“Esta es una ciudadela privada, pero privada de todo: de agua potable, alcantarillado, obras municipales, en general”, así sintetiza José Rivera lo que hace falta en el sector donde vive hace 18 años, en Eloy Alfaro-Durán. Una queja que se replica en todos los rincones del tercer cantón que forma parte de la Zona 8 (incluye Guayaquil y Samborondón) donde sus habitantes se muestran cansados, enojados y hasta resignados de reclamar por obras que justifiquen el alto costo de impuestos prediales y que este año se duplicó, sin nada a cambio.

Rivera, quien habita en la cooperativa 5 de Junio, asegura que el año pasado pagó alrededor de 40 dólares en impuesto predial, pero este año le cobraron $ 100. Aunque dice desconocer por qué el Municipio subió los prediales, él cree que fue por una obra de construcción de bordillos que comenzaron a colocar en una de las calles polvorientas de su sector, en el mes de enero, pero que quedó inconclusa. La vía que está al frente de su casa es de tierra. No hay aceras, bordillos, ni mucho menos alcantarillado. Solo cuentan con la instalación de la tubería de agua potable, pero sin medidor ni conexión, que la anterior administración municipal colocó con la promesa de dotarlos del líquido vital 24/7.

“En verano comemos polvo y en invierno nos hundimos en agua de lluvia... aquí se coge agua por tanquero, que cobran 1 dólar, en mi casa se consume 60 dólares al mes y solo somos cinco personas... la actual administración ni siquiera viene por acá”, asegura el ciudadano.

2. Multas. Aunque, en ciertos sectores, reciben el agua por horas y por días, las multas llegan por no pagar a tiempo. CARLOS KLINGER

Lo mismo sostiene Enrique Ramos, un comerciante del sector. “El agua llega por horas, en la noche. Tienen agua los tanqueros, pero no hay por tuberías... no hay alcantarillado, bordillos tampoco, aceras por ahí ni a la mitad... el alcalde ni camina por acá, solo se lo veía en campaña. Se ha perdido”, asegura, mientras muestra una zanja donde la maleza y la basura generan insalubridad en la zona.

Luis Guerrero no pierde la esperanza que llegue otra alcaldía con algo mejor para Hogar y Techo, que lindera con la Abel Gilbert Pontón 2, la Elsa Bucaram y Santa Rosa. “Estamos esperando un nuevo alcalde con más obras, más seguridad, todo mundo reclama eso”.

Luis Saltos se muestra resignado. En los 20 años que lleva habitando en la cooperativa Hogar y Techo apenas ha visto que han asfaltado las calles. Su reclamo es el mismo que el de José, Enrique, su tocayo Luis y muchos habitantes: “no hay agua potable, alcantarillado y los malos olores que se generan de este terreno ya no se soportan”. Por eso ha decidido vender su vivienda, porque además de esos problemas tampoco hay seguridad, aunque afirma que paga alrededor de $ 80 en total por prediales, tasa de seguridad, entre otros.

Durán está cada día peor, porque no vemos nada de obras. No podemos decir esto hicieron, no hacen nada, no vemos nada. Lo único que han hecho es subirnos los prediales, todo. Helena Briones

​ciudadela María Piedad

En el sector se han colocado en varias casas y predios vacíos avisos de juicios de coactiva. “Les están poniendo a quienes no han pagado de dos, tres años. El alcalde está cobrando, pero por aquí no recibimos casi obras del Municipio... se ha hecho superficialmente algo como parques, pero se utiliza pozo séptico por falta de alcantarillado... Durán está muy atrasado en servicios básicos, ve obra física lambeteada por encima, pero por debajo no hay lo principal”, sostiene Carlos Astudillo.

