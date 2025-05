Marcela Aguiñaga plantea aprovechar sedimentos como pago para el nuevo dragado

En entrevista con EXPRESO, la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, habló sobre el fin del contrato del dragado en los alrededores del islote El Palmar, en el río Guayas. También se refirió a los señalamientos de su antecesora, Susana González, respecto al tema. Además, la funcionaria habló de los temas pendientes en lo que resta de su gestión.

Respecto al fin del contrato del dragado al río Guayas, ¿fue dinero ‘botado’?

Si han botado, desde mi punto de vista, si tú no solucionas el problema de la sedimentación en la cuenca alta: sí, es desperdiciar los recursos que se van a la obra. Esto no quiere decir que nosotros estemos en contra de dragar. Todo lo contrario, hay que dragar, pero no es la única actividad que hay que hacer. La solución era mirar integralmente la cuenca, ver cómo detenemos el sedimento que nos llega, porque en la medida que sacamos siguen llegando más sedimentos.

Cotopaxi se unió a la mancomunidad, ¿qué rol tendrá cada prefectura?

Lo primero es cambiar el modelo de gestión que tenemos de draga. Es decir, yo sí considero que tenemos que volver a seguir dragando, en otras consideraciones y con otro modelo. ¿Qué quiere decir? Buscar un aliado estratégico donde parte del sedimento que saquemos, que hasta ahora nos reportan que es arena de buena calidad, pueda ser utilizado como una forma o parte de pago de este nuevo contrato de dragado (...) Estamos analizándolas, tenemos algunos interesados, como la empresa privada, que podrían hacerlo...

La exprefecta Susana González dijo que este tema del fin del dragado se ha convertido en una “función barata” y que ella jamás dijo que no habría inundaciones tras el dragado. ¿Qué le responde usted?

Le respondo que es una pena... Mire, en la administración pública una puede cometer errores. Ella cometió un error al haber pretendido vendernos la idea de que no nos íbamos a inundar nunca más por el dragado y eso fue una falacia. Ahora bien, yo creo que hay cosas que la exprefecta no entiende, no comprende, no porque sea mala persona, sino porque su capacidad no se lo permite, y eso quiere decir que el manejo adecuado de la cuenca tiene que hacerse de manera integral: con análisis técnicos, con acompañamiento académico, con la voluntad política.

Sobre la transportación fluvial en el río Guayas, se sigue en etapa de estudios, ¿pero podemos hablar de plazos?

No, no lo vamos a tener inmediatamente porque esto requiere no solamente de estudios, a lo que nos obliga la Ley de Contratación Pública (...) Esto requiere dejar un estudio terminado para que las próximas autoridades continúen con esta hoja de ruta de la planificación de un eje fluvial que conecte al Gran Guayaquil y sea una forma de solución, no solamente de movilidad. Una de las cosas importantes en la información de línea base que hemos levantado es que no podemos tener una solución vial que no sea sostenible financieramente. Es decir, no basta con mover pasajeros, necesitamos mover carga. Por lo tanto, hay que hablar de conceptos multimodales conectados a las redes viales.

En otro tema, ¿a cuánto asciende la deuda del Gobierno central con la Prefectura del Guayas a la fecha?

Al día de hoy ya son cuatro meses que nos adeuda el Gobierno nacional, más el impacto que hemos tenido presupuestariamente por atender el invierno (...) Tenemos una estimación de una pérdida de 10 millones de dólares solo en obras de infraestructura, sin contar con el puente de Daule que todavía no sabemos cuánto vaya a costar y que tiene que ser resarcido por la concesionaria (Conorte) (...) La deuda en este momento entiendo que superaría los 55 millones de dólares, solamente por modelo de equidad territorial. No estamos hablando, aparte de eso, de devolución de IVA y, aparte de eso, por la competencia de riego y drenaje...

Son dos años de gestión, pero hay temas pendientes. ¿Cuál es la situación de la vía Y de San Isidro-Boca de Agua Fría en Balzar? Esa obra fue adjudicada en el 2019 y hay tramos que todavía no culminan...

Esa obra fue declarada en terminación unilateral por falta de cumplimiento del contratista. Las normas contractuales en materia pública son tan rígidas que terminar un contrato de forma anticipada es un viacrucis para las administraciones públicas. Estamos en proceso de volver a adjudicar ese contrato, volver a tener un contratista y reiniciar la obra (...) para este año dejarla adjudicada.

Y la ampliación de la vía Palestina-Balzar-El Empalme... ¿hay proyectos?

Por ahora es una vía muy costosa, de más de 120 millones de dólares. Estamos ampliando las zonas de rebasamiento (...) Esta es una vía que hoy la carga pesada del país entero está utilizando más. Antes de entrar por Jujan, están entrando por El Empalme. Esto ha duplicado el tráfico de carga pesada y tenemos incidencias y siniestros de tránsito de manera continua.

El próximo año termina la concesión de varias vías a Conorte, ¿ellos seguirán?

Acabamos de autorizar el REEF, que es un estudio financiero de las inversiones versus el pago del peaje, analizando costos directos e indirectos. Hemos terminado el REEF (el último REEF es del año 2012). Estamos por anunciar el nuevo modelo que estamos planteando, que tiene que ver con uso de tecnología en la red, con problemas que antes no tenía el Ecuador hace 25 años (...) Recuerde que tiene una deuda acumulada la Prefectura del Guayas con Conorte, y hay algunas reglas al respecto de las concesiones que de alguna forma tienen que ver con el pago para dar terminada una concesión. Así que eso será anunciado en los próximos meses.

En otro tema, el expresidente Rafael Correa arremetió contra aquellos funcionarios pertenecientes a la Revolución Ciudadana que saludaron la victoria de Daniel Noboa. ¿Usted se sintió aludida?

Para mí, las elecciones ya pasaron. El Consejo Nacional Electoral acaba de pronunciarse y reconoce al presidente Noboa como presidente del Ecuador. Yo, particularmente, no tengo tiempo para disputas electorales, ni creo que le hacen bien a la provincia del Guayas, que pasa momentos muy complejos. Así que uno en la democracia a veces gana, a veces pierde. Y hay que saber estar a la altura del momento. (...) en términos generales, prefiero ser la oveja negra de la Revolución Ciudadana que callar mi voz y dejar que se impongan voces que hoy no suman al fortalecimiento de la democracia.

