Lula, Valeria y sus regalos de alegría para pacientes oncológicos

Esto es Gestos de Amor, un especial que explora historias de amor incondicional y desinteresado que van más allá del romanticismo, recordándote cómo los gestos y detalles también pueden tocar los corazones. Prepárate para ser inspirado por estos conmovedores relatos que celebran el amor en todas sus formas.

En las salas de SOLCA, la música se convierte en un bálsamo para el alma de los pacientes oncológicos, gracias al amor y la dedicación de dos mujeres extraordinarias. Lula Villalva, una joven cantante cristiana, que lleva melodías de esperanza desde el 2019 y Valeria Constante, una abogada de 35 años, que ha encontrado una nueva misión tras enfrentar su propia batalla contra el cáncer. A través de sus acciones desinteresadas, estas mujeres iluminan los corazones y alivian el sufrimiento de quienes luchan contra esta enfermedad, demostrando que el amor y la fe pueden ser poderosas herramientas de sanación.

MÚSICA DE FE Y AMOR

Lula intentando distraer del dolor a los pacientes que reciben quimioterapia. cortesía

Lula Villalva, joven cantante cristiana especializada en musicoterapia, desde el 2019, lleva música a los pacientes de SOLCA. Alegra todos los viernes las salas de pacientes oncológicos, llevando alegría y esperanza. Sin ningún ánimo de lucro, logra hacer sonreír a los enfermos, que felices la reciben pues han descubierto en la música una medicina alternativa. “Muchos han recibido sanidad, y otros han partido sin sufrir dolor. Dios sana y libera”, argumenta a EXPRESO.

El trabajo de Villalva inició cuando su papá estaba enfermo de cáncer, y no sabía qué hacer para calmar su dolor. “Un día sentí fuertemente en mi corazón una voz que me decía que cantará a mi papá. Y así lo hice, llegaba a verlo, y le decía que íbamos a alabar a Dios, y pude notar como le cambiaba el rostro. Haciéndolo cantar se le iban los dolores, al punto, que partió alabando a Dios”, relata.

Villalva comparte todas las semanas en esta casa de salud, gracias a la apertura de las Damas de Solca, a las cuales les contó su historia, y cómo ayudó a su papá a partir de este mundo. “Cuando les conté la historia, inmediatamente una dama me dio un mandil de voluntaria, y eso fue la confirmación de Dios para llevarles música”.

Rosalva Acosta, paciente de SOLCA, comparte también como “Lulita”, como la llaman con amor, pacientes, médicos y enfermeras. Logró ayudarla, dice, en los momentos más difíciles de su enfermedad. “Ella se presentó y nos contó su labor. Un día se presentó con una canción, que era la lectura del Salmo 23 de la Biblia, y me hizo cantarla, y vi como mi ánimo cambió y ahora puedo dar fe que alabar ayuda”, señala.

Villalva llena de alegría por estos testimonios, espera tener la oportunidad de seguir invirtiendo su vida en la música, y seguir llevando charlas y espacios de motivación a los más vulnerables de esta entidad y otras.

AMOR Y PALABRAS DE FE

Valeria Constante comparte su testimonio de sanación y palabras de fe con los enfermos. cortesía

Valeria Constante, tiene 35 años, es abogada, y desde el 2022, con el fin de que pacientes oncológicos de SOLCA, puedan sentir el amor de Dios y la esperanza de un mañana mejor, se acerca con su palabra de fe a este centro de salud donde madres y padres, jóvenes y niños son sometidos a quimioterapia y radioterapia.

Constante hace esta labor desinteresadamente, pues en octubre del 2021, fue detectada de cáncer, linfoma de Hodgkin. Una enfermedad por la que se forman células malignas en el sistema linfático. Esto hizo, que de inmediato, se traslade a esta institución médica a recibir quimioterapia, tratamiento que recuerda como un “momento muy doloroso”.

Tras cuatro meses de estar bajo estos cuidados, sus pulmones se vieron gravemente afectados por la medicación, y tuvo que ser internada, con el temor a perder la vida. Hospitalizada, confiando en Dios y recuperándose de a poco, a inicios del mes de febrero del 2022, conoció por parte de la casa de salud que en esos días se celebraba el Día Mundial contra el Cáncer. Fue allí donde, en medio de su debilidad, hubo una fuerza de amor interior, que provocó que contara su testimonio de fe para ayudar a otros pacientes en las mismas condiciones.

“Dios me comenzó a inquietar, y tenía la necesidad de compartir mi testimonio en redes. Muchos no sabían lo que estaba viviendo, pero sentí que era la hora. Le dije a mi esposo Tito Andino, que teníamos que levantarnos a pesar de nuestro dolor, la gente debía conocer que hay esperanza y fe en Dios”, relata a EXPRESO.

Así que, con el poder del amor junto a su hermano Josué Constante, compraron globos morados y devocionales, para repartirlos en las distintas salas que eran permitidas, y llevaron música cristiana, y una oración de confianza.

“Las personas a las que llegamos lloran, y pueden ser abrazadas. Podemos hacerles sentir que no están solas, y que alguien las ve. Hay un testimonio reciente de una mujer venezolana a la cual nos acercamos, y que, sin ningún familiar, estaba siendo atendida. Nosotros fuimos una respuesta a su oración”, comparte.

Constante, que ahora alega estar sana, junto a su esposo, familiares y amigos, a través de su Fundación No me digas que no, estarán visitando este mes de febrero SOLCA, en variadas ocasiones, por motivo del Día del Amor y la Amistad, y por el Día Mundial en la Lucha Contra el Cáncer Infantil. “Hay algo que repetiré siempre a ellos con mucho amor: “Si lo puedes creer, lo puedes ver”. Yo he repetido esto para reafirmar mi fe, de que la sanidad en Dios es real, y que Él puede sacar de algo que parece muy feo, algo hermoso”, concluye.

