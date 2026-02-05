Ruido y falta de permisos persisten en Guayaquil: 36 locales fueron clausurados

En sectores como Urdesa y el centro, 36 locales fueron clausurados en enero por falta de permisos y exceso de ruido

Enero de 2026 terminó, pero dejó en evidencia problemáticas que persisten en Guayaquil, especialmente relacionadas con el cumplimiento de la normativa municipal en establecimientos comerciales.

Durante ese mes, la Dirección de Justicia y Vigilancia del Municipio de Guayaquil ejecutó más de 34 operativos de control en distintos puntos de la ciudad, que dejaron como resultado la clausura de 36 establecimientos comerciales por diversas infracciones. Así lo informó la entidad este 5 de febrero, a través de un comunicado oficial.

Según el reporte municipal, las principales infracciones detectadas estuvieron relacionadas con la falta de permisos y el exceso de ruido, situaciones que afectan directamente la convivencia ciudadana. De manera complementaria, el Municipio indicó que se atendieron más de 100 denuncias ciudadanas, canalizadas a través de la línea 181.

Otra de las faltas recurrentes identificadas durante los controles fue la reincidencia en el incumplimiento de las disposiciones municipales, lo que derivó en sanciones más severas, como la clausura de locales.

Sectores intervenidos y reclamos de la comunidad

La Dirección de Justicia y Vigilancia señaló que en enero se intensificaron los operativos, priorizando zonas de alta afluencia y sectores con antecedentes de conflictos ciudadanos. Entre los puntos intervenidos constan la calle Panamá, las escalinatas de Las Peñas y varios puntos de la ciudadela Urdesa.

En estas áreas, especialmente donde funcionan bares y locales nocturnos, los niveles de ruido han generado reiteradas quejas por parte de los vecinos, quienes aseguran que se afecta la tranquilidad y el descanso, además de cuestionar el correcto uso de suelo en estos sectores.

La Dirección municipal, encabezada por José Francisco Espinoza, aseguró que los operativos continuarán durante los próximos meses como parte de una estrategia para recuperar el orden, proteger el espacio público y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.

