La cochinilla se expande al sur y hasta causa daños en bienes

Han devorado casi todo el norte, y en su plan de expansión ya comienzan a tomarse el sur, dejando a su paso un panorama desolador que causa, incluso, daños en bienes particulares. La ciudadela Las Acacias, que inicia entre las avenidas 25 de Julio y José Vicente Trujillo, está perdiendo su identidad justamente por el daño que está causando la plaga de la cochinilla, que enferma a muerte los árboles que le dan su nombre.

La zona ha comenzado a tornarse blanca por cielo y tierra, cambiando ese paisajismo verdoso de años atrás por uno tétrico que alarma a los moradores, quienes no ven un plan de acción preventivo por parte de las autoridades para evitar que esa peste ambiental arrase también con el arbolado del sur de Guayaquil.

“Estamos preocupados por esta cantidad de árboles que ya tienen gérmenes que han hecho daño. Resulta hasta un peligro parquearse debajo de ellos porque las ramas caen encima del capó de los carros y estos se dañan. Eso significa un gasto de dinero para el dueño. Estos son árboles protectores que dan oxigenación al ambiente, pero es necesario curarlos. Es una vida vegetal que estamos tratando de preservar”, señala Michael Vicuña, presidente de los bloques de Las Acacias, quien asegura que no ha visto a personal municipal curando los especímenes de parques, redondeles y parterres del sector.

"Es un peligro parquear debajo de estos árboles porque las ramas han caído encima del capot... Estos son árboles protectores que dan oxigeno, es necesario curarlos. Michael Vicuña,

presidente de bloques de

Las Acacias

Lo corrobora Fermín Guevara Benítez, quien labora como guardia diurno en esta parte de la ciudadela desde hace cinco años. “No hemos visto al Municipio con medidas preventivas. Medio podan y se van”, afirma el trabajador, quien especifica que la situación se agravó hace cinco meses y que hace un mes se cayó una rama grande de uno de los árboles enfermos, lo que afectó el carro de un morador.

Así se 'visten' ahora los árboles de Las Acacias y otros sectores del sur por la cochinilla. Miguel Canales Leon

“Todo se está pudriendo aquí. Los carros quedan todos blancos porque esa plaga vuela. No he visto, al menos por aquí, que se apliquen medidas preventivas”, añade otra vecina, lo que fue observado durante un recorrido hecho por un equipo de EXPRESO en varios sectores del sur de la ciudad.

Según Adrián Zambrano, director de Ambiente y Áreas Verdes del Municipio, dentro del plan de mantenimiento agronómico, específicamente en árboles que no contienen la plaga de la cochinilla, se están ejecutando controles biológicos, trabajos de riego, fertilización y nutrición. “Además, a través de nuestras jornadas de intervención, se están recuperando los espacios verdes. Un hábitat limpio mejora el equilibrio de la microfauna urbana”. Hasta la fecha, afirma que han tratado 1.219 árboles.

Algo que Francisco González no ha visto por el sector donde trabaja, pero sí ve con tristeza cómo el árbol que le dio sombra durante 25 años, hoy está enfermo y sin ningún tratamiento. “Es como si estuviera con caspa”, compara y detalla que a partir de las 17:30 se observa en el ambiente a la cochinilla que se esparce más, lo que obliga a algunos a seguir utilizando mascarillas.

Uno de los árboles icónicos del sector de Las Acacias, por la avenida 25 de Julio, ahora luce seco y negruzco. Ya no da sombra. MIGUEL CANALES

Este árbol es icónico en este sector (avenida 25 de Julio cerca a Mall del Sur). Nos ha protegido con su sombra, pero ahora se siente más calor porque está muy enfermo. 3

Francisco González

Francisco González

trabajador, en la avenida 25 de Julio

A lo largo de la calle Vicente Trujillo, la mayoría de árboles (de caucho) no se ven contaminados; pero tanto del lado de la avenida 25 de Julio como la Domingo Comín (por la ciudadela Saiba), la plaga avanza más al sur, en medio del pedido de auxilio que hacen otros habitantes.

“Es una pena, porque son el pulmón de la ciudad... Ya en Las Acacias vemos que está todo perdido. Aquí en la Saiba esos bichitos vuelan y contaminan también estos árboles. No vemos que hagan algo. ¡Tomen medidas!”, exige Isabel Palacios, al lamentar que el arbolado del redondel cercano a la parada Barrio Cuba, de la metrovía, también esté perdiendo sus copas.

Saiba. Igual ocurre en la ciudadela La Saiba La Pradera, donde los vecinos lamentan que no exista un plan de prevención que evite más daño al arbolado. Miguel Canales Leon

“Debería de venir el Municipio para darles tratamiento preventivo. Yo tengo una pequeña finca y sé cómo es eso, pero no hay mantenimiento. No se ve que los fumiguen. Sí los podan, por los cables. Ya los árboles de guayacán se están secando”, resume Danny Zúñiga, quien reside por la avenida Abdón Calderón Muñoz, en el Guasmo Sur, una de las vías que aún se resisten a perder sus ‘pulmones’ y por eso sus moradores lanzan un SOS, para que las autoridades apliquen medidas urgentes y no esperen que la plaga les gane la batalla.

Pero según el Municipio, sí realizan mantenimiento agronómico permanente en las áreas verdes y parques de la urbe; aunque advierten que la presencia de insectos en el arbolado no va a desaparecer. “Existen árboles que viven en simbiosis con algunos insectos, es por ello que hay que proteger las microfaunas”, sostiene el director de Ambiente municipal.

Zambrano insiste en que están llevando a cabo podas fitosanitarias, fumigaciones con productos amigables con el medio ambiente, aplicación del tratamiento de endoterapia, riego y fertilización.

“Si la infestación aumenta en el árbol, se deberá realizar una poda fitosanitaria agresiva, con el fin de darle al árbol la oportunidad de que pueda redistribuir su energía en la generación de brotes nuevos”. Un protocolo que asegura ha generado buenos resultados en otros sectores, como en la calle Dr. Enrique Ortega Moreira e Ilanes (Urdesa), avenida Isidro Ayora (Garzota) y avenida Kennedy (parterre de la Universidad de Guayaquil).

Guasmo. En la avenida Abdón Calderón, la mayoría de sus ejemplares se mantienen con las copas verdes y frondosas, aunque las de guayacán están venciéndose frente a la plaga. Miguel Canales Leon

