Policía, en prisión por revelar detalles de un operativo en zona residencial de Daule

La Policía Nacional, junto con un equipo de seguridad de Daule, continúa con las investigaciones y pericias para determinar a qué grupo terrorista pertenecen los tres procesados detenidos durante el operativo realizado hace cinco días en una urbanización privada de la parroquia La Aurora, en Daule.

Junto a los civiles procesados por tenencia ilegal de armas y drogas, también está detenido un agente de la Policía Nacional del distrito de Daule, quien permanece en el Centro de Privación de Libertad de Guayaquil. El uniformado enfrenta cargos por filtrar información del operativo a los grupos delictivos.

¿Qué se halló en los operativos?

Tras los 16 allanamientos, la Policía incautó vehículos de alta gama, drogas, armas, municiones, metales preciosos, relojes costosos, uniformes militares y otras evidencias.

El coronel Marcelo Castillo Pantoja, jefe del distrito policial de Daule, informó a EXPRESO que el sargento segundo detenido está procesado por el delito de filtrar información reservada que podría obstruir la labor policial. "Él no era parte del operativo, puso en alerta sobre la intervención que íbamos a realizar en esta urbanización. Por eso siempre tratamos directamente con personal de otras jurisdicciones para este tipo de intervenciones", indicó.

Resultados. Un total de 16 viviendas fueron allanadas hace cinco días en La Aurora. En ellas se encontraron armas, municiones, drogas, uniformes militares, entre otros artículos. EDGAR ROMERO

"Con la presencia de los medios de comunicación, esta es la única manera de transparentar los operativos. Queremos que la ciudadanía entienda que nuestro único objetivo son los grupos delictivos, cuyas estructuras criminales intentamos desarticular", agregó Castillo. "A veces, algunos operativos se frustran porque en toda institución existen aliados de los grupos delictivos. Como Policía Nacional, estamos depurando a los malos elementos", reconoció.

Los operativos se extenderán

Días atrás, Castillo aseguró que estos operativos no se limitarán a las vías de la urbanización intervenida, sino que continuarán ejecutándose en los otros 122 conjuntos residenciales que integran la parroquia urbana.

“Esperamos que las autoridades no dejen estos resultados en la impunidad. Los grupos de delincuencia organizada pensaban que no íbamos a intervenir en estos sectores; este operativo es un ejemplo”, recalcó el comandante Castillo.

A pesar de estos operativos, los moradores de La Aurora consideran que no es suficiente una acción de un día y las mismas promesas de siempre sobre dar vigilancia a toda el sector. “Esto de que hay gente de bandas en la zona no es algo nuevo, es un secreto a voces del que ya muchos teníamos conocimiento y que se ha alertado en varias ocasiones. Está muy bien que actúen, pero deben ser mucho más recurrentes, porque cada vez hay más de estas novedades que nos ponen en riesgo en las urbanizaciones”, comenta Paolo Chang, líder comunitario de La Aurora.

“Esto (el operativo) lo hacen para mostrarle a la gente que sí trabajan, cuando en realidad no hacen nada. Tenemos pocos uniformados y en los pocos operativos que atienden, llegan tarde. Actúan ahora porque la gente ha reclamado a través de todos los medios posibles. Que un día den el mínimo de seguridad que deben ofrecer, no significa que ya todo está bien, porque la gente sigue preguntándose ¿Cuándo habrá seguridad en La Aurora?”, expuso entonces el ciudadano.

Otros delitos registrados

En este punto se ha reportado, en un corto periodo, varios crímenes como robos al interior de viviendas, intentos de secuestros, secuestros y robos a mano armada.

Uno de estos casos ocurrió el pasado domingo 8 de diciembre, cuando una familia sufrió un robo al interior de su hogar mientras dormía; después de esto, la respuesta de la Policía fue que, además de presentar la denuncia, ellos debían proporcionar la evidencia, hecho que desmotivó a los denunciantes.

“Me roban y me ponen trabas para saber que mi familia estará segura. Además de que no hay seguridad, hacen más difícil pedirla. Yo prefiero irme de La Aurora, que seguir aguantando tanta negligencia”, aseveró Alejandra Villón, la ciudadana afectada.

