Self love Message, hablar de amor propio

“Amar es exponerse y exponerse es amar”. “Dos almas humanas, un momento infinito”. “Estoy tan feliz de estar vivo y de tener a estas personas en mi vida”. Las frases se leen, monumentales, emotivas, en los muros de la galería del Centro Cultural Benjamín Carrión, sede Bellavista, en Quito.

Son parte de Self Love Message, muestra individual del artista José Manosalvas que ha cautivado al público quiteño y que se mantendrá abierta hasta el 24 de febrero. Las ilustraciones que la acompañan ahondan en el amor, la alegría y la aceptación. Rodeándolas, en las ventanas, cientos de visitantes han plasmado con marcadores sus propios mensajes.

El largo camino hacia esta muestra, no obstante, empezó en 2020, poco después del confinamiento por la COVID-19, cuando Manosalvas optó por retomar el grabado como una manera de sobrellevar los estragos emocionales del encierro.

“Durante la pandemia todos vivimos duelos, se nos murieron familiares, perdimos trabajos, pasamos por divorcios. No creo que nadie se escapó de esa hecatombe. Tenía la necesidad de procesar todo lo que había pasado y lo que me había pasado a mí”, narra.

La Estampería Quiteña justo había abierto una convocatoria para su cuarto libro de autor, y José decidió participar en el proceso. Luego de trabajar en sus piezas, optaba por caminar del sitio, en San Juan hasta su casa en El Inca, al norte de la ciudad.

“Me demoraba tres horas, pero me hacía súper bien caminar. Me elaboré una ‘ruta de la belleza’, pasando por casas que me parecían bonitas, árboles que me gustaban. Era súper terapéutico y ahí empezaron a surgir estas reflexiones sobre el amor y la felicidad”, recuerda.

La muestra es una síntesis de conceptos que se relacionan con las amplias dimensiones del amor hacia uno mismo. Karina Defas//EXPRESO

CAMBIAR EL CHIP

Manosalvas combina el arte con el diseño gráfico en @the.pilgrim.art. Afirma, no obstante, que Self Love Message es una ruptura con su estilo y con los temas que regularmente aborda.

“Esta muestra, sin duda, es un parteaguas con mi estilo. Mi sentido del humor es más oscuro, los temas que trato son más oscuros, pero esto es totalmente positivo”, señala. Considera que es justo este aspecto lo que ha resonado con los visitantes. “Creo que por el tiempo en que vivimos, con las cosas terribles por las que estamos pasando, es un alivio que alguien te dé una palabra de aliento”.

DEL LIBRO AL MURAL

La obra se presentó en la Estampería Quiteña ante una gran acogida pero, para verlo, el público tenía que turnarse y Manosalvas empezó a preguntarse si no podría adaptarlo a otro formato.

El año pasado surgió la posibilidad de plasmar la obra a gran escala en las paredes del centro cultural. “No fue fácil, porque había que replicar hasta el último detalle. Y, sí, hubo un momento en que creí que no lo lograría antes de la fecha de apertura”, señala.

Sin embargo, poco antes de la inauguración, amigos y familiares se sumaron a la iniciativa. “Fue muy especial que mi mamá se ofreciera a ayudarme, porque está descubriendo la pintura, y el hecho de que haya estado aquí conmigo vuelve a toda la experiencia más cercana”, dice.

PENSAR EN VIVO Y EN DIRECTO

Una serie de talleres se ha desarrollado en el marco de la muestra. El primero, titulado Desbordados, se dictó el 27 de enero con el objetivo de trabajar las emociones y el autoconocimiento a través del bordado.

Se alistan dos adicionales para el sábado 10 de febrero y el sábado 24 de febrero. El primero se concentrará en el collage y el último en la elaboración de costalitos de hierbas medicinales para la sanación. Ambos serán a las 11:00. Los interesados en acudir deben inscribirse a través de las redes de la institución.

