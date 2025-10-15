La respuesta de las autoridades: planes de seguridad tras el atentado en Guayaquil

Se anunció un despliegue especial de seguridad en Guayaquil. Alcaldía, Ministerio del Interior y Gobernación se pronunciaron

Las autoridades ecuatorianas anunciaron un despliegue especial de seguridad en Guayaquil tras la detonación de carro cargado con explosivos la noche del martes 14 de octubre en la avenida Joaquín Orrantia González, al norte de la ciudad.

El operativo contempla mayor presencia policial y militar en zonas estratégicas, controles vehiculares, monitoreo de cámaras de videovigilancia y la intervención constante de equipos antiexplosivos para prevenir nuevos incidentes.

Además, la Fiscalía abrió una investigación por terrorismo y técnicos especializados analizan los restos del vehículo para identificar el tipo de material utilizado y los responsables del atentado.

El Ministerio del Interior confirmó que el ataque involucró dos automóviles, uno de los cuales explotó mientras el otro fue desactivado un tiempo por los agentes antiexplosivos.

El ministro John Reimberg explicó que el material empleado era de fabricación profesional, lo que demuestra una planificación meticulosa detrás del hecho.

La medida que tomará el centro comercial

Como parte de las medidas de prevención, el centro comercial Mall del Sol , ubicado a pocos metros del lugar de la explosión, informó que mantiene una coordinación constante con las autoridades y su propio equipo de seguridad para garantizar un retorno seguro a las operaciones.

La administración indicó que la reapertura se efectuará únicamente cuando las autoridades determinen que el área no representa riesgo alguno , y que el nuevo horario de atención será comunicado oficialmente a través de sus canales digitales.

Lo que dejó el atentado en Guayaquil

El estallido dejó un saldo preliminar de una persona fallecida y al menos 30 heridas, lo que generó conmoción en la ciudad y encendió las alarmas en todo el país.

El gobernador del Guayas, Humberto Plaza, calificó el hecho como un ataque terrorista armado , subrayando que “los enemigos de la democracia buscan infundir miedo, pero no lograrán doblar al Estado ni a la ciudadanía”.

El ataque se suma a una serie de eventos violentos registrados recientemente en la provincia del Guayas , entre ellos explosiones en vías y puentes de la zona costera, también catalogadas como acciones terroristas contra la infraestructura nacional .

Otras reacciones de las autoridadess

En contraste, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, cuestionó la falta de resultados de las instituciones de seguridad y justicia. Recordó que, tras un atentado anterior en el sector de La Bahía, la empresa municipal Segura EP entregó evidencias a la Policía , pero la Fiscalía no avanzó con la acusación

Frente a este panorama, el Gobierno Nacional reiteró que los operativos de seguridad permanecerán activos de manera indefinida mientras avanza la investigación. “El objetivo es devolverle la tranquilidad a Guayaquil y al país entero”, señalaron voceros del Ministerio del Interior.

Por su parte, la Embajada de Estados Unidos en Ecuador emitió una alerta de seguridad para sus ciudadanos, confirmando la detonación de un vehículo con explosivos y exhortando a evitar el área afectada. En su comunicado oficial, la sede diplomática indicó que las autoridades locales ya han asegurado la zona y que las investigaciones continúan para identificar a los responsables del atentado.

Asimismo, la misión estadounidense recordó que los ciudadanos de su país pueden solicitar asistencia consular a través del número de emergencia del Consulado en Guayaquil (+593 4 371-7000) o mediante el correo electrónico ACSGuayaquil@state.gov

La mañana de este miércoles 15 de octubre, agentes policiales custodiaban la avenida Joaquín Orrantia, en el norte de Guayaquil, donde se registró el atentado terrorista. Christian Vinueza

