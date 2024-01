Arianna Mejía: ¿Por qué no llegó a ser candidata de Miss Universo Ecuador?

Arianna Mejía no logró ser aspirante a Miss Universo Ecuador. La esposa de Troi Alvarado es una chica muy guapa, pero eso no basta para ser reina. Lastimosamente 24/7 está metida en escándalos de quinto patio que no le suman, sino que le restan. Tiene un florido vocabulario, ofende, ataca a Raymundo y todo el mundo en redes sociales y hasta se jacta de sus peleas. Poco favor le hizo su participación en el reality 'Desafío a la fama'.

Miss Universo Ecuador: Cincuenta candidatas buscan entrar en el concurso Leer más

¿Qué iba a pasar si entraba al certamen? No hay que tener una bola de cristal para imaginar lo que podía suceder. Peleas con otras candidatas, problemas con diseñadores y asesores de imagen.

Si no quedaba entre las finalistas o no ganaba, lo más probable es que iba a despotricar de la organización CNB. Seguramente prefirieron curarse en salud. Antes de que se oficialice a las aspirantes, ya se estaba promocionando.

(Te invitamos a leer: José Hidalgo: "Esperen a saber cuáles son las condiciones del certamen")

Los involucrados en el casting comentan que ella se defendió alegando que su comportamiento es parte de un personaje. Aquello nadie se lo cree. En todo caso, le pasó factura y por lo menos por ahora su sueño de ser reina quedó en stand-by. Ojalá cambie de actitud.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!