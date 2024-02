El mercado de Sauces 9 busca ser más que solo buena comida

El mercado de Sauces 9 es uno de los sitios más reconocidos en la ciudad por su buena gastronomía. Sin embargo, moradores y visitantes apuntan a que hay algunas tareas pendientes para que esta plaza se pueda convertir en un potencial sitio turístico, como pasa con espacios similares en urbes como Lima, en Perú; o Medellín y Cartagena, en Colombia.

Guayaquil es sinónimo de buena comida, coinciden todos. Los mariscos y la sazón guayaca han ubicado a esta ciudad como un sitio atractivo para los extranjeros que llegan al Ecuador. De hecho, es muy común observar a personas de otros países comiendo en los mercados. “Vine con mi tío que nos visita de Estados Unidos. Él quería comer mariscos frescos y consideramos que la mejor manera de comer los platos 100 % tradicionales es venir al mercado y lo trajimos para acá. Sé de chefs, reconocidos chefs, que han venido a este sitio. ¿Cómo no pensar en este lugar como primera opción?”, señaló David Méndez, quien llegó junto con su familia a un pequeño local donde su tío, por primera vez, probó un ceviche marinero.

Para Jiménez, la gastronomía en este sitio es muy buena, pero le hace falta algo más que eso. “De la comida no me quejo y de la atención tampoco, pero creo que definitivamente se deben trabajar muchas más cosas para hacer del mercado de Sauces 9 un sitio más agradable”, comentó.

EXPRESO realizó varios recorridos por el sector y pudo conversar con comensales, dueños de negocios y moradores, quienes coincidieron en que el mercado tiene potencial para explotar sus bondades y cruzar fronteras.

“Realmente llegar hasta el mercado es muy complicado, más aún los fines de semana. Las calles son muy angostas y los carros se parquean como les da la gana, todos irrespetan las señales de tránsito y los agentes de la ATM no se abastecen para controlar el tráfico, o ni asoman”, dijo Luis Velasco, quien reside a pocas cuadras del centro de abastos y asegura ser testigo de las falencias. “Amo el mercado y su comida, pero creo que se puede hacer mucho más. Estoy seguro de que si se pulen los errores evidentes que hay, puede ser un ejemplo para que el resto de mercados lo sigan”.

La comida es muy buena y la atención también, pero llegar hasta el sitio es muy difícil y parquear es casi imposible. Hay que mejorar las vías de acceso

José Véliz, visitante

El sitio, pese a contar con una amplia zona de parqueos, no se abastece para la cantidad de visitantes. Incluso es muy común observar en las calles aledañas vehículos estacionados y otros haciendo doble columna, lo que hace que se formen enormes filas de carros, creando incomodidad entre los visitantes, incluso en las calles aledañas.

La zona también se vuelve complicada de transitar para los peatones, pues deben esquivar constantemente a los taxis y buses que se detienen para coger pasajeros en el tramo menos esperado.

“Justo al pie del mercado hay una parada de buses. Eso podrían cambiarlo para que no usen ese carril y pasen por el del medio. Eso también genera muchas molestias”, indicó Alberto Pesántez, uno de sus clientes.

Para Ricardo Villa, arquitecto y urbanista, mejorar el entorno es vital para que el mercado también pueda crecer. “Debe dársele mejor acompañamiento a esta plaza con piletas, bancas, mobiliario urbano que resulte atractivo para el visitante. Que las vías sean más amplias y que el peatón tenga un poco más de protagonismo sería fundamental. Se debe pensar más en el turista, porque son ellos los principales visitantes y la mayoría de ellos vienen sin carro”, manifestó Villa, al sugerir al Municipio crear proyectos que permitan promocionar el centro de abastos y plaza gastronómica.

Los comerciantes quisiéramos más promoción. Acá hay muy buena comida, pero hace falta que las autoridades nos den la mano para que nos vean más

Emilia Ballesteros, comerciante

“Que no solo sea para comprar frutas y verduras, sino también para disfrutar de buena comida: ese debería ser el trabajo a cumplir. El secreto está en rodear bien la obra”, planteó el experto al recordar que en algunos países de la región, las autoridades prestan un especial cuidado a los mercados como sitios de turismo.

Nelly López, quien cada fin de semana acude a dicho mercado en busca de platos que tienen mariscos como protagonistas, resalta que chefs de renombre internacional como el español Ferran Adrià, cuyo restaurante ha sido ganador de estrellas Michelin, han estado ahí. “Eso refleja la calidad de productos que hay en el mercado. Recuerdo que Ferran comió ceviche de cangrejo y le encantó. Estuve ahí. Si gente de afuera destaca lo que tenemos, ¿por qué no hacerlo acá? ¿Por qué no ver todo lo que tenemos para darlo a conocer más? ¿Por qué no apostarle y exhibir lo nuestro? Ahí está la identidad de la ciudad”.

Vías. Llegar al sitio y encontrar buenos parqueos se puede convertir en un verdadero desafío para los visitantes que arriban en sus vehículos. FREDDY RODRÍGUEZ

Por otra parte, los comerciantes apuntan a que hace falta más y mejores espacios para sus clientes, además de shows que sirvan de enganche. “Sábados y domingos no hay donde sentarse y ya hay algunas mesas y sillas deterioradas. Podría mejorarse en eso para que el visitante se sienta cómodo y no solo pida para llevar. Esta podría ser una plaza turística increíble”, reconoció la propietaria de un local de comida típica.

Este sitio podría ser turístico en lo gastronómico, pero hace falta que se trabaje más en el entorno. Un poco más de orden y mejorar el entorno es muy necesario. David Méndez, visitante

Mientras que Emilia Ballesteros, otra comerciante, dijo que al sitio le hace falta promoción. “Sería ideal que las autoridades inviertan un poco más en promocionarlo. De aquí han salido representantes que con sus platos han ganado una serie de concursos. Aquí está la marca de Guayaquil, que debería ser explotada al máximo”.

