Que en siete meses construirá cuatro nuevos pozos para mejorar la producción diaria de agua potable del 55 % de usuarios que tienen redes en Durán, es lo que promete el alcalde Dalton Narváez de llegar a concretarse un nuevo financiamiento para devolver 25 millones de dólares a la Corporación Andina de Fomento (CAF), que fueron parte de un crédito no reembolsable, cuyo fin no se cumplió como mandaba el contrato.

Narváez: “No tenemos la capacidad para devolver 25 millones de dólares” Leer más

Ayer, tras una reunión que sostuvo con representantes del Banco de Desarrollo del Ecuador, el burgomaestre aseguró a EXPRESO que obtuvo no solo ese financiamiento a diez años plazo; sino que además, logró que se desbloquee en forma inmediata la financiación para la construcción de los cuatro pozos nuevos que se sumarían a los 7 viejos que ya tienen, para la producción de agua potable.

Pero, ¿realmente le alcanzará el tiempo para ejecutar una obra que, en 3 años y medio de administración no consiguió, ya sea por pandemia o falta de dinero, como sostiene Narváez? Los duraneños se muestran escépticos de que esa promesa se cumpla; y, más bien, creen que seguirá endeudándose al cantón.

Alfredo Carrasco, del Observatorio Ciudadano de Durán, no está de acuerdo que la actual administración deje esa deuda para la que viene. “Como ciudadanos estamos opuestos a ese préstamo, porque eso sería quedar con un préstamo de 25 millones y no tenemos agua. Vamos a tomar medidas de hecho para no tomar esa plata. Esperamos que venga otro alcalde o alcaldesa, entonces ahí podemos refinanciar esa deuda. Le quedan pocos meses de administración y pensamos que no lo va a hacer. No lo hizo en tres años y medio, peor lo hará en medio año”, señala el dirigente al recordar que en su sector reciben agua de dos a tres días a la semana y por horas.

Moho, maleza y abejas en lugar de agua para Durán Leer más

Un habitante de Durán muestra la instalación de medidores de agua que la anterior administración colocó, pero sin conexión a las casas. CARLOS KLINGER

Con Carrasco concuerda Luis Cañas Acosta, quien habita en la Abel Gilbert Pontón 1, donde el agua potable por tubería llega en ocasiones dos días a la semana. Otras, deben aprovisionarse a través de tanqueros que cobran un dólar cada tanque. “Es imposible que cumpla la promesa que hizo en campaña, de dotar de agua potable al cantón. Tanto como la administración anterior de la señora Arce, de agua solamente nos dejan la deuda. Si el Gobierno le otorga otro préstamo los duraneños solo quedaremos con la deuda”, considera el ciudadano, quien pide la intervención del Gobierno, pero para que entregue ese préstamo a la administración venidera ya que estamos a puertas de nuevas elecciones.

Es el agua más cara que tiene el país... este es un problema que no lo resolvió la administración pasada ni esta. El Gobierno sería responsable de la deuda que nos deje la actual administración. Luis Cañas

Abel Gilbert Pontón 1



Decirnos que es para, ahora sí, construir cuatro pozos más... es lo más absurdo que puede pedir a estas alturas... cada administración ha atentado contra nuestros derechos y la salud. Pamela Mendieta

agrupación cívica el Tren del Norte

Se le debería de dar el dinero a la administración que entre, porque aparte ellos no van a tener el tiempo para hacer nuevamente el trabajo de contrataciones de pozos... Josué Espinoza

habitante de la cooperativa 5 de Junio

Durán: un ‘pueblo dormitorio’ que no tiene ningún desarrollo Leer más

Pamela Mendieta, de la agrupación cívica el Tren del Norte, también tiene sus objeciones al nuevo financiamiento que pide la Alcaldía. “No estoy de acuerdo que se le siga dando recursos a un alcalde que ya está por salir... decirnos que es para, ahora sí, construir cuatro pozos más. El tiempo no le va a dar. Es lo más absurdo que puede pedir a estas alturas...”, cuestiona Mendieta, al sostener que cada administración municipal que ha tenido Durán “ha atentado contra nuestros derechos y la salud”.

Desde la cooperativa 5 de Junio, Josué Espinoza se muestra no solo escéptico de lo que pueda lograr Narváez en estos últimos meses de administración, sino muy crítico por los resultados que han tenido con sus alcaldes, especialmente en el tema del agua.

Alfredo Carrasco muestra las multas que están colocando en algunas viviendas de diferentes sectores por agua. CARLOS KLINGER

“Yo creo que la mayoría de ciudadanos del cantón Durán no estamos de acuerdo en que se le dé un préstamo para pagar una deuda que adquirió la señora Alexandra Arce, ella es la que tiene que devolver ese dinero”, considera Espinoza, quien recuerda el examen especial que hizo la Contraloría a las fases precontractual, contractual, ejecución y liquidación de contratos de consultoría relacionados con el mejoramiento y optimización del sistema de conducción de agua potable de Chobo a Durán, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 28 de febrero de 2019, y donde se indica que se incumplió con la obra. “Sería la peor decisión que tome el Gobierno de darle más dinero... va a suceder lo mismo que hizo la señora Arce, que ya era la campaña y en la 5 de Junio nos puso los medidores de agua encima de la tierra, sin conexión”, dice Espinoza.

Alcalde del cantón Durán exige ayuda del Gobierno para el proyecto de agua potable Leer más

Pero a Narváez, esas opiniones parecen poco importarle. “Lo que crea la gente a mí me pasa por alto”, dijo, en relación al tiempo que tiene para dejar esa obra. Asegura que está “haciendo la gestión para dejar subsanados” los problemas que ha heredado por la mala administración de los 42 millones de la exalcaldesa. “A mí también me dejó la deuda la señora Arce...”, agregó.