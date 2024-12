La León Febres Cordero, de nuevo con tramos a oscuras

Otra vez vías a oscuras. Varias de las luminarias ubicadas en el parterre central de la avenida León Febres Cordero, en la parroquia urbana de La Aurora, en Daule, presentan daños. Hay focos que aún funcionan, mientras que otros han dejado a oscuras tramos de más de 100 metros en varios puntos de esta vía transitada.

Daule: La León Febres Cordero, de nuevo con luminarias averiadas Leer más

En lo que va del año, los conductores que acostumbran a circular por esta zona han experimentado fallas constantes en el alumbrado público de esta arteria principal. A inicios de 2024 y finales de 2023, EXPRESO publicó una serie de reportajes en los que detallaba cómo, en esta avenida y en las vías internas de las urbanizaciones de la parroquia, los postes de luz se encontraban averiados.

RELACIONADAS La Aurora verde es la deuda pendiente todavía sin atender

Zonas afectadas

Ahora, este problema regresa, pero se reporta principalmente en el tramo que va desde la urbanización Santa María de Casa Grande (junto a Villa Club) hasta la entrada principal de Sambocity.

Sin embargo, frente a La Joya y frente al centro comercial Mix Center también hay varios focos intermitentes o averiados, aunque en menor cantidad que los ubicados frente a Santa María de Casa Grande.

De acuerdo con los ciudadanos que circulan a diario por esta zona, los daños comenzaron a hacerse evidentes a raíz de los apagones programados dictados por el gobierno de Daniel Noboa. Detallan que las fallas comenzaron de manera progresiva; en la primera semana de noviembre se dañaron un par de luces, pero luego la afectación fue en más de 10, y siguió creciendo hasta el estado actual que se ve en diciembre.

RELACIONADAS La Aurora y La Puntilla ejercen presión a Amagua por mejoras

Policía en prisión por revelar detalles de un operativo en zona residencial de Daule Leer más

Actualmente, los conductores que transitan por este tramo se ven obligados a reducir su velocidad y encender las luces altas del vehículo para evitar un posible accidente. “El Municipio debe arreglar esto ya, porque llevamos casi un mes así. Gastan en luces nuevas, pero no vienen a reparar las luces que necesitan sus ciudadanos para manejar con seguridad”, cuestiona Francisco Anchundia, quien reside en Sambocity.

Asimismo, Olga Delgado, habitante de Villa Club, se muestra preocupada por su seguridad, pues teme ser asaltada durante las horas pico en estos puntos sin iluminación. “Me toca detener la marcha o reducir la velocidad, y en esos momentos es posible que asalte un ladrón y me quite todo cuando ya estoy cerca de casa”, comenta.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!