Nexar Antonio Flores: Por amor a un político se quedó a vivir en Finlandia

El estilista, maquillador y diseñador de moda ecuatoriano Nexar Antonio Flores tiene 45 años. Nació en Esmeraldas y vivió en Colombia, donde conoció a su esposo, Pekka Haavisto, un ecologista y político finlandés abiertamente gay de 65 años y aspirante por tercera vez a la presidencia de ese país europeo.

A los 17 años, en Quito, se vinculó al mundo de la belleza a través de unos amigos colombianos. Su alma de aventurero lo llevó a viajar. Antes estuvo en Panamá y luego se quedó por una temporada en Bogotá.

Con su esposo, el político y ecologista, Pekka Haavisto. Cortesía

Fue en 1998 cuando se mudó a Finlandia. Todavía tiene familiares en Esmeraldas y Guayaquil a los que trata de visitar con frecuencia. Otra de sus profesiones es el diseño gráfico, lo aprendió en el viejo continente. Es director del salón de belleza House of Flores (en Helsinki).

Además, ha maquillado y peinado para cine y televisión. Por ello estuvo en Alemania y otros lugares. Ha participado en programas de TV, entre ellos, 'Bailando con las estrellas' y 'Soy una celebridad... ¡Sáquenme de aquí!'.

Es muy activo en redes sociales. Publica fotos de su vida, su trabajo y de su relación con Pekka Haavisto. El domingo 28 de enero se desarrollaron las elecciones presidenciales en Finlandia. El 11 de febrero, nuevamente el político competirá con Alexander Stubb. De ganar, nuestro compatriota se convertiría en el primer esposo presidencial de Finlandia en haber nacido en otra nación. Ellos viven en la capital, Helsinki.

¿Qué lo motivó a mudarse a un país lejano con costumbres muy diferentes a las nuestras?

Mi pareja. En 1997 nos conocimos en un bar discoteca en Bogotá, entonces yo vivía en esa ciudad. Mantuvimos contacto, luego yo volví a Ecuador y él fue a visitarme a Quito, donde me encontraba. Siempre estuvo vinculado a la política, cuando nos conocimos ya era ministro de Medio Ambiente.

¿Es decir que él ha visitado Ecuador?

Ha estado varias veces. En diciembre de 1997, en las fiestas fue a visitarme, conoció a mi familia y estuvo en Esmeraldas. Nos conocimos un poco más, incluso lo vine a visitar a Finlandia, pasaron tres meses y me quedé por amor.

Tiene 45 años y a los 16 su familia supo que era gay. Cortesía

No es fácil adaptarse a otro lugar que no es nuestra tierra.

No lo fue por diversas razones, el idioma, las costumbres, la comida y el clima. Todo era diferente, me adapté poco a poco, todo un proceso. Ingresé a estudiar en una escuela para extranjeros, debido a que la educación finlandesa tiene un nivel superior. Es algo que le ocurre a los que no son de este país.

Ahora ya hablo inglés, finés, francés, español, estudio alemán y me defiendo en portugués e italiano. Cuando él concluyó su etapa de ministro, nos fuimos a vivir a Ginebra, donde aprendí francés. Vivo bien en Finlandia, es un país que ayuda a las personas, la educación y la salud son gratuitas.

¿Cómo y cuándo se enteró su familia que es gay?

A los 16 años, por ello me mudé a Quito a casa de una tía. El resto de la familia se fue enterando poco a poco.

¿En algún momento se sintió discriminado?

En Latinoamérica y en Ecuador ocurre aquello, en Europa no es un problema. En mi país creen que ser homosexual es una persona que quiere ser mujer. También creen que un gay no puede ser un militar, doctor, empresario o político.

Visita con frecuencia Ecuador. Cortesía

¿Ser gay fue un obstáculo en la carrera política de su pareja?

En las elecciones del 2012, quizá fue una desventaja. Ahora la sociedad en Finlandia ha cambiado y ya no es una novedad. Él es un excelente político y tiene experiencia local e internacional, fue además ministro de Relaciones Exteriores.

¿Qué tan probable es que él se convierta en presidente de Finlandia? Dicen que la tercera es la vencida.

Esta es la tercera vez que aspira a ese cargo. La primera fue en 2012, luego en 2018 (al presidente Sauli Niinistö) lo reeligieron. Entonces no hubo una segunda vuelta. Ahora sus posibilidades son muy buenas. (En las recientes elecciones obtuvo el 25,8 % de los votos, mientras que Stubb, el 27,1 %).

Si gana, usted se convertiría en el primer esposo presidencial de Finlandia en haber nacido en otra nación.

Ya hubo una presidenta (Tarja Kaarina Halonen), que fue la primera mujer en ese cargo. Estaba casada y su esposo fue el primer caballero. No sería raro.

Como primer caballero, ¿cuál sería su rol?

Aquí no es como en Ecuador o como en otros países latinos que la primera dama o el primer caballero tienen un rol muy importante. Acá es solo una representación. Incluso el presidente no tiene tanta voz ni voto en el parlamento, aquello le corresponde al primer ministro, es el que goza del mayor poder.

La falta de tiempo les ha impedido compartir con niños. Cortesía

Su unión civil se dio en 2002, ha corrido mucha agua bajo el puente. ¿Han considerado ser padres, ya sea adoptando o de otra manera?

Pensamos en compartir con niños, pero por nuestras obligaciones laborales se complicó, viajamos mucho. En los últimos años lo volvimos a considerar, sin embargo no es tan fácil.

Cuando no están ocupados en sus respectivas actividades, ¿qué comparten?

Vamos al teatro, a la ópera. En el invierno hace mucho frío, con temperaturas muy bajas. A él le gusta esquiar, prefiero escaparme al sol, me voy a España o Tailandia. Voy con frecuencia a Ecuador, estuve el año pasado. Tengo un apartamento en Quito, debo estar pendiente de ello.

¿La diferencia de edad, ocasionó problemas entre ustedes?

Nunca lo ha sido, he aprendido mucho de él. Entre nosotros existe mucha confianza, no hay espacio para celos. Eso es común en los países latinos, cuando escucho aquello, creo que es una telenovela.

La homosexualidad ya no es una novedad en Finlandia. Cortesía

La homosexualidad en Finlandia

En Finlandia la homosexualidad estuvo criminalizada con un máximo de dos años de prisión hasta 1971.

En 1981, se retiró de la lista de enfermedades y en 1999 la prohibición de promocionarla también fue anulada.

Fue en 2001, cuando el Parlamento aprobó el registro de parejas del mismo sexo, excluyendo el derecho de adopción y cambio de apellido por parte de uno de los cónyuges.

En marzo del 2002, se registró la primera pareja homosexual.

A partir de 2009 se aprobó la ley que permite adoptar el hijo biológico de la pareja, con los mismos derechos que se dan en el matrimonio entre un hombre y una mujer.

Xavier Bettel con Gauthier Destenay. Internet

Gauthier Destenay en Luxemburgo

El belga Gauthier Destenay ejerce las funciones de primer caballero en Luxemburgo, el equivalente masculino a la primera dama. El primer ministro Xavier Bettel es su pareja. Se casaron en 2015, tras cinco años de noviazgo. Su imagen trascendió a los medios por primera vez durante la cumbre del G-7 de 2017, en la que fue el único hombre del encuentro entre las acompañantes de los mandatarios internacionales, entre ellas Melania Trump, ex primera dama de Estados Unidos.

