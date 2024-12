Un robo al interior de una urbanización de La Aurora alarma a sus habitantes

La delincuencia en La Aurora aumenta sin cesar. El pasado domingo 8 de diciembre, una familia que reside en la urbanización Sambocity, ubicada en el cantón Daule, sufrió un robo en su domicilio mientras dormían.

Alejandra Villón, quien vive con su recién nacido de dos meses y su esposo, se encontraba durmiendo cuando varios sujetos ingresaron a su vivienda y se llevaron todos los artículos de valor que pudieron.

No se dieron cuenta del robo hasta que se despertaron por casualidad y vieron que la puerta del patio estaba abierta. “Mi esposo fue al baño y escuchó un ruido extraño, como si entrara viento fuertemente. De repente, se dio cuenta de que la puerta del patio estaba abierta. Me preguntó si fui yo quien la dejó así y le dije que no. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que faltaban varios objetos, entre ellos nuestros anillos”, detalla Villón.

Al percatarse de esto, llamaron a la garita para que los ayudaran a revisar las inmediaciones de la vivienda. No obstante, no encontraron nada más que huellas en la pared, de las que se podía distinguir cuatro manos, por lo que creen que dos personas estuvieron involucradas en el robo. Tras este hallazgo, llamaron a la Policía Nacional para que atendieran el caso.

Los agentes llegaron cuarenta minutos después de haber solicitado su atención, a pesar de que hay dos UPC en la parroquia. La respuesta fue lenta, y tras inspeccionar el sector, no encontraron a ningún posible culpable.

Debido a este robo, Villón y su familia pasaron la noche en la casa de un allegado y, al día siguiente, presentaron la denuncia correspondiente. No obstante, al acercarse a hablar con la administración de la etapa sobre el incidente, les indicaron que, además de presentar la denuncia, también debían recopilar la evidencia, como videos de vigilancia.

Según les explicó la administración, no cuentan con estos registros debido a que, cuando ocurre un apagón, todo el sistema se desconfigura y necesita que un técnico vuelva a encender estos servicios, tanto las cámaras como el cerco eléctrico. “Para colmo, quedamos desprotegidos si ocurre un apagón el viernes por la noche, porque el técnico no viene hasta el lunes. ¿Cómo es posible esto? Ya con todo esto, hemos desistido del proceso, pero solo queremos saber si quien cometió el delito fue un vecino o no”, asegura la ciudadana.

EXPRESO consultó a la Policía Nacional sobre esto. Pero hasta la publicación de este reportaje, no dieron una respuesta.

Ante esta situación y el temor de volver a ser víctimas de un robo repentino, Alejandra y su esposo han comenzado la búsqueda de una nueva vivienda. “Ya comenzamos con la mudanza, ya estamos empacando nuestras cosas y hemos visto casas. Nos hemos contactado con fletes para que saquen lo más pronto posible nuestras pertenencias de esa etapa”, detalla.

El peligro ya fue advertido

No obstante, la desconexión del cercado eléctrico y las cámaras de vigilancia no es algo nuevo. Como ya informó EXPRESO, al momento de los apagones, también se pierden las garantías de seguridad.

El pasado 15 de octubre, durante uno de los apagones que ha experimentado La Aurora, dos sujetos intentaron ingresar a una ciudadela de la zona a través de los cerros, aprovechando la poca luz y que el cercado eléctrico no estaba activado. No obstante, en este caso, los antisociales lograron ser detenidos.

“Ya se lo hemos pedido una y otra vez. Necesitamos más agentes de policía y que estos sean eficaces, no como los que tenemos, que llegan, se quedan viendo a la nada y luego hacen lo que sea que tengan que hacer. Noboa no nos hace caso, Cañizares tampoco y Aguiñaga ni asoma la cabeza. Tenemos tantas autoridades que pueden hacer algo, pero nadie hace nada y ya estamos cansados de este olvido”, comenta Sebastián Gómez, residente de Villa Club.

