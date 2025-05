Álvarez sobre denuncia de Rescate Animal: "Eliana Molineros está detrás de esa gente"

Sobre el tema, el alcalde rompió el silencio. Durante la inauguración de la Estación de Acción Segura en Kennedy este 19 de mayo, EXPRESO le consultó sobre las denuncias públicas de "trato deficiente" de la Fundación Rescate Animal, mismas que llevaron a la terminación del contrato que tenía con el Municipio .

Aquiles Álvarez dice que Eliana Molineros, exdirectora municipal, está detrás de las denuncias

El alcalde respondió: "Nosotros tenemos un tema con Eliana Molineros que fue directora de ProAnimal y ella es la que está atrás de esta gente", afirmó.

Ante las críticas sobre el manejo de la fauna urbana y las alarmantes cifras de eutanasias y reducción de servicios veterinarios expuestas por la fundación, el alcalde aseguró que la administración municipal no tiene nada que ocultar. "No hay ningún problema, (se) ha tratado de tener reuniones con ellos. Nosotros no escondemos nada. Que vayan, que vayan, que vean cómo lo dejaron", dijo, invitando a constatar el estado actual de las instalaciones y la gestión.

Consultado por este Diario sobre el informe que el Municipio anunció que elaboraría para responder a los cuestionamientos, el alcalde Álvarez instó a buscar la información directamente en la entidad correspondiente: "Vaya al Centro de Bienestar Animal, y entreviste al Director".

Sin embargo, EXPRESO solicitó una entrevista con el nuevo director del Centro de Bienestar Animal, pero el Municipio informó que esta sería concedida "una vez que el funcionario sea oficializado en su cargo."

¿Qué denuncia Rescate Animal?

Las declaraciones del alcalde surgen tras una serie de comunicados emitidos por la Fundación Rescate Animal durante la semana pasada. La organización denunció públicamente lo que considera "alarmantes cifras de sacrificios en Guayaquil". Entre los datos más contundentes, señalaron un presunto incremento del 250% en el promedio trimestral de eutanasias realizadas por la entidad municipal en los primeros meses de 2025, en comparación con todo el año 2024 (56 eutanasias en el primer trimestre de 2025 versus 64 en todo 2024)

Además, la fundación alertó sobre una disminución en los servicios veterinarios, indicando una caída en el promedio mensual de consultas atendidas y cuestionando las causas de muerte catalogadas como "naturales" para varios animales. Estas denuncias llevaron a Rescate Animal a dar por terminado unilateralmente un convenio de colaboración con la Dirección de Bienestar Animal y a solicitar públicamente al alcalde Aquiles Álvarez que "reflexione" sobre la importancia dada a la gestión de la fauna urbana en la ciudad.

