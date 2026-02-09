Colapso estructural en el centro de Guayaquil deja a una adulta mayor herida

El colapso de un piso de madera activó a Segura EP, Bomberos y Gestión de Riesgos

Atención. La adulta mayor fue llevada a una casa de salud, informó el Municipio.

Una alerta ingresada a la línea municipal 181 este lunes 9 de febrero movilizó a Segura EP, la empresa pública municipal de seguridad de Guayaquil, tras reportarse un colapso estructural en el centro de la ciudad.

El incidente ocurrió en la intersección de las calles José Mascote y Sucre, donde se activaron de inmediato los equipos de Gestión de Riesgos y el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil para atender la emergencia.

Según el informe de Fernando Cornejo, director de Segura EP, el colapso se produjo por la caída de un piso de madera sobre una habitación donde se encontraba una adulta mayor.

La mujer resultó afectada tras el colapso del piso y fue atendida en el lugar por personal de emergencia, antes de ser trasladada a una casa de salud para una evaluación médica más completa.

#SeguraEP | Respuesta inmediata y articulación para proteger vidas.



Tras la alerta en la línea 1-8-1 por un colapso estructural en José Mascote y Sucre, activamos la intervención de la Gerencia de Gestión de Riesgos, en coordinación con @BomberosGYE, para la evaluación técnica… pic.twitter.com/UXcvnR3Bvy — Fernando Cornejo V. (@FernandCornejoV) February 9, 2026

Cornejo detalló, a través de una publicación en X, que se entregaron kits de asistencia humanitaria a la familia afectada, mientras que los Bomberos continuaban con la evaluación técnica de la vivienda para determinar el nivel de riesgo estructural.

El paso del tiempo erosiona los edificios más antiguos del centro



Hace un año, en febrero de 2025, un artículo de EXPRESO contó que el centro de Guayaquil, en el bulevar 9 de Octubre, desde Lorenzo de Garaycoa hasta la avenida Malecón, es el área más densamente ocupada por edificios antiguos, adosados y con posibles problemas tanto en sus estructuras como en sus fachadas.

El ingeniero Guillermo Ponce, director del Instituto de Hábitat y Diseño (IPUR), unidad de investigación de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil (UCSG), así lo confirmó. En un recorrido, el experto señaló detalles que pueden representar un peligro tanto para los peatones como para los propios residentes de estas construcciones, que en algunos casos datan de casi un siglo atrás.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!