Municipio sobre eutanasias en 2024: “Que no haya registros no significa que no pasó”

En un intento por aplacar la creciente controversia que rodea a la Dirección de Protección de los Derechos de los Animales (Pro Animal), su nuevo director, Carlos Luis Román, brindó explicaciones a la prensa este miércoles 21 de mayo, aunque estas fueron percibidas como limitadas por algunos sectores.

La entidad ha sido el epicentro de denuncias por parte de organizaciones animalistas, incluyendo acusaciones cruzadas entre el alcalde Aquiles Álvarez y la exdirectora Eliana Molineros.

ProAnimal se defiende de acusaciones

Román inició su intervención destacando un "compromiso permanente en trabajar de forma transparente, con trazabilidad, con responsabilidad y datos claros".

Sobre las denuncias de Fundación Rescate Animal, comentó: “A veces cuando sacamos de contexto ciertas cifras o ciertos datos suelen haber malos entendidos y justamente para eso estamos".

Insistió en que la fundación solo contabiliza las consultas, mientras que el Municipio suma otros servicios para un total mayor de "atenciones médicas", como desparasitaciones, microchips y cirugías.

¿Quién es Carlos Luis Román, nuevo director?

Esta fue la primera declaración pública de Román tras reemplazar al veterinario Ronald Contreras.

Consultado por EXPRESO sobre su experiencia específica en bienestar animal, dado su reciente paso como director de educación en DASE y su formación académica no veterinaria, Román enfocó su respuesta en la capacidad de gestión: "Las necesidades son de gestión administrativa", afirmó. Detalló que cuenta con un máster en gestión y que ha "fortalecido muchísimo el equipo de directivos de Pro Animal", mencionando al veterinario Ronald Contreras como experto y a Bianca Salame para "el enlace con oenegés".

En un comentario dirigido a este Diario, añadió: "Seguramente en el medio en el que usted trabaja, la cabeza tiene abogados, tiene administradores, tiene economistas… que complementan ese trabajo y logran los objetivos", como justificación a que la dirección no requiera necesariamente un experto en fauna.

5 meses y ninguna compra pública

Respecto a la inquietud de EXPRESO sobre la ausencia de procesos de compra para Pro Animal en el portal de SERCOP durante los últimos cinco meses, el director fue enfático: "No hemos parado el servicio ni un solo día". Argumentó que se rigen por el "principio de la oportunidad" y que "no podemos tampoco comprar con demasiada antelación. Estamos en procesos de levantamiento de informes de necesidad". Aseguró que no faltarán insumos y que el presupuesto "ya ha sido reformado", con nueva información proyectada para mediados o fines de mes.

Ante la interrogante de este Diario sobre el número de eutanasias en 2025 (56 casos) en comparación con el total de 2024, Román reiteró la cifra del "0,17% de los casos atendidos", todos, según él, "debidamente respaldados". Sobre la data de 2024 para una comparación precisa, Román indicó: "Nosotros estamos buscando información del año pasado, que no hayan registros no quiere decir que no pasaron [los hechos]".

La exdirectora municipal y activista de los derechos de los animales rechazó los señalamientos del alcalde de Guayaquil. Ilustración / CANVA

Detalló que la ordenanza contempla cinco causales para la eutanasia, incluyendo enfermedad terminal, sufrimiento constante o ser portador de enfermedad zoonótica, y que el 75% de los casos contaron con autorización del tutor.

El convenio con Rescate Animal sigue en pie

Román también mencionó la continuidad de brigadas en sectores como Juan Montalvo, Mucho Lote y Sauces, y jornadas de adopción los fines de semana. Sobre el convenio con Rescate Animal, que la fundación dio por terminado, el director señaló que, para una terminación unilateral, "deben mandar un comunicado 30 días previos, eso dice en el convenio. No lo han hecho".

Añadió que espera que la denuncia de la fundación sea "un malentendido, que sea descontextualizado y no que sea algo dirigido o con una intención".

Anunció además que se prepara una reforma a la ordenanza de bienestar animal, invitando a "todos los actores sociales".

Finalmente, el Municipio invitó a los medios al Centro de Bienestar Animal; sin embargo, hasta el cierre de este reporte, la entidad no respondió a la solicitud de EXPRESO para una entrevista en el sitio.

Una crisis de credibilidad y acusaciones cruzadas

La rueda de prensa de Carlos Luis Román se da en un clímax de tensión. La Fundación Rescate Animal denunció desde el 16 de mayo un alarmante aumento de eutanasias y una "pésima gestión", llegando a calificar a Pro Animal de "institución eutanásica" y rompiendo un convenio.

El alcalde Aquiles Álvarez respondió señalando a la exdirectora Eliana Molineros como la instigadora "detrás de esa gente". Molineros negó tajantemente las acusaciones, denunció una "campaña de descrédito" y reafirmó la autonomía de Rescate Animal, quienes a su vez replicaron al alcalde: "Nos mandamos solas. Usted, alcalde, solo nos ha dado malas decisiones".

El Municipio, el 20 de mayo, defendió sus protocolos y cifras, y anunció una denuncia en Fiscalía contra la gestión de Molineros en 2024 por supuestas irregularidades y falta de registro. Es en este escenario de desconfianza y señalamientos que Román asume el reto de dirigir Pro Animal.

