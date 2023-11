Guayaquil: Nuevos brotes en árboles alejan al ‘fantasma’ de la cochinilla

Lágrimas y una sonrisa de emoción soltó Tati Valencia al pasar por el parque de la ciudadela Ferroviaria, norte porteño. Su gozo se debía a los viejos árboles que fueron ‘decapitados’ hace unos tres meses, pero que ya están con nuevas ramas reverdecidas, lo que generó esa reacción en la guayaquileña. “Llegué a pensar que ya los habíamos perdido, como muchos en otros sectores de la ciudad”, respondió al referirse a los cientos de árboles que fueron afectados por la plaga de la cochinilla, muchos de los cuales terminaron necróticos.

Mediante concurso se busca incentivar soluciones ambientales en Guayaquil Leer más

Te invitamos a leer: Una deuda millonaria refleja el descuido en áreas verdes

Durante un recorrido realizado por EXPRESO por varios sectores de Guayaquil, se pudo observar que existen rebrotes de ramas en árboles que fueron intervenidos por el Municipio, lo que es resaltado por la ciudadanía, que pese a ello aún critica que la intervención municipal no llegue a otros sectores donde se necesita con urgencia esa ‘terapia’ para el arbolado.

“Parece que se está recuperando, pero algunas zonas todavía parecen pueblos fantasmas con esos árboles negros. Esperamos que no solo renazcan aquí sino en Alborada, Samanes, donde está regada la cochinilla”, pidió Sandy Rosas, quien se deleitaba con el verdor de la jardinera plantada afuera de la ciudadela La Fuente, frente al parque de la Ferroviaria.

Parece que se está recuperando, pero algunas zonas todavía parecen pueblos fantasmas con esos árboles negros. Esperamos que no solo renazcan aquí... Sandy Rosas

ciudadano

Mantenimiento de Samanes cuesta $ 300.000 y el 60 % de árboles están desatendidos Leer más

“Somos una ciudad demasiado atrasada. Usted va a Europa y todo es verde, encuentra enredaderas, árboles frutales, se puede echar al césped. Aquí solo tenemos cemento y con un clima tan hermoso. Nos falta bastante. El Municipio debe de sembrar más árboles. Que no seamos una selva de cemento, sino una selva de árboles”, manifestó el ciudadano.

Gladys, quien prefiere omitir su apellido para evitar alguna represalia, no cree que el azote de la cochinilla se esté alejando del arbolado de la ciudad. “De donde yo vivo, al frente de la estación 3 de la Aerovía, de allá viene la plaga y enferma a las plantas que uno tiene. He escrito al señor alcalde no solo de eso, sino de personas que desmantelan bienes... Los robos, la fumadera, la venta de drogas ocurren a diario. Se llama al UPC y nada. Encima, la cochinilla afecta el aire. Debo tener mis ventanas cerradas. Tenía unos pajaritos y la misma cochinilla me los enfermó”, se quejó la mujer mientras esperaba un bus en la avenida Kennedy, donde existen otros rebrotes de árboles que también fueron intervenidos.

Actividad A las 09:00 de este sábado 18 de noviembre, se realizará una segunda fase de reforestación en la autopista Narcisa de Jesús, con la siembra de 150 árboles.

Adrián Zambrano, director de Ambiente y Preservación de Áreas Verdes, explica que debido al protocolo aplicado (poda y fumigación fitosanitaria, fertilización, tratamiento de endoterapia y riego) para controlar la plaga de la cochinilla en el arbolado urbano, se observan ya nuevos brotes sanos en sectores como el parque de la Ferroviaria, triángulo de la avenida Carlos Julio Arosemena, la Kennedy, parque de la Saiba y las avenidas del Periodista, Enrique Ortega, Francisco de Orellana e Isidro Ayora.

La vía a la costa busca rescatar su entorno ‘adoptando’ árboles Leer más

Los árboles a lo largo de la avenida Kennedy también están con nuevos brotes de ramas tras meses de tratamiento. Gerardo Menoscal

“Recordemos que el proceso es lento, pero estamos evidenciando resultados positivos”, aseguró Zambrano, al sostener que a través de un cronograma de planificación “llegaremos a cada rincón de la ciudad”.

La cochinilla se expande al sur y hasta causa daños en bienes Leer más

Eso espera Jessenia Pincay. Ella aseveró que en el sector donde vive no hay árboles, sin embargo se da cuenta de que en su gran mayoría están “maltratados”, como se aprecia a lo largo de la avenida 25 de Julio (sur de la urbe), donde especies como las acacias han perdido por completo su verdor, tornándose en ese ‘pueblo fantasma’ al que se refería Rosas.

“Vivimos contaminados por el humo de los carros y peor con los árboles enfermos, porque al menos ellos son los que nos cuidan de esa contaminación”, advirtió Pincay.

La gran mayoría están maltratados. Vivimos contaminados por el humo de los carros y peor con los árboles enfermos. Al menos ellos son los que nos cuidan de esa contaminación. Jessenia Pincay

ciudadana

Pero Zambrano aclaró que se ha ejecutado una intervención integral para el control de la plaga y que “por el momento no podemos hablar de sectores recuperados, sin embargo tenemos un 80 % de samanes que han recibido el tratamiento con resultados positivos”.

En Guayaquil hay 19.000 árboles afectados por las plagas Leer más

De ahí que enfatizó que están trabajando en otros sectores también afectados, como avenidas importantes (Kennedy, de las Américas, Periodista, Delta), parques emblemáticos (Clemente Yerovi, de la Ferroviaria, Matilde Hidalgo, La Saiba) y ciudadelas (Alborada, Sauces, Guayacanes, Samanes, Los Almendros, La Pradera, Las Acacias, Las Tejas).

Te puede interesar: La cochinilla le gana terreno al deporte en el parque Ramón Unamuno

Además mencionó la avenida 25 de Julio, donde la mayoría de sus árboles grises siguen a la espera de endoterapia, que es parte de un plan de arborización y reforestación que tiene como meta plantar 2.500 árboles nativos y endémicos del bosque seco tropical en la ciudad, de especies como guayacán, cedro, roble, caoba, laurel, bototillo, guachapelí, ceibo, ébano, bálsamo, cascol, fernán sánchez, guasmo, entre otros.

A lo largo de la avenida 25 de Julio, sur de la ciudad, se observan aún las copas de los árboles grises por la cochinilla. Gerardo Menoscal

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!