nervios alterados”, expresó Rocío García, habitante del centro.

Mientras tanto, comerciantes como Ricardo Morán aseguraron que no abrieron sus negocios por miedo a nuevos hechos violentos.

“No hay garantías, primero está nuestra vida. Pedimos a las autoridades que pongan mano dura para frenar esta ola de muertes”, afirmó.

En el plantel educativo donde trabajaba el profesor nadie quiso pronunciarse por temor a represalias.

Crimen de joven en Santa Lucía

La Policía catalogó como una muerte selectiva el asesinato de Kevin Benjamín Salazar Aguilera, ocurrido en el patio de su vivienda, en el recinto Cabuyal, a 20 minutos de la cabecera cantonal de Santa Lucía.

La víctima, de 25 años, fue sorprendida a las 16:30 del lunes por dos sujetos que le descargaron más de diez disparos en la cabeza y el cuerpo, dejándolo sin vida recostado a una cerca de caña y madera.

En la escena, Criminalística recogió 17 casquillos de calibre 9 milímetros, lo que hace presumir que se utilizaron dos armas en el crimen. La Policía confirmó que el joven había estado en tratamiento por consumo de sustancias sujetas a fiscalización.

Víctima sin identificar en Palestina

A la misma hora, en el recinto Relicario, del cantón Palestina, un hombre de aproximadamente 27 años fue asesinado a tiros. Hasta la publicación de esta noticia no había sido identificado.

“El abatido discutía con el conductor de una camioneta doble cabina y, cuando se dio la vuelta, le dispararon varias veces. Este hombre no es de nuestro recinto”, contó Sara, habitante del sector.

