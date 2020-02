Viteri: "Si la Policía necesita más armas, el Municipio de Guayaquil se las va a dar"

Si necesitan vehículos, motos, botones de pánico, gasolina, Guayaquil se las pone. "Y si necesita armas, señora Ministra, cuente también con Guayaquil, que Guayaquil sabrá destinar sus recursos para que sus agentes en esta ciudad sigan enfrentado la muerte día a día", fueron las palabras que la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, dirigió a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, durante la entrega de 50 motos que servirán para patrullajes dentro del Plan Más Seguridad.

Durante el encuentro, que se llevó a cabo este 7 de febrero en las instalaciones del Cuartel Modelo en Guayaquil, Viteri se refirió al Plan. Allí, sin profundizar en las cifras, pero advirtiendo que las leyes "no han sido reformadas y siguen estando a favor de los delincuentes y no de las víctimas"; hizo un llamado a que a los agentes no les tiemble el pulso al momento de disparar.

"Que no les tiemble el pulso la próxima vez que vean a un delincuente apuntándole la cabeza a una mujer embarazada, como sucedió hace meses con Diana en Ibarra. Disparen señores. Disparen porque solo medio segundo hará la diferencia", reclacó.

Sobre la propuesta de Viteri de crear una veeduría que vigile los fallos de los jueces que permiten que los delincuentes sean liberados, un tema que para expertos en Derechos Humanos y Gestión Pública, como Marcelo Espinel, reflejan un irrespeto a la independencia de funciones”; la alcaldesa mencionó que "cuando los expertos sean asaltados o secuestrados, tomarán en cuenta sus apreciaciones", que es lo que están haciendo, dijo.

"Cuando una víctima esté indefensa podrá contar con nosotros, tanto con los abogados de la veeduría, que pueden ser de la Espol o de estudios privados, para poder respaldar a la víctima, frente a una causa de prevaricato que se produzca ante el juez de jueces, que es el presidente de la Corte Provincial del Guayas", agregó, sin más detalles

Romo, por su parte, no emitió comentario. "No se de qué se trata, la alcaldesa lo anunció , pero me pronunciaré una vez que sepa bien como está planteado", argumentó.

Sobre el equipamiento del Plan Más Seguridad y el hecho de que todavía a algunas camionetas, las entregadas por el Cabildo, no tengan instaladas aún las radios para comunicarse con y entre agentes; Viteri señaló que esta misma tarde serán instaladas. Asimismo adelantó que ya se cerró el proceso de compra de las cien cámaras con reconocimiento facial y megafonía que serán ubicadas en 46 planteles educativos.