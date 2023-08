Municipio renueva convenio de seguridad con el ECU 911

El Municipio de Guayaquil junto a la Empresa Pública Municipal para la Gestión de Riesgos y Control de Seguridad de Guayaquil - Segura EP, antes denominada Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil (CSCG), renovaron este 29 de agosto el convenio interinstitucional con el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911. Esto permite la ejecución de la tercera fase de este convenido que originalmente fue firmado el 21 de agosto de 2019.

Guayaquil: Tres contratistas en la ciudad han sido objeto de extorsión Leer más

En esta etapa, los videos grabados por las cámaras que se encuentran en la ciudad serán entregados de manera digital a la dependencia judicial, señaló Fernando Cornejo, presidente del directorio de Segura EP. “Antes no existía el uso correcto de la información; antes se entregaba en papel o en CD, ahora todo será automatizado”, indicó.

También agregó que desde el 15 de mayo de este año, 478.130 llamadas de emergencia han sido atendidas.

En la primera fase constó en la integración a través de salas de espejo de la videovigilancia con el ECU 911; la segunda, la integración de llamadas.

Según información proporcionada por Bolívar Tello, director general del Ecu 911, en Guayaquil, la entidad tiene 1.500 cámaras, de ellas el 20% no están operativas. No n cambio, la empresa municipal tiene 18.000, de las cuales, el 15% están inoperativas. Antes, en un 35%, indicó Andrés Sandoval, gerente general de Segura EP. Pero los daños no sólo son por falta de mantenimiento, también por vandalismo, indicó.

La Corporación para la Seguridad Ciudadana desvela las falencias de la entidad Leer más

Te invitamos a leer: Absorber funciones, la apuesta del Concejo para frenar el delito

Para el próximo año, el ECU 911 espera adquirir 37.000 cámaras que serán colocadas a nivel nacional. Esta compra dependerá del próximo gobierno de turno, sostuvo Tello. Este año, dejarán listo el proceso de compra, lo cual podría demorar, hasta el término de este, tres meses.

¿Te interesó esta noticia? SUSCRÍBETE AQUÍ