Las razones de Eliana Molineros para criticar gestión de Aquiles con bienestar animal

La exdirectora de bienestar animal se refirió a Aquiles Álvarez y lo calificó de no ser un administrador eficiente

Las declaraciones del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, en su acostumbrado enlace radial, donde habló sobre la antigua dirección de bienestar animal (ahora Pro Animal), provocaron una respuesta de la anterior representante de esta dirección municipal.

Eliana Molineros, quien estuvo al frente de esta dirección, conversó con EXPRESO y respondió a las acusaciones de Álvarez, donde, entre otras cosas, se la acusó de haber hecho "desastres".

La exfuncionaria se mostró enérgica e incómoda por las declaraciones del burgomaestre y hasta mencionó que "los animales no son la prioridad" del alcalde de Guayaquil.

Esto dijo Eliana Molineros sobre la gestión de Aquiles con bienestar animal

Eliana Molineros mencionó a EXPRESO que, al asumir la Dirección, ya existían irregularidades, pero que ella las notificó a tiempo al alcalde Álvarez, pero las medidas tomadas fueron escasas

Él (Aquiles Álvarez) ha evidenciado ser solo un político, no un administrador eficiente y líder para Guayaquil Eliana Molineros

exfuncionaria de Bienestar Animal



"Cuando asumí la Dirección, detectamos exceso de compras de insumos y medicinas que se encontraban en stock, muchas de ellas caducadas y otras próximas a caducar. Esta y otras irregularidades fueron reportadas en mi informe de la Situación de la Dirección a la fecha de mi designación, el cual fue dirigido directamente al Alcalde y a otras autoridades", mencionó la exfuncionaria, que agregó que realizó recomendaciones.

"Incluso recomendé la intervención de la Contraloría General del Estado en los procesos de la Dirección. Esto fue ampliamente difundido por los medios de comunicación", precisó.

Molineros también señaló al alcalde de no ser un administrador eficiente. "El alcalde cree que en política todo vale, así lo demuestra. Él ha evidenciado ser solo un político, no un administrador eficiente y líder para Guayaquil. Los políticos son coléricos; si algo nos enseña la mitología, es que la cólera no le viene bien a los Aquiles. Cometen errores.", dijo la mujer, sin precisar a qué errores se refiere.

"Se entiende que ciertas designaciones a dedo no puedan continuar un servicio digno a los guayaquileños y en su lugar buscan excusas para no cumplir con su trabajo", añadió, destacando que toda la información proporcionada es la que permite implementar políticas públicas y continuar la gestión indistintamente de quien esté al frente.