Helena Briones, de la ciudadela María Piedad, quien afirma que el año pasado pagó 60 dólares de impuesto predial y que este año subió, espera respuestas municipales. Tampoco sabe por qué subieron el predial. “Durán está cada día peor, porque no vemos nada de obras. No podemos decir esto hicieron, no hacen nada, no vemos nada. Con la anterior por lo menos se veía fachada, pero la actual administración no hemos visto nada. Lo único que han hecho es subirnos los prediales, todo”, asegura la mujer.

Alfredo Carrasco, del Comité de Usuarios de Durán, menciona que antes se quejaban ante la Defensoría del Pueblo, como lo hicieron en el tema de transporte, otro de los problemas en el cantón. “Pero no tienen poder coercitivo”, comenta. Y, aunque comenta que ante las falencias que viven se creó un frente denominado ‘Los cabreados de Durán’, Adolfo Cassagne ya se ha resignado. “Ya no decimos nada porque no sabemos si de pronto nos den un tiro por reclamar nuestros derechos”. Señala que han pedido un semáforo para la avenida Juan León Mera, donde hay una obra estancada, por los accidentes que a diario ocurren, pero que hasta ahora no tienen respuestas.

Mientras no exista un alcalde que se amarre los pantalones y quiera cambiar, Durán no podrá hacerlo nunca, porque de por medio hay un negocio rentable (con la venta de agua en tanquero).

Alfredo Carrasco

​Comité Usuarios de Durán

Las familias de Durán sienten entre ira y resignación de vivir como viven. Sin obras. Carlos Klinger

Al final, unos ríen, otros se encolerizan, otros se resignan y lamentan que en Durán no exista “una política seria”. Coinciden en que en 33 años de cantonización no ha cambiado mucho. “Sigue siendo el mismo pueblo chiquito... una ciudad dormitorio donde la gente viene solo a descansar”, sostiene Rivera al deplorar que “los políticos no llegan a servir al ciudadano sino a servirse”.

La respuesta municipal: Menos del 50 % del cantón ferroviario tiene infraestructura vial

Más de 41.000 juicios coactivos en 2 años

Ante la queja ciudadana y en respuesta a EXPRESO, el Municipio de Durán manifiesta que existen 25.841 juicios coactivos elaborados en 2021, por deuda del 2020. Dentro de los juicios coactivos de este año, existentes hasta la fecha (corte de julio) 16.308 , por deuda hasta el 2021. Según resaltan, “todo juicio iniciado por impuestos prediales urbano y rural, es por incumplimiento a una obligación tributaria, establecido en Código Tributario”.

La asignación de este año para obra pública fue de 63’578.319,97 entre presupuesto GAD y financiamientos externos; mientras que la inversión en pavimentación de calles, alcantarillado, aceras y bordillos es de $ 74’216.331,91, en obras ejecutadas, en ejecución y en proceso de contratación. Menos del 50 %, aproximadamente, tiene infraestructura vial, señala el Cabildo. En lo que se refiere a la tasa de seguridad establecida desde 2016, mediante ordenanza municipal, se cobra según la capacidad económica del contribuyente, dentro de una tabla que va desde 1 hasta 150 dólares. Valores que, según el Municipio, se retribuyen en proyectos como el recientemente ejecutado “Durán Vigilado”, que cuenta con un nuevo centro de monitoreo integrado y 150 cámaras de videovigilancia con megafonía.

Este es el estado de la mayoría de calles de Durán. Carlos Klinger

Pero, a pesar de pagar esa tasa, Félix Moreira y toda su familia se queja por la inseguridad en su sector, en la Abel Gilbert 2. Hace un mes, cuenta que entraron unos sujetos en la noche a robar en su casa. “No hay cámaras, no pasan policías, esto es botado”, asegura, al mostrar la insalubridad e inseguridad que genera un solar en la esquina de su casa, otro problema que, a decir del Cabildo, la limpieza de los solares es responsabilidad de cada dueño, mientras que la limpieza de las calles por medio del barrido manual se realiza únicamente en calles asfaltadas. PVC