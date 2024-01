Versos vertiginosos e imprescindibles

“Aquí no hay poesía solo lluvia y abandono/ aquí no hay poesía solo el eco de la espuma trizándose sobre estas pieles mestizas/ aquí no hay poesía solo el peregrinaje de la sangre sobre los pétalos genocidas del tiempo /fragmentación del barro un enloquecido nervio gritando sobre el cosmos/ ¡aquí hubo otro mundo!”, gritan los versos de ‘Deslizamiento del frío tatuaje mestizo’.

El texto es parte de ‘Machinehead’, poemario más reciente del poeta quiteño radicado en Guatemala, Agustín Guambo.

La obra, publicada por el sello peruano Sol Negro, plantea a través de cartografías y poemas en prosa, una manera de deformar la urbanidad tal como la conocemos.

(Lea también: El escritor quiteño que habla sobre el desencanto)

Lo hace a través del lenguaje, una mezcla de español, inglés y quichua, que conviven en versos e imágenes.

“El uso del kichwa, español e inglés es un fiel reflejo de nuestra sociedad, donde todos parecemos usarlos sin sentir odio, pero buscando marcar diferencias...Además el lenguaje crea realidad y la crisis del lenguaje es también una crisis de identidad”, señala Guambo.

Agrega que esta reflexión fue surgiendo con el paso de los años, al replantear su propio acercamiento al lenguaje.

“Pensaba en cómo este lenguaje que perdí, porque mi familia es indígena, pero no nos dejaban hablar quichua, fue reemplazado con otras palabras, en español e inglés, y fui creando una hibridación”, dice.

La obra tardó ocho años en escribirse, pues lo empezó en 2016. “Yo pienso mucho los libros. Durante todo este tiempo he ido trabajándolo, aumentando cosas, quitando cosas. El tiempo es un gran editor”, dice.

Este añade que, en ese proceso, sus lecturas tienen una enorme influencia, y que hay conceptos que los matiza por medio de la filosofía.

En el caso de Machinehead, este decidió retomar el mestizaje del lenguaje y la cosmovisión de lo andino frente a la aculturación, teas que ya había abordado en obras previas como ‘Primavera Nuclear Andina’.

La no ficción se robó el 2023 literario Leer más

“Siento que la hibridación de este libro está mucho más trabajada. Es una expansión sobre el mestizaje del lenguaje y del mito y el ritual”, señala.

Los versos de Guambo son breves y punzantes. Se escriben a un ritmo vertiginoso, como una canción de punk.

Al comentarle esta observación al autor ríe. El punk, señala, ha sido una parte constante de su vida desde la adolescencia, y entre sus obras consta el poemario ‘Cuando fuimos punks’, donde reflexiona sobre la juventud y el feriado bancario. “Es parte de mis recuerdos y claro, creo que al escribir no he perdido ese ritmo”, añade.

Pero si bien en sus textos hay rupturas: rupturas con el sistema, rupturas con la lengua, rupturas con la memoria, en su lugar no queda solo la destrucción.

“Hablo de procesos de Apocalipsis no como un final, sino como en esos escombros se puede hallar una nueva forma de construir otra realidad”, dice.

Y ese concepto es justo uno que resume en uno de los epígrafes el poeta Héctor Hernández Montecinos al señalar que: “Incluso al día posterior de la peor de las guerras, o a las horas siguientes después de una catástrofe mayor, las primeras palabras que podrían escribirse serían poemas”.

‘Machinehead’ se presentó en México el año pasado, y este año se lanzará en Perú, en Guatemala, en Honduras y en El Salvador.

Al momento, señala el autor, ya se encuentra trabajando en su próximo poemario, que hablará sobre la migración.

BIOGRAFÍA DEL AUTOR

Nació en 1985. Estudió psicología en la Universidad Central del Ecuador. Es máster en Antropología y en Estudios de la Cultura. Fundó el proyecto editorial Murcielagario Kartonera. Ha publicado las obras ‘Ceniza de Rinoceronte’, ‘Primavera Nuclear Andina’ y ‘Cuando fuimos punks’.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!