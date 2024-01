Freddy Guaillas: El nuevo ‘Premio París’

“Mi interés radica en develar la procedencia subjetiva de mis orígenes, con un enfoque a la autodeterminación y resiliencia como comunidad, pueblo y nación”, reflexiona el artista Freddy Guaillas.

Este lunes 29 de enero, el pintor lojano radicado en Quito desde hace tres años, se convirtió en el receptor más reciente de Premio París, prestigioso reconocimiento que otorga la embajada francesa a artistas ecuatorianos emergentes.

Guaillas es originario del cantón Saraguro y se licenció en Artes Plásticas en la Universidad Nacional de Loja. Explica que es el primer artista en su familia, pero que desde pequeño le gustaba retratar la naturaleza que lo rodeaba.

Esta afición, no obstante, fue evolucionando con el paso de los años. “Siento que evolucionar es importante y necesario. En mi caso, mi obra se fue complejizando a medida que he ido deconstruyendo los cuerpos y los ambientes”, dice. Esto, señala, le ha permitido ofrecer nuevas miradas hacia lo andino, y, sobre todo, hacia el medio ambiente.

Para ello, no se ha quedado en el paisajismo. Ha ido incorporando a su creación características bidimensionales y materiales como lienzo, cartulina, placas MDF, entre otras. “No quería repetir una forma de narrar el mundo andino que se ha usado hasta el cansancio. Quería buscar nuevas maneras de plasmar lo que me preocupaba”, señala.

Narrar el pasado

En el 2012, pasó un año recorriendo los pueblos y comunas que rodeaban su Tuncarta natal. “Observaba, participaba, revisaba archivos históricos y eventualmente me puse a combinar narrativas que hablaran sobre el pasado de los Saraguro, la resistencia y la lucha por el medio ambiente”, comenta.

Pronto, los reconocimientos empezaron a llegar. En 2018 obtuvo el Premio Regional de Pintura de Loja y, al año siguiente, tuvo la oportunidad de exponer sus obras en la muestra individual Uyayta Shuyuchik en Chicago, Estados Unidos.

“Salir del país es encontrarse con otras miradas, con otras preocupaciones y otras formas de percibir lo que nos rodea. Es necesario trabajar y exponer afuera, porque ayuda a que nos abramos a otras miradas”.

La Bienal

Postular a Premio París no fue una tarea sencilla. El certamen se lanzó dentro del contexto de la Bienal de Cuenca, un encuentro pictórico nacional reconocido por su complejidad selectiva. Para ello, Guaillas eligió una instalación que apelara a la temática del encuentro: reflexionar sobre la democracia y los conflictos contemporáneos, con un enfoque especial en Latinoamérica.

Su instalación, Taptana, que estará abierta hasta marzo, cuenta con obras que muestran aviones estrellados en los Andes, cabezas de ciervo elaboradas con cartón, una casa a mediana escala construida en MDF y más. Para el jurado, esta muestra una “sofisticada conjugación de estética, conciencia medioambiental y la voluntad de conectar diversos imaginarios”.

“Lo que quería era transmitir mis intereses con lo que me rodea y, sobre todo, con el medio ambiente. No esperaba ganar. Que me eligieran fue muy grato”, indica.

Parte de su obra. Karina Defas// EXPRESO

Un galardón emblemático

El Premio París se otorga en Ecuador desde los años 70. Consiste en una residencia en Francia y en una posterior exposición en Ecuador.

El galardón ha recaído sobre algunos de los artistas nacionales más emblemáticos, ente ellos, el latacungueño Nelson Román, que lo obtuvo en 1972; el esmeraldeño Nixon Córdova, que lo ganó en 1996; y el guayaquileño Luis Chenche, a quien se le otorgó en 2021.

“El premio se convirtió en una gran oportunidad para los artistas emergentes. Nos permitió tener una visión amplia y universal del arte”, reflexionó Román, quien acudió a la ceremonia de premiación de Guaillas.

Para el galardonado, ser parte de la lista de ganadores es un triunfo y un reto a la vez. “Tengo muchas emociones encontradas. Es quizá el premio más importante de mi carrera y me alegra compartirlo con artistas como Nixon Córdova, cuya obra le enseño a mis estudiantes”, señala.

El reto, explica, viene de varias circunstancias, entre ellas aprender el idioma previo al viaje. “No es sencillo, hay dificultades para comunicarse, culturales. Sin embargo, creo que hay que aprovecharlo todo al máximo”, asegura.

Trabaja en nueva propuesta pictórica. Karina Defas// EXPRESO

Tierra alterna, plan en marcha

Durante su estadía en Francia, el artista trabajará en una propuesta pictórica titulada 'Tierra alterna', que se enfoca en la preservación del medio ambiente, principalmente la flora y la fauna.

“Este es un proyecto en el que vengo trabajando desde hace algún tiempo. Ahonda en los medios naturales y en cómo el hombre ha ido, directa o indirectamente, generando cambios y afectaciones”, explica.

La idea, agrega, es abordar esta temática desde un quehacer contemporáneo, con técnicas nuevas que puedan vincularse con la audiencia, principalmente con los más jóvenes. “Soy docente y, como tal, me parece que las artes plásticas deben hablarle a los chicos para que ellos puedan repensar lo que los rodea”, comenta. Además de su proyecto en el exterior, Guaillas también tendrá una exposición en la Q Galería de la Universidad San Francisco de Quito en agosto.

