La matriculación extraordinaria en la Costa se realizará entre el 7 y 10 de mayo

A partir del 7 de mayo próximo se desarrollarán los procesos de matrículas extraordinarias y traslados de centros educativos fiscales a otros de este mismo tipo en el régimen Costa-Galápagos, de manera virtual.

Los apagones relegan el tema del mal estado de los planteles Leer más

Los padres o representantes legales que quieran realizar estas tareas, en este periodo 2024-2025, pueden realizarlo entrando al sitio http://juntos.educacion.gob.ec. Si tiene dificultades para acceder o realizar el proceso, que ha sido la queja recurrente en las dos últimas semanas, puede comunicarse con los operadores telefónicos por cada dirección distrital, en horario de 08:00 a 16:00, de lunes a viernes.

Una vez que ingrese al sitio web, como lo ha publicado EXPRESO, se debe escoger en régimen del que es parte el estudiante, en este caso Costa. Luego dará clic en el cuadro que dice ‘Matrículas Extraordinarias’ para acceder a un formulario en línea que deberá llenar paso a paso.

(Lo invitamos a leer: EXPRESO detalla el paso a paso del proceso de matriculación en los planteles fiscales)

Para realizar el proceso se debe tener: correo electrónico del representante, número de cédula del representante y del estudiante, planilla de electricidad del domicilio del aspirante y dar un contacto telefónico.

De acuerdo al cronograma elaborado por el Ministerio de Educación, el 7 de mayo corresponde el proceso de matriculación extraordinaria a los alumnos de segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto grado; mientras que el 8 de mayo, lo harán quienes vayan a cursar el octavo, noveno y décimo grado, y preparatoria (primer grado).

🗓️ Conoce el cronograma de Matrículas Extraordinarias y Traslados en las instituciones educativas fiscales del régimen Costa-Galápagos.



La asignación del plantel será según la disponibilidad de la oferta educativa y la ubicación del domicilio del estudiante.



📌 Los procesos… pic.twitter.com/qB7DEkvJJy — Ministerio de Educación del Ecuador (@Educacion_Ec) May 4, 2024

Para el jueves 9 de mayo, el proceso le corresponde a quienes vayan a ingresar a Inicial (niños de entre 3 y 4 años) o al Bachillerato (primero, segundo y tercer curso).

(Lo invitamos a leer: 1.219 agentes policiales y municipales resguardará a los planteles educativos)

Estudiar en la zona rural, un lujo del que no todos gozan Leer más

Según el cronograma, a partir del 10 de mayo podrán aplicar al proceso todos los grados y cursos.

Pero para las familias, más allá de conocer el proceso de matriculación urge que Educación dé a conocer si las fallas a la hora de ingresar al sistema se mantienen. "En abril ya intenté matricular a mis niños y fue imposible. La página se quedaba, una y otra vez. Seguía todos los pasos y cuando ya parecía que iba a terminar, se colgaba la información y la perdía en su totalidad. Lo intenté varias veces, por varios días y nunca funcionó. Acudí a la zonal de Educación a solicitar ayuda y a pedir respuestas, pero me dijeron que todo era en línea, que siga intentando. Así llevo ya semanas", denunció Katthy Mera, guayaquileña.

(Lea también: Los docentes del Guayas alzan la voz para que su seguridad no sea más vulnerada)

Sofía Naranjo, guayaquileña, se quejó de lo mismo y frente a ello pide a Educación resolver los problemas con urgencia. "Estamos a vísperas de iniciar el año lectivo. Si no es por la crisis energética, este no se aplazaba. Los niños debían ya estar en el aula. No obstante, mi hija sigue sin ser matriculada. Esto, debido a las fallas tecnológicas que registra la plataforma. Lo he intentado ya cinco veces y en todas he fracasado", señaló.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!