Más escenas de ‘otoño’ se propagan en Guayaquil y, paralelamente, aumenta la desesperación de los ciudadanos. Es que plagas, como la cochinilla, devoran cada vez más árboles. Y da igual que se encuentren en calles, parques, jardineras o hasta en viviendas. Esto ha generado que la sombra ‘se vaya’, que las especies de tantos años se ‘despidan’ del barrio y queden solo troncos.

Esta problemática ya lleva bastante tiempo. El próximo 3 de agosto se cumplirán dos años desde que el arbolado urbano de Guayaquil fue declarado en emergencia por el Municipio, en aquel entonces liderado por Cynthia Viteri. Pero a juicio de ciudadanos, la urgencia perdura.

Un tétrico 'otoño' invade a Guayaquil Leer más

De eso da cuenta un grupo de residentes de diferentes sectores que ayer, fuera y dentro del parque Clemente Yerovi, el principal de la ciudadela Kennedy, llevaron a cabo un plantón para exigir acciones a favor del rescate de las especies.

El sol no asomaba aún cuando ellos aterrizaron con pancartas con leyendas alusivas a sus pedidos y hasta invitaron a más personas a que se sumen. Y muchos se les unieron en la jornada.

Desde la Kennedy, la Alborada o incluso de urbanizaciones del vecino cantón Daule, los residentes concordaron en que se declare en emergencia a los parques, por una ‘pandemia vegetal’. Ellos, además, estuvieron en el parterre central de la avenida del Periodista, donde mostraron sus carteles a cualquiera que pasaba por ahí.

Sitio. Algunos árboles lucen sin hojas y otros han sido podados. SANTIAGO ARCOS / ESPECIAL PARA EXPRESO

En estos se estamparon leyendas como “Estoy enfermo”, “Pandemia vegetal”, “Juntos por los árboles” o “La plaga me mata”. Algunos pasajeros de líneas de buses que circulaban por la avenida, que ahora luce más congestionada debido a unos trabajos en la calzada, tomaron fotografías y les expresaron su respaldo.

“Esperamos que los 4.000 árboles no queden solo en fotos y sean cuidados” Leer más

“Después de la pandemia no se dio mantenimiento a los árboles. Se tuvo que haber actuado de manera inmediata, ahora esto es una pandemia vegetal que ha avanzado tanto que está en todo Guayaquil”, lamentó Jhon García, organizador de la actividad.

Él manifestó que el panorama actual continúa siendo desalentador, pues tras diferentes recorridos por la ciudad, ha notado que la cochinilla ha llegado hasta las faldas de los cerros. Ahora, con Aquiles Álvarez a la cabeza del Municipio, espera que haya un compromiso para atender esta situación.

Hubo una alarma, pero no se ha trabajado y eso es lo que preocupa. El tema sigue. Nuestra intención no es lamentarnos del pasado, sino trabajar a futuro. Queremos acciones ya Jhon García, ciudadano

Johnny Sampedro, residente de la Kennedy, también participó en el plantón y recordó que durante la antigua administración, hizo una solicitud al Cabildo, en la que expuso un tronco lleno de pulgón. “Les dije que esto está contaminado. Mire el color de los troncos del árbol, no es el color natural’. El pulgón está destrozando toda la vegetación y arboles frutales. En mi casa ya mató la ciruela china que tenía”, se quejó el habitante.

El grupo de moradores, al estar en el interior de la conocida área verde de la ciudadela, observaron cómo las especies, sobre todo las que se levantan cerca de la puerta principal, lucen sin hojas. Los árboles están marchitos y pareciera que fueron sacados de una película de suspenso. Y es por esto que Sampedro criticó además las podas que se han realizado en el parque y su sector.

“Estos árboles hace 20 años daban sombra. El departamento de Áreas Verdes del Municipio no entiende que no está realizando la poda de manera técnica. Les han dejado arriba la copa y ya no dan sombra”, cuestionó el morador, que al igual que García espera que la Alcaldía priorice la atención al arbolado de la urbe. “Debe ser una prioridad porque las áreas verdes de Guayaquil están sucumbiendo por el pulgón”.

Mal. Basta recorrer la ciudad para notar la afectación por plagas. SANTIAGO ARCOS

Arbolado urbano de Guayaquil, en emergencia Leer más

Sobre este caso, EXPRESO le preguntó al Municipio cuáles son los trabajos que se están ejecutando para detener el avance de la cochinilla, si existe un registro de cuántos árboles han muerto debido a plagas y cuántos han sido reforestados, así como si existe un plan de reforestación. No obstante, hasta el cierre de este artículo no llegaron las respuestas. También está pendiente la contestación de cómo la entidad pretende salvar a aquellas especies que aún tienen esperanzas de vida.