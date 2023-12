La no ficción se robó el 2023 literario

Un nuevo año se acaba y con él llegan los recuentos públicos y privados de éxitos y fracasos. Dedicamos horas a analizar lo que hicimos bien y lo que hicimos mal; las experiencias que valieron la pena y lo que preferiríamos no recordar. Para quienes reseñamos libros, también es el momento de pensar en las obras que amamos y detestamos.

La narrativa es lo que más se lee en un país en el que se lee poco. Y sin embargo, 2023 estuvo marcado por una serie de impresionantes publicaciones que se alejan de la ficción y se plantan firmemente en la realidad.

La obra más destacada (para esta reseñadora, no está de más decirlo) es ‘Albergue’, obra de la periodista María Fernanda Mejía, que en diciembre ganó del premio José Peralta.

Esta bellísima obra sigue a un curioso personaje que se proclama el rey del universo. Mejía y el fotógrafo Carlos Noriega siguen al hombre durante varios años en su espera diaria al pie de la Asamblea Nacional, donde aguarda su tan añorada proclamación, y van con él hasta el albergue San Juan de Dios, donde reside. Su gran mérito es la belleza de la escritura, que con una temática tan lúgubre, podría quedarse en lo lumpen, pero logra convertirse en un texto luminoso donde prima la empatía.

Portada de la obra 'Albergue'. CORTESÍA

A pocas semanas de finalizar el año, el también periodista Oscar Molina publicó ‘Bouquet’, con editorial Severo, reúne sus crónicas, perfiles, columnas, reseñas, entrevistas, relatos, un poema y un microcuento.

“Si ya no me oculto como una persona querer, por qué voy a querer ocultar a las personas que me inspiraron, a mis referentes”, dijo el autor a EXPRESIONES en una entrevista, y efectivamente es así, pues en esta bella obra este visibiliza a personaje como Vicky, pescadora de día y dueña de un bar de noche, Amada, una niña transgénero cuya familia luchaba porque se reconozca su identidad, y Purita Pelayo, una de las activistas más conocidas de la despenalización. Se trata de un libro escrito con maestría y que ofrece al lector una ventana hacia miradas que quizás desconocía.

En mayo, el periodista Diego Cazar lanzó ‘Colateral’, con el sello Tizarrón. Esta impactante obra retrata el caso del informático sueco Ola Bini, detenido en Ecuador en 2019 y acusado de delitos informáticos en una supuesta trama de desestabilización contra el Gobierno que nunca pudo ser demostrada.

Cazar hace un recuento meticuloso del caso y deja en evidencia el tratamiento de la justicia y la Fiscalía, que demoraron el caso y vulneraron los derechos del acusado.

Portada de la obra 'Colateral'. CORTESÍA

“En un país en el que la política y la justicia son usadas como herramienta de poder y la una influencia a la otra, sin importar el color de cada gobierno, todos somos susceptibles de convertirnos en efectos colaterales”, ha dicho el autor.

Desde lo íntimo, sobresalen tres libros: dos ensayos y un diario. En ‘¡Los héroes odian las palabras!’ del sello La Caracola, de Diego Chamorro, el máster en Estudios Literarios retoma su “relación afectiva” con los textos del afamado escritor argentino Jorge Luis Borges.

En ‘Lenguajes y orfandad’ (editorial Ruido Blanco), Juan Carlos Arteaga hace una necesaria reflexión sobre la masculinidad y el legado que los padres dejan sobre sus hijos. “Es un libro muy íntimo porque me pregunto qué es lo que nos han venido dejando nuestros padres y qué es lo que le dejo yo a mi hijo”, señaló el autor.

Los cuestionamientos relacionados a la crianza son también el hilo conductor de ‘Diario Blanco’ de Ana Cristina Franco, obra que se publicó con la editorial Festina Lente y en la que detalla su primer embarazo.

Portada de la obra 'Lenguaje y orfandad'.. Cortesía

“Me interesaba narrar todos los procesos por los que he pasado, en los que están involucrados el cuerpo y los cambios significativos por los que uno pasa como mujer. Tanto en el cine como en la escritura me vuelvo una espía de mí misma y me encanta hurgar ahí”, aseguró Franco.

El libro detalla el embarazo, sus miedos, sus antojos, sus recuerdos y sus penas. Habla sobre lo que significa dejar al bebé en la guardería y lo que es querer tiempo a solas. Lo más destacable es que no hay una idealización de la maternidad, sino que es una confesión honesta y sin prejuicios.

