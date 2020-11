Las obras para el auto dejan en duda la prioridad al peatón

Las obras no han empezado a construirse. De hecho, apenas han sido lanzadas. Pero las críticas desde ya se multiplican entre la comunidad al predecir lo que se viene: un entorno no apto para el peatón, con menos espacio para caminar, andar en bicicleta y recrearse.

“Retomar un urbanismo racional y coherente es fundamental para Guayaquil” Leer más

El Municipio de Guayaquil, como publicó ayer EXPRESO, iniciará este mes las licitaciones para la construcción de siete puentes elevados que “facilitarán la movilidad en Guayaquil” y contribuirán al descongestionamiento de vehículos en arterias como la Francisco de Orellana, Isidro Ayora y la 25 de Julio.

Estas obras, según informó semanas atrás el director de Obras Públicas del Cabildo, Andrés Burbano, serán las rutas de alrededor de 700.000 carros. Y es precisamente esto lo que preocupa, puesto que lo ideal para el Puerto Principal, como lo han repetido en innumerables ocasiones los urbanistas, sería priorizar al peatón y no al vehículo.

Los pasos conectarán 7 puntos: la avenida Roberto Serrano con la 25 de Julio; la Francisco de Orellana con la José Luis Tamayo; la calle Hermano Miguel con la avenida de las Américas; la Juan Tanca Marengo con la Rodrigo Chávez y la calle José Antonio Gómez; y la Isidro Ayora con las avenidas Gabriel Roldós y de las Américas.

Una de las voces críticas es la de Guillermo Peñalosa, el presidente de la Organización Mundial de Parques Urbanos, quien el año pasado arribó a la ciudad para asesorar a la administración de Cynthia Viteri en temas urbanísticos.

El presidente de la organización, que en 2019 asesoró al cabildo porteño en temas de movilidad sostenible y arborización, ahora rechaza la construcción de 7 puentes: https://t.co/PerB3qVS01 — Diario Expreso (@Expresoec) November 5, 2020

Peñalosa explicó que con las soluciones propuestas, “Guayaquil prioriza autos y más autos”. Ayer este Diario solicitó (una vez más) al Cabildo su reacción ante estos comentarios, pero no hubo respuesta.

Necesidad. Ciclistas y peatones critican que el dinero a invertir no sea utilizado para regenerar aceras, construir una ruta completa de la ciclovía y crear espacios que permitan el encuentro. Alex Lima

“Usemos el río, y no para reemplazar un medio, sino para complementarlo” Leer más

A través de un correo electrónico se cuestionó la razón de estos proyectos, que resultan contrarios a lo que la alcaldesa promueve y promete, que es devolver a los habitantes lo que les pertenece: el espacio público.

¿A qué necesidad responden? ¿Qué estudios sustentan su construcción? ¿Por qué no se optó por invertir ese dinero ($ 103 millones, según ha dicho la Municipalidad) en obras que den sombra, faciliten la movilidad y mejoren incluso el servicio de transporte público? Esas fueron algunas de las inquietudes enviadas.

Las obras Las estructuras serán metálicas para reducir el tiempo de construcción y disminuir, durante su ejecución, los cierres del tráfico en las intersecciones.

El Colectivo de Ciclistas Masa Crítica fue uno de los primeros en lanzar las voces de alerta sobre la nueva agenda, con el artículo “Guayaquil: siete ‘soluciones viales para hoy es igual a ocho problemas para mañana”, de Orlando Hermida, magíster en Tecnologías Urbanas Sostenibles de la Universidad de Buenos Aires.

La autoridad debe sustentar que esto está planificado con un diagnóstico. Habrá un aumento indiscriminado de tráfico. Es lo que pasa con este tipo de ‘soluciones viales’.

Malena Marín,

máster en Transporte, Territorio y Urbanismo

Manual para no matar a un ciclista Leer más

Allí se analizan las consecuencias que traerán las obras, punto a punto. En la lista entra la reducción de la caminabilidad, del derecho al uso del espacio público, de espacios permeables y arbolado y de espacio para el uso de bicicletas. Asimismo se advierte del aumento de espacios inseguros, del calor y la contaminación.

🚨#Guayaquil: siete ‘soluciones viales’ para hoy es igual a ocho problemas para mañana ▶ https://t.co/GhNEe9hfJr 👎🚗#LaBiciEsElCambio — MasaCriticaGuayaquil (@masacriticagye) November 1, 2020

Hermida apunta en su artículo a desincentivar el uso del automóvil. “Después de todo, ya lo dijo el exalcalde de una de las ciudades más caminables del mundo (Bogotá), Enrique Peñalosa: ‘Una ciudad avanzada no es en la que los pobres pueden moverse en carro, sino una en la que incluso los ricos utilizan el transporte público’”, escribió.

Son 7 las soluciones viales que plantea el Cabildo en viarios puntos de la ciudad. Alex Lima

Cien murales que apuntan a recuperar el tesoro del barrio Leer más

Para Jimmy Martillo, presidente de la agrupación Ciclistas de la Calle, el anuncio de estas siete soluciones viales, previstas a levantarse en un lapso de 18 meses, evidencia la falta de planificación que continúa existiendo.

“Este tipo de proyectos no deberían gestionarse ni de broma, puesto que los vehículos han sido siempre los dueños de la calle, los que hacen y deshacen y ahora lo serán más”, menciona. Para él, teniendo en cuenta que las construcciones se iniciarían recién en marzo o abril de 2021, las autoridades locales deberían escuchar más propuestas respecto a lo que urge en la ciudad.

Si el Municipio quiere hacer algo por todos y por la ciudad, debe tomar en cuenta todas las voces. Aún está a tiempo de escuchar y ver lo que realmente se necesita. Jimmy Martillo,

​presidente de Ciclistas de la Calle

​

15 kilómetros para disfrutar del espacio público Leer más

Cita como ejemplo la culminación de la ciclovía y la corrección de fallas en la ruta en ejecución y el apoyo a la ciclovía recreativa que se ha venido desarrollando los domingos.

En sintonía con ese pensamiento está Malena Marín, máster en Transporte, Territorio y Urbanismo por la Universidad Politécnica de Valencia. “(...) Será un caos, porque no ha sido planificado adecuadamente. Se sabe porque la autoridad no explica detalles de movilidad peatonal o ciclista. No se muestra un diagnóstico que argumente la necesidad de estas obras”.

Coincide en que sería mejor invertir en optimizar el transporte público, darle al ciudadano accesibilidad a diversas formas de movilidad y promover, de una vez por todas, un sistema integrado de transporte.

El Cabildo precisó en la presentación que las obras buscan “el ahorro en el tiempo de viaje de los vehículos y en los costos de operación y mantenimiento vehicular”. Allí se aseguró que hay estudios de varias áreas de la entidad.