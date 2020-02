Municipio cierra filas en torno al plan de vigilar a los jueces

La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, ratificó ayer su propuesta de crear una veeduría ciudadana que vigile los fallos de los jueces que permiten que los delincuentes sean liberados. Lejos de lo que piensan los expertos en Derecho Constitucional sobre el tema que, como lo publicó EXPRESO, califican esa idea como “barbarie política” y una muestra de “irrespeto a la independencia de funciones”; la alcaldesa precisó que “cuando los expertos sean asaltados, violados o secuestrados”, entonces tomarán en cuenta sus apreciaciones, que es algo que está haciendo, mencionó.

Viteri: "Si la Policía necesita más armas, el Municipio de Guayaquil se las va a dar" Leer más

Cuando una víctima esté indefensa, dijo durante el acto -en el que estuvo también la ministra de Gobierno, María Paula Romo-, esta podrá contar con ellos, advirtió. “Podrá contar con nosotros, con los abogados de la veeduría, que pueden ser de la Espol o de estudios privados, para poder respaldar a la víctima frente a una causa de prevaricato que se produzca ante el juez de jueces, que es el presidente de la Corte Provincial del Guayas...”, agregó.

Acto. La entrega de las motos responde al equipamiento para realizar los patrullajes, dentro del Plan Más Seguridad. Diana Sotomayor

Pero no fue lo único, la alcaldesa -que sugirió a los agentes cerrar sus oídos a los comentarios en su contra, tal como lo ha hecho ella con las críticas respecto a si ayudan o no a las víctimas-, hizo un llamado a que a los agentes no se rindan y a que no les tiemble el pulso al momento de disparar.

“La próxima vez que vean a un delincuente apuntándole a la cabeza una mujer embarazada... disparen!! Disparen señores” @CynthiaViteri6 hoy frente a cientos de policías en Guayaquil. pic.twitter.com/I3uKr0gbEL — Jorge Rodríguez C (@jRodriguezECU) February 8, 2020

Una aventurada propuesta de Viteri para vigilar a los jueces Leer más

“La próxima vez que vean a un delincuente apuntándole a la cabeza a una mujer embarazada, como sucedió hace meses con Diana en Ibarra, disparen, señores, disparen. Disparen que en solo medio segundo existe la diferencia de que ustedes cambien o no la historia”, aseguró.

Desde hace dos días, EXPRESO espera respuestas específicas por parte de Viteri, respecto a la contratación de la veeduría ciudadana. Aunque ella no ha respondido a las interrogantes, sí lo ha hecho el asambleísta del Partido Social Cristiano, Vicente Taiano, como miembro de la Mesa de Seguridad.

Uno de los cuestionamientos sobre la contratación tenía que ver con el costo de la veeduría; y que, al tener un presupuesto aprobado para este año, de dónde surgirían los fondos. Sin embargo, en su contestación, no hubo dichas cifras.

Cynthia Viteri: "Afuera lo que la gente ve es la que siguen asaltando, matando" Leer más

Se explicó que, la propuesta se realizará a través de estudiantes de las Escuelas de Derecho en la ciudad. La contraprestación, menciona, será dotar a los consultorios jurídicos y bibliotecas de las facultades, de tecnología, libros y demás material requerido por ellos y destinado a la formación académica de los estudiantes. Pero del dinero para comprar esos materiales no se precisó.

El asambleísta aseguró que “el objetivo de la propuesta no es entrometerse en el trabajo de la Función Judicial y menos acusar a jueces de prevaricar”. Que lo que se busca es hacer seguimiento a operadores de justicia, con la finalidad de que se puedan aplicar correctivos. En el mismo correo, Taiano desechó que las propuesta de la alcaldesa pueda compararse con el discurso de Rafael Correa cuando cuestionaba los fallos judiciales. “Hay una diferencia abismal”, atajó Taiano, sin mayores detalles sobre los matices diferenciadores.

No se precisó tampoco la figura legal en la que se amparará la creación de la figura.

RESPUESTA:

Taiano responde por Viteri

Al ser fondos públicos los que el Municipio de Guayaquil usará para contratar la veeduría ciudadana, con miras a acusar a los jueces de prevaricato, se consultó hace dos días a la alcaldesa Viteri cuánto costará la ejecución.

Compras públicas: Las cinco entidades que más gastaron en 2019 Leer más

Sin embargo, quien ha respondido esa pregunta ha sido el asambleísta de su bancada, Vicente Taiano, quien durante la mesa de seguridad propuso la idea, adoptada luego por el Municipio.

“Nuestra propuesta es que este seguimiento se haga a través de estudiantes de las Escuelas de Derecho en la ciudad, quienes, de acuerdo a la ley, deben realizar pasantías y la contraprestación será, dotar a los consultorios jurídicos y bibliotecas de dichas facultades, de tecnología, libros y demás material requerido por ellos y destinado a la formación académica de los estudiantes”, cita el correo.

Acto. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, dijo que se pronunciaría sobre el tema, una vez que sepa bien cómo está planteada la veeduría.

¿Es una intromisión a la independencia judicial? “El objetivo no es entrometerse en el trabajo de la función judicial y menos acusar a jueces de prevaricar. Lo que busca la Municipalidad es llevar adelante un adecuado seguimiento a la labor de los operadores de justicia, con la finalidad de que se puedan aplicar correctivos y en el caso de ser necesario, sanciones a quienes actúen de forma contraria a derecho”.

¿Su discurso genera división? “En ningún momento desde la Municipalidad de Guayaquil se ha emitido un discurso divisionista. (...) La cooperación interinstitucional entre la ciudad, Gobierno Central, Asamblea Nacional, Fiscalía General, Policía, Fuerzas Armadas y Consejo de la Judicatura, no va a generar el resultado esperado en beneficio de los ciudadanos, si los jueces y fiscales no realizan su labor a cabalidad. Por ello, la necesidad de un adecuado seguimiento a su accionar”.