Encuentro con la Luna, la propuesta artística de Olmedo Quimbita, en Olón

Composiciones artísticas con óleo y acrílico. Algunos actuales y otros emblemáticos, pero que reflejan nuevas técnicas y reflexiones naturales. Esa es la propuesta del artista ecuatoriano Olmedo Quimbita, conocido como ‘El Pintor de luz’, quien inaugurará su exposición ‘Encuentro con la Luna’ el 3 de febrero y estará disponible hasta las últimas semanas de abril.

Para esta ocasión, el Hostal Galería de Arte Quimbita de Olón, en Santa Elena abrirá sus puertas para exponer las 30 obras que van desde creaciones recientes y otras emblemáticas, de pequeño y mediano formato, de óleo y acrílico. Un espacio cultural de opciones múltiples y ópticas modernas.

Quimbita cambia sus técnicas e inspiraciones en sus composiciones artísticas; ahora, por ejemplo, apuesta por nuevos personajes en sus pinturas. “Es una reflexión que hice en el momento del proceso. Son conversaciones con la luna; la luna y las multitudes. Esa conexión de la luna con distintas personas. Eso plasman las nuevas obras. Hay que seguir creando y evolucionando”, manifestó Quimbita.

El resultado abstracto e intrínseco lo refleja en su nueva obra de arte “un trabajo que se hizo pensando y presentando ‘Encuentro con la Luna”, comentó el pintor. Una de las tantas cualidades, es la presencia radical de la luz, en las obras. “El arte también es un grito de libertad y esta muestra es un homenaje, también, a la tierra de Olón, al pie del Pacífico, donde puedo inspirarme y crear”, argumentó.

Olmedo Quimbita no le teme a los retos ni a cambiar de estrategia, aunque reconoce que sus trazos llevan historias y han sido galardonados en varios países. “Pinto la luz andina y la luz tropical. Pinto el mundo que me ha rodeado y siempre con un profundo optimismo retratando la belleza de la familia, de los niños, de las madres... del universo”, sostiene el maestro de arte. Para él, el desafío es el viaje interno, profundo y en el exteriorizar lo pequeño “tanto a nivel a humano como a nivel artístico. Es así que mi primera obra fue a los 7 años de edad y lo mejor de mi lo he plasmado en mis 36 años de trayectoria”, explicó Quimbita.

Quimbita revela en sus lienzos destreza y habilidades en dibujo y pintura, con un amplio sentido de la composición y color; tanto así que sus lienzos se destacan por sus tonalidades, forma y fondo reflexivo: más allá de lo evidente.

