Manual para no matar a un ciclista

Un ciclista caído más. La muerte de Santiago Jaramillo, quien fue atropellado cerca del ingreso a la isla Mocolí en la vía a Samborondón, se suma a la lista de los otros 25.650 usuarios que han fallecido en las calles del Ecuador entre 2008 y 2020.

Habla ciclista sobreviviente: “Santiago era nuestro mentor, él nos cuidaba” https://t.co/TPCbdqkpFR — Diana Sotomayor Z. (@DianaSotomayorZ) August 27, 2020

Bajo ese escenario y teniendo en cuenta que son varios los factores que han jugado en contra de la vida de estos ciudadanos, entre ellos el hecho de que los conductores de vehículos se distraigan o excedan los límites de velocidad; EXPRESO dialoga con los ciclistas para conocer cuáles son las medidas que deben tomar en cuenta para rodar por la ciudad. La guía, que contiene recomendaciones básicas relacionadas al tipo de ropa que deben llevar, incluye información respecto al comportamiento que deben también tener los conductores y peatones.

La ropa adecuada

Para Miguel Villacís, del colectivo Soul Bikers, es fundamental que los ciclistas usen ropa de colores llamativos, como amarillo, naranja y verde, o que tengan elementos reflectivos, cada vez que salen a pedalear. No importa la distancia que vayan a recorrer, advierte. “Ellos necesitan usar este tipo de prendas para que los conductores de vehículos puedan divisarlos”.

Vestimenta. Usar ropa de colores llamativos, como la joven de la imagen, permite que el resto pueda divisarlos. JUAN FAUSTOS SANDOVAL

Las luces

A juicio de Villacís, este punto es igual de importante que el anterior y tiene el mismo fin: que sean visibles para el resto de usuarios viales. Las luces, que preferiblemente deben ser de tipo led, detalla, deben ir ubicadas en la parte trasera de la bicicleta, debajo del asiento. Sugiere que esta sea de color rojo para que genere un tipo de alerta, y que en cambio las luces que ubiquen en la parte delantera y en el casco (también indispensables) sean blancas para incrementar y mejorar la visibilidad.

La distancia

Al igual que Villacís, el ciclista guayaquileño Federico González hace énfasis en el metro y medio de distancia que se deben guardar, como mínimo, entre los biciusuarios, los conductores y peatones. Ambos coinciden en que ese es el espacio prudente para frenar, si lo necesitan, sin correr el riesgo de que alguien se les vaya encima. Lamentablemente, advierte González, eso no siempre se cumple. “He sido testigo de cómo los conductores, aun cuando vamos en nuestra ruta, pegados en las veredas ante la falta de ciclovías en Guayaquil, se nos pegan. A veces siento que lo hacen a propósito”. Todo recae en la falta de respeto y consciencia vial, piensa.

Hecho. Los ciclistas y expertos en movilidad hacen énfasis en la distancia que debe haber entre los biciusarios para evitar incidentes. Christian Vinueza

El sonido de la bocina

Que los automovilistas toquen la bocina sin cesar cuando ven a un ciclista en las vías es, a juicio de Jimmy Martillo, presidente del colectivo Ciclistas de la Calle, una de las peores acciones que se pueden cometer; puesto que el sonido no solo que los aturde sino que los desestabiliza, haciendo que se caigan o desconcentren al punto de que puedan pasar por alto un obstáculo.

“He visto a los choferes de buses y camiones apurando a los ciclistas a punta de las bocinas. Y es una falta de respeto, es no ser humano. No se dan cuenta de que con eso el ciclista puede ir a parar incluso debajo de sus llantas, al perder el equilibrio”, argumenta.

Apurar al ciclista con la bocina del auto aturde, sobre todo al usuario novato. El conductor debe ser paciente y pasarlo solo cuando haya espacio en la vía y no lo ponga en riesgo.

