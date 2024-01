‘Carnes plásticas’, arte y género en la muestra de la artista Alexandra Salazar

“Un espejo, el color rosa, fragmentos de un cuerpo se sitúan en diálogo, en constante enfrentamiento. Son la contradicción del deseo de belleza, que se gesta en nosotras desde la infancia”, explica la artista quiteña Alexandra Salazar.

“El fetiche cínico del “yo sé por qué lo estoy haciendo, pero igual lo sigo haciendo”, es algo que quería explorar. Busco estrategias que me alejen de habitar mi cuerpo desde el juicio y me devuelvan a los sentires. Deseo encontrarme y des-encontrarme en las carnes plásticas que me enseñaron como debía ser”, señala.

Este es el eje de ‘Carnes plásticas’, muestra individual que se inauguró en el espacio gastronómico y cultural ‘Viva Arte’ de la capital.

Salazar es estudiante de la carrera de Artes Visuales en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, y sus piezas se enfocan en tema de género. “Me interesa la representación comercial del cuerpo femenino. Pienso la imagen como un dispositivo de control que incita a la autovigilancia”, agrega.

La muestra estará abierta al público hasta el 4 de febrero de 16:00 a 22:30.

