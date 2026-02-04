Minutocorp y SOLCA se unen para construir HOPE, el primer hospital onco-pediátrico

Minutocorp y SOLCA formalizan un convenio de cooperación a largo plazo para apoyar la lucha contra el cáncer infantil

Minutocorp y SOLCA sellan una alianza de cinco años para financiar la construcción de HOPE, el primer hospital onco-pediátrico del país

El cáncer infantil en Ecuador suele llegar sin aviso y, muchas veces, sin infraestructura suficiente para enfrentarlo. Con esa realidad como telón de fondo, la empresa constructora Minutocorp y SOLCA (Sociedad de Lucha Contra el Cáncer) sellaron una alianza histórica para levantar HOPE, el primer hospital onco-pediátrico del país, un espacio diseñado exclusivamente para atender a niños y adolescentes con diagnóstico oncológico. El acuerdo, presentado en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, contempla un aporte económico sostenido durante cinco años y una serie de acciones sociales que buscan transformar el acceso a la atención médica.

Un evento que convoco a médicos y empresarios

“Nos convoca una gran causa que trasciende lo institucional y nos invita a actuar con responsabilidad y visión de futuro”, se expresó durante la ceremonia, donde autoridades, médicos, empresarios y representantes públicos coincidieron en que la salud infantil no puede esperar. La campaña “Construyendo un mañana más luminoso” resume esa idea: no solo se trata de levantar paredes, sino de crear oportunidades de vida.

Desde el sector privado, la iniciativa parte de una convicción personal. Mario Costa, gerente de marketing de Minutocorp, explicó que el cáncer “toca muchas más vidas de las que creemos” y que la empresa decidió aportar de forma concreta. “Nuestro trabajo no puede ser solo levantar infraestructuras, también puede construir esperanza. Queremos ser aliados en la construcción de HOPE, el primer hospital oncopediátrico del Ecuador”, afirmó, al presentar incluso un cortometraje que visibiliza la urgencia del diagnóstico temprano.

La iniciativa combina construcción y salud pública, demostrando que la inversión en espacios médicos adecuados puede marcar la diferencia en la vida de pacientes. Francisco Flores

HOPE, un hospital que brindará atención digna

Para José Jouvin, presidente nacional de SOLCA, la necesidad es inmediata. “El cáncer infantil no se puede prevenir y muchas veces tampoco avisa. Cuando llega, cada minuto cuenta. Ningún niño debería esperar para luchar por su vida y ninguna familia debería enfrentar esta batalla sola”, señaló. El hospital HOPE, agregó, permitirá atención integral, digna y oportuna sin que los pacientes tengan que viajar largas distancias o salir del país.

El impacto proyectado es significativo: la nueva infraestructura incrementará en un 300 % la accesibilidad a tratamientos oncológicos pediátricos. Además de la construcción, el convenio incluye campañas de prevención, jornadas de donación de sangre, educación comunitaria y acompañamiento constante a pacientes y familiares. “Su aporte no es solo una contribución económica; es tiempo ganado y tranquilidad para las familias”, remarcó Jouvin.

Una empresa que busca generar conciencia social

Desde Minutocorp, el director ejecutivo David Concha Neme enfatizó que la empresa decidió involucrarse más allá de una donación. “No queríamos solo cortar un cheque, queríamos formar parte de algo. En Ecuador, uno de cada dos niños con leucemia sobrevive. Eso no puede ser normal. Si ponemos ladrillos todos los días, este será un ladrillo más en la lucha contra el cáncer”, sostuvo.

La compañía, también impulsará colectas, campañas de sensibilización y donaciones de sangre en su parque logístico ALMAX, donde circulan miles de trabajadores.

El respaldo público llegó con la presencia del presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, quien participó como testigo de honor. “La firma de este convenio no es un acto protocolar. Es una decisión profundamente humana.Este hospital será una espera más corta, un diagnóstico que llega antes, alivio en medio del miedo”, expresó. Además, anunció su compromiso de impulsar la Ley Orgánica para la Atención Integral del Cáncer, orientada a garantizar continuidad de tratamientos y políticas de prevención.

