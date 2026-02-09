Troncal 4 de Metrovía estrena nuevos puntos para entregar La Guayaca
La Troncal 4 incorpora nuevas rutas alimentadoras en el Suburbio, con recorridos definidos y ajustes en otras líneas de buses
La Agencia Metrovía ha habilitado dos puntos de atención exclusivos para la entrega de la tarjeta La Guayaca a los grupos preferenciales que utilizan la nueva Troncal 4. Estos puntos están ubicados en las paradas Santa Ana y Próceres, donde desde el 7 de febrero operan los servicios alimentadores T410-A y el circuito T410-B, con el objetivo de mejorar la conectividad y facilitar el acceso al sistema.
Los puntos de atención funcionan de lunes a viernes, de 08:00 a 14:00. Los usuarios deben presentar documentos según su categoría: cédula de identidad para personas con discapacidad y adultos mayores, y cédula más certificado de matrícula para estudiantes. La medida busca que los grupos preferenciales puedan incorporarse de manera segura y eficiente a la troncalizada sin contratiempos.
Dos modalidades para ampliar la cobertura
Las rutas alimentadoras T410-A y T410-B conectan sectores como 4 de Noviembre, Chimborazo, Guachapala y Descalzi, entre otros, con la Troncal 4. La activación de estos servicios, según ha anunciado la Agencia de Tránsito y Movilidad, permite a los usuarios completar su recorrido con un solo pago, reduciendo la necesidad de transbordos y mejorando la experiencia de movilidad en el Suburbio de Guayaquil.
Con la llegada de estas nuevas rutas, Metrovía ha ajustado el funcionamiento de otras líneas: la ruta 45 dejará de operar, mientras que las rutas 76 y 94 modificarán su recorrido para optimizar la circulación y evitar superposición de servicios en sectores de alta demanda.
Desde este sábado 7 de febrero entra en operación la ruta alimentadora T410 "4 de Noviembre" y el circuito T410 B, avanzando en la implementación de los servicios de la Troncal 4.
Más conexión, más comodidad y un solo pasaje para llegar al centro de la ciudad y enlazarte con… pic.twitter.com/ioGoJQIv46
Recorridos establecidos
- Ruta alimentadora T410-A
- Ida:
Víctor Peñaherrera (Mercado Santa Teresita) – Nicolás Augusto González – Carlos Guevara Moreno – José Mascote – El Oro – Chimborazo – Colón – Rumichaca.
- Retorno:
Vélez – García Avilés – Noguchi – Huancavilca – Machala (desde el Colegio Guayaquil se incorpora a Antepara) – Carlos Guevara Moreno – Nicolás Augusto González – Víctor Peñaherrera – Dr. Rafael García Goyena – Max Müller – Bolivia.
- Circuito T410-B
- Ida:
Guachapala (estación) – Atilio Descalzi – Manuel Torres V – Nicolás Augusto González – Víctor Peñaherrera (Parada Mercado Santa Teresita).
- Retorno:
Bolivia – General Julio Andrade – Nicolás Augusto González – César Antonio Mosquera – Atilio Descalzi – Nabón – Luis Alberto Carbo – Guachapala (estación).
Según lo previsto, estos cambios buscan racionalizar y optimizar el servicio, evitar la superposición de rutas y mejorar la circulación en zonas donde actualmente confluyen varias líneas con trayectos similares, una de las principales quejas de los usuarios del Suburbio.
Para asegurar una transición ordenada y permitir que los usuarios se adapten al nuevo esquema de movilidad, las rutas que serán reemplazadas o ajustadas se mantendrán operativas durante un periodo de 15 días a partir de la puesta en marcha del nuevo servicio.