Miguel Villacís,

colectivo Soul Bikers

No es justo, se queja, al hacer hincapié en la necesidad de que exista educación vial y no solo ciclovías. “Estas obras no son la solución. Ayudan, por supuesto, pero no son la solución. Los ciclistas sí podemos compartir las calles con los vehículos, tal como pasa en otros países. Existe el ciclismo de ruta, pero para que nadie corra el riesgo de morir, debe prevalecer la conciencia y respeto”, agrega.

Cronología de muertes de biciusuarios en la Zona 8

23 de febrero de 2018. William Lascano y Jhon Antonio Pacheco.

27 de mayo de 2019. Andrés Moreno Avilés.

14 de mayo de 2020. Nery Izquierdo falleció en la avenida Narcisa de Jesús, luego de que un conductor que iba a exceso de velocidad la atropellara.

14 de junio de 2020. Julio René Cornejo transitaba en su bicicleta por las calles Portete y 37 cuando fue embestido por un carro particular.

18 de agosto 2020. En la vía a Samborondón fueron embestidos por un vehículo Santiago Jaramillo y Marco Caizapanta, quien sobrevivió al siniestro.

Pedaleada blanca en memoria de los ciclistas que murieron en las calles https://t.co/xH5DeArolj — Felipe Bazàn (@felipebazanm) June 17, 2020

Los obstáculos

Para los consultados, desplazarse por el entorno urbano implica también toparse con decenas de baches, alcantarillas, macetas y todo tipo de mobiliario urbano. Y aunque lo ideal para evitar caer o chocarse contra ellos, asegura el activista y ciclista guayaquileño Josué Rendón, radica en esquivarlos, no siempre es posible. ¿Qué hacer para evitar el impacto? Brincar sobre ellos es una opción, aunque reconoce que se debe adquirir “algo de práctica” para lograrlo. La otra alternativa es evadirlos, pero cada vez que se lo haga, se deberá antes voltear hacia atrás (mirando sobre el hombro) antes de hacer cualquier movimiento.

Movilidad. Estar atentos a las señales, peatones y en tránsito en las vías es primordial al momento de conducir una bicicleta en el entorno urbano. CHRISTIAN VASCONEZ / EXPRESO

Los ciclistas deben también realizar este movimiento cada vez que intenten cruzar una arteria, cambiarse de carril o incorporarse a una vía.

Solo con educación, los siniestros bajarán. Solo esta permitirá que conductores y ciclistas compartan una misma calle e incluso carretera, de forma segura.

Jimmy Martillo,

presidente de Ciclistas de la Calle

El clima

El ciclista Marcelo Guerra, de Guayaquil, asegura que no es lo mismo desplazarse por una calzada seca que una mojada. En este último escenario, las llantas pueden resbalarse cuando el piso está húmedo o con grava, lo cual es riesgoso, en especial si se trata de aplicar el freno delantero. En esos casos y cada vez que los ciclistas disminuyan la velocidad, será vital usar ambos frenos. “Es la mejor estrategia para actuar rápido o en momentos de emergencia”.

Hay maneras de protegerse en las vías. Uno puede cuidarse, aplicar una serie de tácticas. Puede y debe estar atento a las señales. Andar en bici implica estar con los cinco sentidos bien puestos... Sin embargo, para nuestra protección es vital también que el resto de conductores de las vías, todos, nos respeten. Y ojo, para eso nosotros también debemos ser responsables. Adrián Zúñiga,

​ciclista guayaquileño

Señales de tránsito

Aunque todos coinciden en que respetar las señales de tránsito debería ser una regla inquebrantable, la incluyen entre las recomendaciones porque saben que los conductores -en general- no la cumplen. “Respétenlas así las calles estén vacías. Háganlo siempre. No están por gusto. Estas salvan vidas”, previene Rendón, al hacer paralelamente un llamado a que, al menos en el Puerto Principal, donde está construyéndose la ciclovía se coloquen las señales necesarias y se ilumine correctamente el entorno.