Parques en Los Vergeles y Pascuales: Municipio invertirá 586 mil dólares

Después de décadas de espera, Los Vergeles y Pascuales recibirán cuatro nuevos parques. Se prevé que en 6 meses estén listos

En la manzana 1364 de Los Vergeles se ha iniciado la construcción de uno de los nuevos parques que tendrá la ciudad, según informó el Cabildo. Se espera que todos estén listos en un plazo de 4 meses.

Con el inicio de los trabajos en la manzana 1364 de Los Vergeles, los vecinos comienzan a ver cómo una de sus demandas históricas empieza a materializarse: más espacios verdes y recreativos para los niños y las familias. Durante años, como ha venido publicando EXPRESO, las familias de distintos sectores de la ciudad han solicitado lugares seguros donde jugar, caminar o simplemente reunirse. Finalmente, estos parques prometen convertirse en puntos de encuentro para todos.

“Aquí nos urgen espacios verdes. Hemos vivido por años sin sombra y entre cemento. A los niños les tocaba usar la calle como pista de juego. Ahora que tendremos un área verde, por fin podremos decir que empezamos a ser un barrio de verdad”, comenta Mariana Flores, residente de Los Vergeles.

Cuatro parques para toda la comunidad

La intervención, según dio a conocer el Cabildo, contempla la construcción no solo de ese espacio, sino de cuatro parques en total: dos en Los Vergeles (manzanas 1364 y 182) y dos en la cooperativa Paquisha, en Pascuales (Carlos Julio Arosemena Tola y El Guamote). La inversión asciende a $ 586.636,15, y se espera que los trabajos tomen alrededor de seis meses. Se calcula que más de 5.000 vecinos de estas zonas se beneficiarán directamente de los espacios, especialmente niños, jóvenes y adultos mayores.

Manzana 1364: deporte y recreación en un solo lugar

El parque de la manzana 1364 será un espacio multifuncional pensado para todas las edades. Contará con cancha de césped sintético, zonas de juego con pisos de caucho, graderíos, juegos infantiles y geriátricos, mesa de ping pong de hormigón, bancas de madera plástica y áreas verdes.

“Por fin los niños podrán jugar sin peligro, y nosotros podremos caminar o sentarnos al aire libre. Será un lugar para toda la familia, comenta José Aguas, vecino y padre de dos hijos pequeños.

Los trabajos tienen un plazo de ejecución de seis meses y beneficiarán a más de 5.000 vecinos de los dos barrios involucrados. Cortesía

Manzana 182: diversión para todas las edades

El parque de la manzana 182 complementará la oferta con cancha de uso múltiple, graderíos, mesas de ajedrez y juegos adaptados para adultos mayores y niños. “Hace años esperábamos algo así. Ahora los jóvenes podrán practicar deporte y nosotros tener un espacio para relajarnos o compartir con los vecinos. A Los Vergeles le ha faltado todo por tantos años, esperando por orden. La construcción de este parque es, al menos para mí, una retribución a esas carencias que tenemos. Los adultos mayores, por ejemplo, en toda la ciudadela han sido olvidados. No tienen zonas para ellos, ni peatonales o veredas seguras. Les toca esquivar una serie de obstáculos al caminar. Hay muchas cosas que aún hay que atender", agrega Ana Vargas, habitante de la zona.

Pascuales también se suma

En Pascuales, los parques Carlos Julio Arosemena Tola y El Guamote replicarán la misma idea: canchas deportivas, bancas tipo picnic, graderíos, adoquines de colores, mesas de ajedrez, juegos inclusivos y áreas verdes con árboles sembrados. “Será un lugar donde todos podremos convivir, disfrutar y hacer ejercicio sin salir del barrio, dice Miguel Torres, joven vecino del sector.

Para los habitantes de Los Vergeles y Pascuales, estos parques representan más que infraestructura: son la respuesta a años de reclamos por espacios dignos para convivir y recrearse. “Siempre pedimos lugares para que los niños pudieran jugar seguros y hoy por fin vemos que nuestra voz fue escuchada. En Pascuales, por la inseguridad que experimentamos, práctimente no salimos. Creo que esta obra será un buen escape. Uno necesario", comenta Carmen León, madre de tres niños.

