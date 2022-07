Con un crédito al Estado, el Municipio de Durán intenta devolver un millonario préstamo al Banco de Desarrollo de América Latina, antes conocida como Corporación Andina de Fomento (CAF), por el incumplimiento de una obra que dotaría de agua potable a todo el cantón las 24 horas y 7 días.

Así lo confirmó a este Diario el alcalde Dalton Narváez, un día después de la inspección que hizo el asambleísta Ricardo Vanegas, a los reservorios e infraestructura que se levantaron en el sector del Chobo en el cantón Milagro; y en Peñón del Río, en Durán, dentro de un proceso de fiscalización y pruebas para remitir a la Fiscalía, por la investigación previa que se inició por presunto peculado a la anterior administración municipal.

Según Narváez, de 42 millones de dólares que se otorgaron para esa obra, $ 25 millones aproximadamente fueron dados por la CAF, no reembolsables en ese momento.

“La anterior administración dejó como que la obra estaba funcionando y firmó un documento en el que decía, ‘si no se cumple con el sistema se devuelve la plata’ y en este momento tenemos que devolver 25 millones de dólares a la CAF de forma inmediata”, señala Narváez. Ante eso, asegura que solicitó al BEDE un crédito “porque no tenemos la capacidad para devolver esa cantidad que se hizo responsable por el incumplimiento de la anterior administración que no entregó operativo estas dos obras”.

Un crédito que lo pide a 15 años plazos, con una tasa de interés “pertinente”; y, con los estudios que tiene, poder construir cuatro pozos dentro de la primera de seis fases que contempla el Plan maestro para dotar de agua a Durán. “Ese es mi anhelo, más que sea en estos diez meses”, pretende.

La mañana del lunes 18 de julio, el asambleísta Ricardo Vanegas realizó una inspección en el reservorio de Peñón del Río. Pamela Vera Concha

Tiene previsto lanzar el proceso en los próximos meses, pero en la primera fase está la construcción de cuatro pozos nuevos y las redes del Recreo. “Pero, por el problema que surgió ahora de la CAF, que exige que le devuelvan los 25 millones que recibió la anterior administración, estoy esperando que el BEDE nos ayude financiando esta línea de crédito”, insiste Narváez.

Ante las quejas y críticas de varios sectores por el incremento del impuesto predial y las pocas obras o ninguna que se hace en sus sectores, el alcalde asegura que “con crisis sanitaria, crisis financiera, recorte presupuestario”, está haciendo obras como el reasfaltado de calles, la colocación de cámaras para seguridad, entre otras obras.