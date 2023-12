Viral: Cuando los opuestos se atraen: Una vegetariana se enamoró de un carnicero

En el fascinante mundo de las redes sociales, a veces surgen historias que desafían las convenciones y capturan la atención de millones. En esta ocasión, la usuaria de TikTok conocida como @ro.mi.na.j ha protagonizado un video que ha dejado a más de uno con la boca abierta y las emociones a flor de piel.

Bajo el lema de "los opuestos se atraen", Romina ha compartido su peculiar historia de enamoramiento en un video que ya ha superado los 13.8 millones de reproducciones, convirtiéndose en un fenómeno viral en la plataforma.

En el video, la joven vegetariana revela con humor y soltura cómo se enamoró perdidamente del carnicero de una carnicería a la que entró por primera vez, simplemente para comprar unas milanesas para su hermano. La ironía de la situación no pasa desapercibida cuando @ro.mi.na.j comienza su relato con un enfático "No, no, no, no, no, no".

A pesar de las marcadas diferencias en sus estilos de vida y elecciones alimenticias, valiente no duda en expresar sus sentimientos frente a la cámara. Después de compartir su inesperado flechazo, la joven argentina decide dar un paso más y anuncia su intención de darle al carnicero su número de teléfono.

La escena alcanza su punto álgido cuando la joven regresa triunfante a casa, revelando que el carnicero no solo aceptó su propuesta, sino que también accedió a salir en una cita con ella. La emoción desbordante es palpable cuando exclama: "¡Ah! Me dijo que sí. Ay, estoy enamorada. No, no, no, no, no, estoy enamorada. Ay. Espero que me de chorizo y nalga".

El video ha desatado una oleada de reacciones entre los usuarios de TikTok, generando comentarios que van desde la euforia hasta la incredulidad. Con frases como "Necesitamos ver al carnicero" y "De no comer carne paso a querer 'comerse al carnicero'", la historia ha dejado a la audiencia esperando ansiosamente más detalles sobre este inusual romance.

En una segunda parte, Romina ha compartido que sigue esperando la respuesta del carnicero y que no se dará por vencida fácilmente. Incluso elaboró una presentación con las posibles razones por las cuales su "amor" aún no le ha escrito. Teme, por los nervios, haberle dictado mal el número.

