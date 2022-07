Los reservorio de agua se construyeron en Peñón del Río, del cantón Durán, pero no funcionan.

Un llamado al presidente de la República, Guillermo Lasso, formuló el alcalde del cantón Durán, Dalton Narváez Mendieta, para que cumpla con la promesa de brindar ayuda a esta zona de la provincia de Guayas, en torno al crédito que permita la construcción de nuevos pozos para el mejoramiento de producción de agua para esa ciudad.

El pedido surge luego de los reportajes publicados por EXPRESO, en donde se dio a conocer que la población de Durán continúa afectada por el horario irregular de distribución del líquido en los sectores donde existen redes de agua potable.

A través de un comunicado de prensa, Narváez exigió al Gobierno y a las autoridades del Banco del Estado (BEDE) que ayuden a desbloquear de manera inmediata la deuda de $ 25’000.000, heredada con la Corporación Andina de Fomento (CAF), ahora llamada Banco de Desarrollo de América Latina; y apruebe la construcción de cuatro pozos contemplados en el Plan Maestro para dotar de agua a Durán.

El alcalde reconoció que la sociedad duraneña está molesta y que quiere acciones de sus autoridades. “Si no se desbloquea esa deuda y no se abren nuevas líneas de crédito para la construcción de los nuevos pozos, Durán tomará la decisión de levantarse y protestar porque no se lo está apoyando”, amenazó.

Este cantón no tiene pozos repotenciados. Actualmente, está trabajando con los pozos antiguos y bombas viejas. “La ciudad no puede continuar esperando, existe malestar en la población, hemos realizado todo lo que está a nuestro alcance para cumplir con el servicio a la ciudadanía. Señor presidente, extiéndanos la mano, su ayuda es importante en estos momentos para Durán”, exclamó.

Aseguró que la actual administración municipal ha presentado al BEDE todos los estudios del Plan Maestro de Agua Potable, “pero sin la ayuda vital del Gobierno todo esfuerzo será en vano”, añadió.

De acuerdo al plan de trabajo, la Alcaldía y Emapad han indicado que en las próximas semanas ingresarán a operar los dos pozos restantes que actualmente se encuentran en mantenimiento, de esta manera se recuperarán los niveles de distribución, lo que permitirá devolver la tranquilidad a los duraneños.

EXPRESO informó esta semana que los reservorios de la obra del proyecto de mejoramiento y optimización de la conducción del agua potable en Durán, en el sector de Peñón del Río, hoy es un ‘elefante blanco’ lleno de moho, maleza y colmenas de abejas.

La ejecución de la infraestructura empezó a mediados de 2015 y tenía previsto finalizar en octubre de 2017.

DATOS

Devolución: El BEDE ha pedido la devolución de los valores entregados al Municipio de Durán.

Desabastecidos: Varios sectores siguen abasteciéndose de agua por tanqueros, a 1 dólar cada tanque.